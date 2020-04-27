Кабинет гражданина запущен в Украине: можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес, - глава Минцифры Федоров
На портале "Дія" уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у вас недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Ранее каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больший у них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. ... Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных", - рассказал он.
По словам Федорова, очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.
"На портале Дія уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало. Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом", - подчеркнул он.
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Прекрасно! Воры, жулики и рэкетиры скажут только спасибо. При любых защитах вся эта информация гарантировано будет в свободном доступе...
но там вход точно так же требует авторизации
нотариусы , суды к ней имеют доступ
Не доверяю я этой власти ни в чем и ни грамма. Аферисты-клоуны зеленые.
Деда, всю жизнь тунеядствовал?
и потом, всеобщая оцифровка майна и сразу видно - у кого сколько квартир и платит ли он налог на "роскошь" или за "лишние" квадратные метры (60 для квартиры и 120 для дома - необлагаемая норма)
(совсем успокоили)))
До того ж... А нагадайте-но: що треба для того, щоб зареєструватись в цій "дії"? Чи не цифровий підпис часом?
Все на одно лицо и халатики одинаковые больничные.
Запорізька "Іскра" готова запустити у виробництво новий комплекс радіотехнічної розвідки.
КП "НВК "Іскра" пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки (РТР), яка за своїми можливостями буде кращою за відому "Кольчугу-М". Про це в інтерв'ю https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Відповідаючи на запитання стосовно організації виробництва на потужностях КП «НВК "Іскра" комплексів радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", як про це свого часу планувалося керівництвом країни, директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко зазначив: "Ми вважаємо недоцільним займатися відновленням чи модернізацією даних станцій. Натомість пропонуємо розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від "Кольчуги", однак будуть додані кілька нових опцій. Це буде нова станція, яка і виглядатиме по-новому, і скомплектована по-іншому. Технічне завдання на станцію вже дав один з підрозділів Міноборони, однак я думаю, в процесі дослідно-конструкторських робіт, воно буде змінюватися і набувати більш реалістичних обрисів".
Нагадаємо, "Кольчуга-М" є автоматизованою станцією радіотехнічної розвідки. За принципом дії - пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. На відміну від активних радарів, станція «Кольчуги» не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість, «Кольчуга» виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо- та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.
Радіус дії станції становить 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.
Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п'ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі. "Кольчуга-М", контролює імпульсне та безперервне випромінювання на частотах 135-170, 230-470 та 750-18000 Мгц.
Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початком російсько-української війни у 2014 році, її виробництво мало бути перенесене до НВК "Іскра» (Запоріжжя).
Поэтому видел я твоего Ахметку на кую.
Кто-нибудь слышал, что будут завершать судебную реформу?
из-за штрафа... Поставил "Дію" патамушо..Дія в дії..))
-Папанов "Берегись автомобиля"
А так получается это будет приложение для рейдеров, если в Ощаде через интернет банкинг воруют деньги и служба безопасности банка ничего зделать с этим не может, т.к. в банке проходной двор.
ЛОЛ! Шо за люди