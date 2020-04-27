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Кличко уволил с поста замглавы КГГА Слончака, задержанного за нападение на полицейского (обновлено)

Кличко уволил с поста замглавы КГГА Слончака, задержанного за нападение на полицейского (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с поста замглавы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером.
Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет. Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такую недостойную поведение заместителя главы КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - заявил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25685) Кличко Виталий (4652) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+12
А вас что читать не учат?
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27.04.2020 12:22 Ответить
+11
Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу...
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27.04.2020 12:30 Ответить
+11
Показово тут інше: Зеленський ніколи не звертає уваги навіть на найстрашніші зашквари своїх ;Слуг;.
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27.04.2020 12:32 Ответить
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27.04.2020 12:19 Ответить
А вас что читать не учат?
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27.04.2020 12:22 Ответить
Показали, поведение Слончака было агрессивным и действительно несовместимым с его должностью, подождём решения суда по обстоятельствам произошедшего.
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27.04.2020 12:27 Ответить
А киевский суд решит, что "невинаватаяона". Надо в славетный город Львив везьи упорка судить и там же опустить на парашу отбывать срок.
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27.04.2020 12:33 Ответить
Там немає порушення, яке тягне "на парашу". Кличко все зробив правильно, а слоник повинен отримати згідно 345ч1, а не 345ч2, яку для понту приліпили.
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27.04.2020 12:42 Ответить
И кого тогда садить весной?? Получается некого, если и этот клоун вывернется.
А вообщ Ссалончак же мычит, что он типа патриот, ну вот Родине в лице Зе-команды надо показать скоторату... извиняюсь, народу, что весной есть обещанные посадки. Хотя бы одна - вот этого лоха упоротого. И если Ссалончак патриот и проникся идеей партии и правительства, то какая разница 345ч1 или 345ч2, если садить все равно НАДО! Иначе придется садить кого-то другого, кому этот Ссалончак откатывает львиную долю от взяток и воровства.
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27.04.2020 13:08 Ответить
Кличко не состоит в Зе-команде. Доказательство тому - постоянные и тупые наезды на него со стороны Ткаченко и Тимощука и здесь и по всем СИМИ.
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27.04.2020 13:24 Ответить
Хай брата Єрмака посадить)
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27.04.2020 14:32 Ответить
"Політичні репресії!"(Соевые идиоты)
А если серьезно ты не в курсе, то за избиение полицейского во время исполнения тем служебных обязанностей.
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27.04.2020 12:22 Ответить
При Порошенко такого небыло (с) соевые идиоты.
То был сарказм, если шо)))
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27.04.2020 12:28 Ответить
А в чем сарказм? При Порошенко действительно такого не было. Тогда Педалик сделал вид, что ничего не было. Как и Пашинскому ничего не было. Тогда быковать было в тренде.

24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием главы набсовета ПАО ХК "Киевгорстрой" Владимира Слончака. По версии Слончака, на него было совершено http://kievvlast.com.ua/news/na_predsedatelja_nabljudatelnogo_soveta_kievgorstroja_soversheno_pokushenie51310 вооруженное нападение , в результате которого он получил ножевое ранение. Однако, https://fakty.ua/234889-vladimir-slonchak-prestupnik-popytalsya-udarit-menya-nozhom-v-serdce-no-ya-uspel-zakrytsya-rukoj в полиции озвучили иную версию - глава компании ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами "нападавшие" утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором "разборок".
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27.04.2020 13:28 Ответить
Как там Ермак, приватизация одесской киностудии, почему китайские маски продают где угодно и по завышенным ценам, но не в аптеках? Как там воровство в таможне и в налоговой? Порошенко ворует без конца.
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27.04.2020 12:29 Ответить
нєєєє
тут п'яний щось промичав у бік поліціянта! Це розстріл, не менше!
А мародьори кретина-карантина нехай розпродають маски - лікарі і так працюватимуть,
саджають невинних до в'язниць на півроку, а розпродаж державних посад навіть морального поріцанія не дочекався від наівєлічнєшєго шаурмєна світу
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27.04.2020 12:41 Ответить
а ще об нього і всю нашу країну в цілому витір ноги Іран - хтось чув за чорні скриньки з літака?
витерло дупу РФ - виміняло всіх своїх шпигунів на таксистів з ОРДЛО та відвело наші війська у глиб нашої ж території кинувши напризволяще наших же громадян і небоячись диктує з екранів своїх зомбоящиків що цій шмарклі треба надалі виконувати

Скільки ще ця ганьба буде тривати?
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27.04.2020 12:45 Ответить
Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу...
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27.04.2020 12:30 Ответить
Для тех, кто с броней во лбу: Слончак был замом Кличка и своих замов подбирал и утверждал Кличко, а не Порошенко или Зеленский.
Второе: не вы ли тут по поводу любых событий (о которых совершенно не имеете представления) орете "це політичні репресії!"?
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27.04.2020 12:34 Ответить
"Броню у лобі" ти бачиш кожен ранок, у дзеркалі, коли умиваєшься - ти тут вважаєшся одним з самих "твердолобих" "ЗЕбілів". Голів лісництв, та інших чиновників, по всій Україні, теж не "Блазень" призначав, однак це не завадило їх, йому, звільнять і призначать нових. Ні разу, в своїх коментарях, словосполучення "політичні репресії" не застосовував... Я "не по тих ділах...". У мене інші словосполучення і фрази, в ходу: "Давайте фактуру!...", "Аргументи - в студію!...", "Коли, в кінці-кінців, Порошенку висунете звинувачення, щоб я посміявся?...", і тому подібне...
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27.04.2020 13:06 Ответить
Так який "зебіл" призначив заступником Кличка Слончака?
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27.04.2020 14:02 Ответить
Ти часто всіх до Гуглу адресуєш? Ну так іди і виясняй...
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27.04.2020 14:27 Ответить
Ну то сиди і не тринди.
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27.04.2020 14:28 Ответить
Що хочу - те і роблю... Ти форум на "відкуп" не брав...
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27.04.2020 14:44 Ответить
Тобто ти свого п"ятака всунув та натупив виключно за власним бажанням?
Тоді це кардинально все змінює!
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27.04.2020 14:46 Ответить
"П"ятаки" з "соєвими" та "Порохом", де треба, і де не треба, пхаєш ти... Тема стосувалася поведінки Слончака, а не "соєвих ідіотів"... Ти скоро всіх, хто думає не по -"зєлебобськи", звинуватиш і в розп"ятті Христа і всесвітньому потопі...
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27.04.2020 15:24 Ответить
Тобто то не ти, соєвий ідіот, написав: "Ты опять обнаружил в своих штанах говно, наложенное туда "порохоботами"? Успокойся... Это ты ещё вчера, после пьянки, мог его туда сам наложить... Слончака не убрали, в 2019-м, а оставили служить новой власти, потому что он "присягнул на верность" "зелёному знамени пророка "халявы"... Так что твой "пук" - в лужу..."?Кличко звільнив з посади заступника голови КМДА Слончака, затриманого за напад на поліцейського (оновлено) - Цензор.НЕТ 8788
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27.04.2020 16:38 Ответить
А Зеленський наоборот не звільнив, а щей премію виписав.
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27.04.2020 12:32 Ответить
Ти зовсім дурний? Де там побиття?
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27.04.2020 12:43 Ответить
Тобто таки точно "політичне переслідування"?Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА - Цензор.НЕТ 7411
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27.04.2020 12:50 Ответить
Ага, якраз. 345ч1 там, а не побиття.
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27.04.2020 13:03 Ответить
Всё? Теперь на биржу труда? Регистрироваться, как "безработный"? Вот, уж, воистину, классический случай, когда "Дурная голова ногам ("рукам"), покою не даёт...".
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27.04.2020 12:23 Ответить
Нет, сперва в суд на восстановление, компенсация за вынужденный прогул за наш счёт, а потом уже можно и на биржу за добавкой.
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27.04.2020 12:30 Ответить
Не исключено... Всё будет зависеть от толщины конверта, занесённого в "заднюю" часть кабинета судьи...
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27.04.2020 12:32 Ответить
Надеюсь, что Кличко уволил его по правильной процедуре - через служебное расследование. Хотя судя по времени /с сегодня на завтра/ возможно просто дал указание срочно по статье уволить. Тогда судья Вовк уж точно протирает руки.
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27.04.2020 12:40 Ответить
По дискредитации - элементарно. ЯР, УЖ ПОВЕРЬ.
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27.04.2020 13:44 Ответить
На мальдивы - тратить наворованное трудом непосильным
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27.04.2020 12:31 Ответить
Он не пропадет,он Шмыгаль пообещал брусчатку ложить кто безработный за 6-8 тысяч,работа найдётся
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27.04.2020 12:43 Ответить
а ермак у клоуна по прежнему на робочем месте...вот и как говорится для сравнения...
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27.04.2020 12:27 Ответить
Интересно как получилось: Ссалончак мычел ментам, что "завтра вас след простынет", а на деле оказалось, что завтра как раз Ссалончака след простыл в КГГА Короче, понятно, что этот чмошник конченый лох.
Но тогда есть один вопрос к Кличку: А ГДЕ Ж ТЫ ПАРЯ ТАКИХ ЛОХОВ И ЛАХУДР ПОНАБИРАЛ?? Что они тебя как того в карты проигранного подставляют на ровном месте.
Так это на ровном, а если трусануть всю вашу воровскую малину КГГА - что там обнаружится, если у вас такие гуси и такие курицы работают и зарплаты космические получают за "работу" ???
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27.04.2020 12:28 Ответить
Кличко вчинив як справжній національний лідер!
Треба видвигати його кандидатуру на дострокові президентські вибори
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27.04.2020 12:38 Ответить
Уже выдвигали - он сам слился.
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27.04.2020 13:03 Ответить
Не смешите. Люди меняются, к тому же в подавляющем большинстве власть людей портит очень быстро.
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27.04.2020 13:07 Ответить
А Папанов говорил что если человек идиот, то это надолго и не меняется
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27.04.2020 13:11 Ответить
Красава!
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27.04.2020 12:29 Ответить
Показово тут інше: Зеленський ніколи не звертає уваги навіть на найстрашніші зашквари своїх ;Слуг;.
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27.04.2020 12:32 Ответить
Так он скоро один останется. На знал кого набирает.
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27.04.2020 12:33 Ответить
даремно із пєдаліка роблять наступного президента-зека,

народ не хоче більше хамів при владі
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27.04.2020 12:33 Ответить
Это политическое преследование, демократия в опасности
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27.04.2020 12:34 Ответить
Нормальна реакція на подібні події.
Кличко був би гідною заміною не виправдавшому довіри бубочці на дострокових президентських.
Хто за - ставимо лайк!
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27.04.2020 12:36 Ответить
спасибо, поржал
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27.04.2020 12:42 Ответить
Нє, ВІталя туповатий на президента. Краще от цего дядька)
Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА - Цензор.НЕТ 5751
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27.04.2020 12:46 Ответить
не тупіше за нинішніх. Проти цього генерала теж нічого не маю.
Аби не мордвини чи Ж2
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27.04.2020 12:50 Ответить
Да там всех надо увольнять в главе с Кличко! "Прямо скажем, все воры в домоуправлении"
(М.Булгаков).
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27.04.2020 12:37 Ответить
А в детстве был такой хароший малчик(выдержка из характеристики при назначении) Педалику ума не фатило разную мразь держать под рукой зато теперь он нипричОма бо уволил задним числом)))

Вся удареная рыгосоева нечисть должна быть подвергнута кримации а пепел развеян на северном полюсе!
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27.04.2020 12:39 Ответить
З почином вас!
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27.04.2020 12:40 Ответить
Бубочка тебе пример показали, ктобы не гнал на Кличко но он в этом отношении правильно поступает,бубочка начни хотябы с Мендель,Ермака,тебя просили уволить давно ее но ты кум-сват играеш для тебя закон не писан?
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27.04.2020 12:40 Ответить
Одобряем реакцию мера. Ждем быстрого расследования и суда
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27.04.2020 12:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vhZTdS5niOg
Слончак и не такое устраивал. Устроил например стрельбу из карабина в 2017 году. И все сошло с рук конечно.
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27.04.2020 12:42 Ответить
Чё пристали, он по снигирям рускоговорящим стрылял, поцреот знач!
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27.04.2020 12:47 Ответить
учись ЗЕбил, что надо делать с подчиненными за их ФАКапы...
А не как страус, голову в песок...
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27.04.2020 12:45 Ответить
Довыё...
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27.04.2020 12:54 Ответить
К полицейським завжди треба відноситись з повагою))!! А ось коли вони проколюються тоді вже..)) Вчити
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27.04.2020 13:00 Ответить
Через квартал восстановится по решению суда. Даже не сомневаюсь.
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27.04.2020 13:00 Ответить
Не может Кличко знать, что делают его сотрудники в быту.
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27.04.2020 13:12 Ответить
быстренько сработали))
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27.04.2020 13:32 Ответить
Этот слоник со своей спутницей должны были себя вести адекватно с полицией,не хамить и не кидаться и пройти тест на алкоголь, а потом если у него бы возникли претензии - подал бы в суд..а так, видимо, дозы алкоголя не держали в узде властителя мира
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27.04.2020 13:36 Ответить
У меня вопрос к Кличко? Как человек с интеллектуальным уровнем гопника из Троещины начала 90-х попал на эту должность? сразу вспоминается бессмертный Булгаков и его герой Шариков: "Позвольте, но как же он служил в очистке...". И смех, и грех...
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27.04.2020 13:57 Ответить
Ещё повезло, что без джеба или хука обошлось.
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27.04.2020 14:38 Ответить
Сидів на пасажирському...включився перед тьолкою...Дибіл року-здається заслужене звання для цього діяча (хоча там ще Тищенко з "празнікам" ліквідаторів на ЧАЕС вітав...)
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27.04.2020 14:44 Ответить
А п"яну водійку Костенко, яка представляє євросолідарність в Київській раді, хто повинен звільнити? Чомусь Пеця мовчить.
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27.04.2020 14:52 Ответить
А виновата дамочка,шо фары не включила.Вот так, пускай девушек за руль....
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27.04.2020 14:57 Ответить
Суільки ж цих гнід розвелось? А ми хочемо розвинуту країну по будувати! Пока такі як Солончаки будуть у владі, майбуть дуже не скоро буде якась цивілізація в Україні.
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27.04.2020 15:09 Ответить
Яка відповідь Зеленського? Звільнить Єрмачка?
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27.04.2020 15:54 Ответить
 
 