Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков
Правоохранительные структуры участвуют в распределении доходов крупных конвертационных центров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу "Свободный" заявил начальник налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков.
"2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией – каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.
Помимо этого, отмечает Пеньков, правоохранительные органы прикладывают усилия лишь для сохранения деятельности "конвертов": "Буквально вчера заходит ко мне начальник отдела, занимающийся именно конвертационными центрами, и говорит: прокуратура продала очередной "конверт". Вот посмотрите на любое открытое дело, что с ним случается спустя месяц - если его не пропили налоговики, то продаст суд. А если суд не продаст - продаст прокуратура".
По словам начальника налоговой милиции Днепропетровской области, так происходит потому, что эти конвертационные центры работают под прикрытием государства: "До Революции Достоинства в Днепре существовал центр, который обслуживал область, часть Восточной Украины и, наверное, Крыма. Там был оборот в 2,5 млрд гривен в месяц. И эти государственные площадки никуда не делись".
"Конвертационные центры – самое большое зло, потому что они разваливают экономику. И если подойти законодательно и с правовой точки зрения, то за полгода можно все их ликвидировать, для этого есть все возможности. Главное – чтобы была четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов", - подытожил Пеньков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все понятно....борьба идет что бы увеличить до 5...А то получается что пчелы против меда....закрыть то можно но кто же даст
за 3 дня
аваков за сутки закрыл игральни
а этих за 3 дня могут
при желании
сначала создайте среду, где можно работать без таких центров а потом, что то говорите об их закрытии ...
без этого , данное высказывание, означает только - ПЕРЕДЕЛ РЫНКА!