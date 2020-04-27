Кличко уволил с поста замглавы КГГА Слончака, задержанного за нападение на полицейского (обновлено)

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с поста замглавы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером.

Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет. Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такую недостойную поведение заместителя главы КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - заявил Кличко.

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Как сообщалось ранее, полиция остановила Mercedes в Киеве за незначительное нарушение ПДД, но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался заместитель председателя КГГА Слончак. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял решение насчет своего зама.