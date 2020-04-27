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Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков

Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков

Правоохранительные структуры участвуют в распределении доходов крупных конвертационных центров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу "Свободный" заявил начальник налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков.

"2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией – каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.

Помимо этого, отмечает Пеньков, правоохранительные органы прикладывают усилия лишь для сохранения деятельности "конвертов": "Буквально вчера заходит ко мне начальник отдела, занимающийся именно конвертационными центрами, и говорит: прокуратура продала очередной "конверт". Вот посмотрите на любое открытое дело, что с ним случается спустя месяц - если его не пропили налоговики, то продаст суд. А если суд не продаст - продаст прокуратура".

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По словам начальника налоговой милиции Днепропетровской области, так происходит потому, что эти конвертационные центры работают под прикрытием государства: "До Революции Достоинства в Днепре существовал центр, который обслуживал область, часть Восточной Украины и, наверное, Крыма. Там был оборот в 2,5 млрд гривен в месяц. И эти государственные площадки никуда не делись".

"Конвертационные центры – самое большое зло, потому что они разваливают экономику. И если подойти законодательно и с правовой точки зрения, то за полгода можно все их ликвидировать, для этого есть все возможности. Главное – чтобы была четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов", - подытожил Пеньков.

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Автор: 

конвертцентр (401) налоговая милиция (1849)


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Топ комментарии
+8
Если сделать адекватную налоговую систему, они закроются сами.
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27.04.2020 12:18 Ответить
+2
2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией - каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/n3191768

все понятно....борьба идет что бы увеличить до 5...А то получается что пчелы против меда....закрыть то можно но кто же даст
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27.04.2020 12:20 Ответить
+2
Дело не в закрытии.. Закрыть можно легко и быстро. Дело в том, что через час откроется новая вместо закрытой. Потому что нет наказания серьезного за это. А вот если всех причастных посадить года хотя бы на 3, а повторно на 6 - вот и будет результат.
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27.04.2020 12:35 Ответить
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Если сделать адекватную налоговую систему, они закроются сами.
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27.04.2020 12:18 Ответить
Совершенно точно. И не надо будет "рожать слона".
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27.04.2020 12:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NDMaH3XqtRc Где моё пенсне?
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27.04.2020 15:03 Ответить
а откуда ты взятки грести будешь?
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27.04.2020 12:19 Ответить
ну дайте ещё 100 дней
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27.04.2020 12:20 Ответить
2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией - каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/n3191768

все понятно....борьба идет что бы увеличить до 5...А то получается что пчелы против меда....закрыть то можно но кто же даст
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27.04.2020 12:20 Ответить
брехня
за 3 дня
аваков за сутки закрыл игральни
а этих за 3 дня могут
при желании
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27.04.2020 12:21 Ответить
їх можна закрити за один день .лишень треба хотіти.
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27.04.2020 12:26 Ответить
Дело не в закрытии.. Закрыть можно легко и быстро. Дело в том, что через час откроется новая вместо закрытой. Потому что нет наказания серьезного за это. А вот если всех причастных посадить года хотя бы на 3, а повторно на 6 - вот и будет результат.
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27.04.2020 12:35 Ответить
У начальника налоговой есть проект налоговой реформы ? Или это очередной популизм борьба не с причиной а со следствием ?
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27.04.2020 12:43 Ответить
если закрыть конверт центры и ничего больше не делать , то предприятия просто перестанут работать ... вся экономика встанет ...
сначала создайте среду, где можно работать без таких центров а потом, что то говорите об их закрытии ...
без этого , данное высказывание, означает только - ПЕРЕДЕЛ РЫНКА!
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27.04.2020 12:50 Ответить
По этому, лучше ничего не делать. И все будет отлично работать.
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27.04.2020 13:32 Ответить
Дайте ему еще полгода!
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27.04.2020 13:49 Ответить
Как же свое родное то закрыть?Лишить себя средств существования и смысла жизни?????
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27.04.2020 14:23 Ответить
Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, а затем открыть новые под новой крышей.Пока будет НДС-будет обнал и мы будем жиреть- начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков
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27.04.2020 14:23 Ответить
Закрывать нужно налполицаев,прожирающих средства налогоплательщиков и обкладывающих бизнес поборами,а конверты - просто часть экономики.
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27.04.2020 14:33 Ответить
Закрыть можно и быстрее, но для этого надо приходить на закрытие с гранатомётом.
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27.04.2020 15:50 Ответить
 
 