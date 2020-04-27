Кабинет гражданина запущен в Украине: можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес, - глава Минцифры Федоров

На портале "Дія" уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у вас недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ранее каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больший у них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. ... Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных", - рассказал он.

По словам Федорова, очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.

"На портале Дія уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало. Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом", - подчеркнул он.

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