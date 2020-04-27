Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков

Правоохранительные структуры участвуют в распределении доходов крупных конвертационных центров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу "Свободный" заявил начальник налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков.

"2% дохода конвертационных центров распределяется между "прокуратурой, СБУ, налоговой и полицией – каждая структура получает по 0,5%", - говорится в заявлении.

Помимо этого, отмечает Пеньков, правоохранительные органы прикладывают усилия лишь для сохранения деятельности "конвертов": "Буквально вчера заходит ко мне начальник отдела, занимающийся именно конвертационными центрами, и говорит: прокуратура продала очередной "конверт". Вот посмотрите на любое открытое дело, что с ним случается спустя месяц - если его не пропили налоговики, то продаст суд. А если суд не продаст - продаст прокуратура".

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По словам начальника налоговой милиции Днепропетровской области, так происходит потому, что эти конвертационные центры работают под прикрытием государства: "До Революции Достоинства в Днепре существовал центр, который обслуживал область, часть Восточной Украины и, наверное, Крыма. Там был оборот в 2,5 млрд гривен в месяц. И эти государственные площадки никуда не делись".

"Конвертационные центры – самое большое зло, потому что они разваливают экономику. И если подойти законодательно и с правовой точки зрения, то за полгода можно все их ликвидировать, для этого есть все возможности. Главное – чтобы была четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов", - подытожил Пеньков.

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