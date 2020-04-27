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Кабинет гражданина запущен в Украине: можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес, - глава Минцифры Федоров

Кабинет гражданина запущен в Украине: можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес, - глава Минцифры Федоров

На портале "Дія" уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у вас недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ранее каждое министерство плодило новый реестр как инструмент зарабатывать деньги. И чем больший у них беспорядок, тем дольше и больше можно зарабатывать. ... Мы работаем над наведением порядка: провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшаем качество данных, осуществили тестовую верификацию данных", - рассказал он.

По словам Федорова, очень важно, чтобы каждый гражданин знал, какими данными располагает о нем государство, кто из чиновников просматривал личные данные и зачем.

"На портале Дія уже запустили кабинет гражданина, где можно посмотреть, какая у тебя недвижимость, электронные документы, авто, земля, бизнес. Список данных будет расширяться. Это начало. Если, например, вы владеете квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре. А право собственности есть только в бумажном виде, в архиве. Отсутствие данных в реестре - это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронные студенческие билеты доступны в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (509) диджитализация (222) Дія (426)


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Топ комментарии
+30
можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес//

Прекрасно! Воры, жулики и рэкетиры скажут только спасибо. При любых защитах вся эта информация гарантировано будет в свободном доступе...
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27.04.2020 12:30 Ответить
+22
т.е., информация обо мне размещена в сети без моего на то согласия... как это согласуется с... и кто несет ответственность за безопасность в сети, если информация обо мне станет известна третьим лицам? Да и вторым по какому праву? Шота зебильня всё делает не во благо, а во вред...
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27.04.2020 12:36 Ответить
+16
В Україні готові відновити виробництво "Кольчуги"

Запорізька "Іскра" готова запустити у виробництво новий комплекс радіотехнічної розвідки.
КП "НВК "Іскра" пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки (РТР), яка за своїми можливостями буде кращою за відому "Кольчугу-М". Про це в інтерв'ю https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Відповідаючи на запитання стосовно організації виробництва на потужностях КП «НВК "Іскра" комплексів радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", як про це свого часу планувалося керівництвом країни, директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко зазначив: "Ми вважаємо недоцільним займатися відновленням чи модернізацією даних станцій. Натомість пропонуємо розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від "Кольчуги", однак будуть додані кілька нових опцій. Це буде нова станція, яка і виглядатиме по-новому, і скомплектована по-іншому. Технічне завдання на станцію вже дав один з підрозділів Міноборони, однак я думаю, в процесі дослідно-конструкторських робіт, воно буде змінюватися і набувати більш реалістичних обрисів".
Нагадаємо, "Кольчуга-М" є автоматизованою станцією радіотехнічної розвідки. За принципом дії - пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. На відміну від активних радарів, станція «Кольчуги» не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість, «Кольчуга» виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо- та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.
Радіус дії станції становить 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.
Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п'ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі. "Кольчуга-М", контролює імпульсне та безперервне випромінювання на частотах 135-170, 230-470 та 750-18000 Мгц.
Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початком російсько-української війни у 2014 році, її виробництво мало бути перенесене до НВК "Іскра» (Запоріжжя).
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27.04.2020 12:43 Ответить
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ничего нет
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27.04.2020 12:29 Ответить
скоро от этих реестров, все побежим в леса и горы!!
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27.04.2020 12:29 Ответить
Можете начинать прямо сейчас
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27.04.2020 16:11 Ответить
Я й сам знаю яка в мене недвіжімость, авто та т.і....
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27.04.2020 12:30 Ответить
тепер будуть знать усі.
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27.04.2020 15:34 Ответить
можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес//

Прекрасно! Воры, жулики и рэкетиры скажут только спасибо. При любых защитах вся эта информация гарантировано будет в свободном доступе...
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27.04.2020 12:30 Ответить
Я так понял, что это только пользователь со всеми данными доступа только информацию про собственное зарегистрированное имущество, бизнес и т.п. может посмотреть, не более. Иначе это конечно полный абсурд. Ах, ну и полиция и там налоговая, но эти и так всегда имели доступ к данным.
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27.04.2020 14:06 Ответить
Конечно вход только по логину-паролю и пр, но обязательно кто-то взломает ну или кто-то тупо сольет базу в инет...
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27.04.2020 15:34 Ответить
Эта база (БАЗЫ) давно есть в интернете
но там вход точно так же требует авторизации
нотариусы , суды к ней имеют доступ
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27.04.2020 15:56 Ответить
для рекетирів та грабіжників і так не є таємницею who is who, елетроний кабінет для цього не треба.
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27.04.2020 14:22 Ответить
Так ты предлагаешь им жисть облегчить. Шоб удобней было инфо по гражданину получить? Завтра этими базами будут торговать на рынках. И про твои активы также.
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27.04.2020 15:32 Ответить
Интересно, в Америке, Англии, Европе есть такие ох...но полезные для нарида программы?
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27.04.2020 12:31 Ответить
забудьте про - в Америке Европе . это есть у кацапов а. значит будет и у нас . зебильё ведь этого хотело когда голосовало.
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27.04.2020 12:42 Ответить
Є.
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27.04.2020 13:15 Ответить
Так наверное официальный государственный сайт, куда можно зайти и посмотреть, если хочешь, а не прграммка невесть какая левая, которую я должна установить на свой айфон.
Не доверяю я этой власти ни в чем и ни грамма. Аферисты-клоуны зеленые.
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27.04.2020 15:14 Ответить
Подивився.
Кабинет гражданина запущен в Украине: можно посмотреть, какая в наличии недвижимость, земля, авто или бизнес, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 5376
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27.04.2020 12:33 Ответить
Що кажуть?
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27.04.2020 12:37 Ответить
кажуть "?"№:%;?"№:;%"№?:;%"?№;:%"№?;%?". перекладу нема.
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27.04.2020 12:46 Ответить
Кажуть шо я став олігархом.
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27.04.2020 12:48 Ответить
так ось як воно перекладається...
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27.04.2020 12:51 Ответить
ой, дай мені твою оту смартфону на деякий час, бо я теж хочу стати олігархом...
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27.04.2020 12:53 Ответить
Ручёнки, как у ребёнка.
Деда, всю жизнь тунеядствовал?
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27.04.2020 13:02 Ответить
ну, посмотрели, и дальше что???
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27.04.2020 12:33 Ответить
Чекайте "гостей" через кватирку.))
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27.04.2020 12:37 Ответить
та якось i без цього жив.....
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27.04.2020 12:50 Ответить
а где гарантия что кто-то другой кроме меня не воспользуется этими данными? что эти данные не взломают, не внесут изменения, не выложат в свободный доступ (ворам и выслеживать не надо богатых и сытых)))
и потом, всеобщая оцифровка майна и сразу видно - у кого сколько квартир и платит ли он налог на "роскошь" или за "лишние" квадратные метры (60 для квартиры и 120 для дома - необлагаемая норма)
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27.04.2020 12:35 Ответить
Все запросы к реестрам идут через забугорные сервера, сертификат защиты данных на "Дію" не получен...
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27.04.2020 13:02 Ответить
спасибо!
(совсем успокоили)))
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27.04.2020 13:08 Ответить
т.е., информация обо мне размещена в сети без моего на то согласия... как это согласуется с... и кто несет ответственность за безопасность в сети, если информация обо мне станет известна третьим лицам? Да и вторым по какому праву? Шота зебильня всё делает не во благо, а во вред...
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27.04.2020 12:36 Ответить
это не просто информация - это право собственности на всё что имеете в электронном виде . и если нет бумажной версии против которой так топят то будет - я имел машину. дом . квартиру . а потом случился компьютерный сбой и я стал бомжом.
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27.04.2020 12:58 Ответить
Просто, народ здивується, як багато у нас є підпільних мільйонерів. Не один же Дубінський має 27 квартир і 17 авто, у нас таких - сотні тисяч. Без іронії.
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27.04.2020 13:16 Ответить
а нащо народ дівувати? Ось я, наприклад, жодним чином не хочу здивовивати тіх синяків біля наливайки... воно мені просто нахії не треба
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27.04.2020 13:23 Ответить
А ну ка расскажите, а лучше покажите на примере как на этом портале народу удивиться количество подпольных миллионеров Блесните
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27.04.2020 16:19 Ответить
Она (информация) размещена не в сети, а в реестре (база данных), и была там всегда - просто вам теперь дали возможность ее просматривать.
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27.04.2020 15:02 Ответить
как я могу отблагодарить тех, кто "дали" мне такую возможность узнать больше о себе... нет, серьезно, мне очень нужна такая информация....
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27.04.2020 15:46 Ответить
Щас гляну.Точно все є хата тазік 5на5 кулумбніка 3 куща плетючих троянд.
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27.04.2020 12:36 Ответить
Всё это может стать достоянием рейдеров. И нахера за таои податки Рюкзакоыская мусорня содержится??? Ведь если бумажные архивы накроются, тогда всё! Пиши пропало! Никто не защитит... всё пропало... державская в смартфонмане...
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27.04.2020 12:40 Ответить
Скоро програму стеження ;Дія; примушуватимуть встановлювати.
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27.04.2020 12:37 Ответить
І пункт - за кого голосував.))
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27.04.2020 12:39 Ответить
ну таки цифровой пропуск как у кацапов не за горами
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27.04.2020 12:59 Ответить
Проста людина і так знає, що в неї. А якась бабця з села, де не те, що інтернету, а навіть мобільний через раз ловить, все одно не побачить, що в неї вілла в Омані, яхта на Лазуровому узбережжі і річний дохід з аренди землі кілька мільйонів
До того ж... А нагадайте-но: що треба для того, щоб зареєструватись в цій "дії"? Чи не цифровий підпис часом?
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27.04.2020 12:38 Ответить
угу, на всяк випадок, може у вас випадково маєток з'явився у власності?
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27.04.2020 12:40 Ответить
Кабінет громадянина запущено в Україні: можна подивитися, яка в наявності нерухомість, земля, авто або бізнес, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 6660
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27.04.2020 12:41 Ответить
5 копеек?
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27.04.2020 13:03 Ответить
Якщо б в неї був статевий йєнк, то був би я...
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27.04.2020 13:24 Ответить
У стариков хрен поймёшь, где девочка, а где мальчик.
Все на одно лицо и халатики одинаковые больничные.
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27.04.2020 13:30 Ответить
Да, но половой йенк...
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27.04.2020 13:34 Ответить
Прийде нова влада, введе новий реестр, за яким ви вже нічим знов не володієте просто тому що ви не встигли знов кудись щось занести щоб ваше майно кудись знову внесли? фіг а не інвестиції коли на право власності можна так ср*****ти.
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27.04.2020 12:41 Ответить
Ето типо как с актами на недвижимость, сначала были зеленые потом желтые потом красные потом *******... теперь уже нужно опять бегать по кабинетам на електронные переводить... Сегодня уже *ДIЯ*, завтра ****** только бегать по кабинетам баблом каждый год засевай и чтобы армии толстожопых чинуш работа всегда была
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27.04.2020 12:42 Ответить
В Україні готові відновити виробництво "Кольчуги"

Запорізька "Іскра" готова запустити у виробництво новий комплекс радіотехнічної розвідки.
КП "НВК "Іскра" пропонує розробити та поставити на виробництво нову станцію радіотехнічної розвідки (РТР), яка за своїми можливостями буде кращою за відому "Кольчугу-М". Про це в інтерв'ю https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Відповідаючи на запитання стосовно організації виробництва на потужностях КП «НВК "Іскра" комплексів радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М", як про це свого часу планувалося керівництвом країни, директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко зазначив: "Ми вважаємо недоцільним займатися відновленням чи модернізацією даних станцій. Натомість пропонуємо розробити та поставити на виробництво нову машину. Вона візьме всі кращі за тактико-технічними характеристиками можливості від "Кольчуги", однак будуть додані кілька нових опцій. Це буде нова станція, яка і виглядатиме по-новому, і скомплектована по-іншому. Технічне завдання на станцію вже дав один з підрозділів Міноборони, однак я думаю, в процесі дослідно-конструкторських робіт, воно буде змінюватися і набувати більш реалістичних обрисів".
Нагадаємо, "Кольчуга-М" є автоматизованою станцією радіотехнічної розвідки. За принципом дії - пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. На відміну від активних радарів, станція «Кольчуги» не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість, «Кольчуга» виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо- та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.
Радіус дії станції становить 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.
Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п'ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі. "Кольчуга-М", контролює імпульсне та безперервне випромінювання на частотах 135-170, 230-470 та 750-18000 Мгц.
Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початком російсько-української війни у 2014 році, її виробництво мало бути перенесене до НВК "Іскра» (Запоріжжя).
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27.04.2020 12:43 Ответить
на случай, если вдруг подзабыл при заполнении декларации.
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27.04.2020 12:43 Ответить
О! Отличный сервис для бандитов и рэкетов - смотреть на чье очко выгоднее паяльник вострить.
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27.04.2020 12:43 Ответить
Не смешите. Если ваша недвижимость сподобится какому то судье или чинуше то отберут в каком бы она реестре не была. Просто в електронном виде еще легче у вас что то украсть, просто удалив вас нажатием одной кнопки. Нет бумажки- вы какашка.
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27.04.2020 12:44 Ответить
Ну у тебя у лоха может и отберут, а у меня могут только член соснуть и то за большие деньги. А вот сам я могу законно присвоить много чего через тот же суд.
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27.04.2020 13:20 Ответить
Ну вот для таких аферистов как ты и стараются Зелины дегетализаторы
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27.04.2020 15:38 Ответить
Ахметов завтра отключит свет и интернет и будете вы бегать по полю без штанов за мерседесом чиновника с неработающим телефоном и доказывать на пальцах что именно ваш участок сейчас застраивается высотками или прокладывается дорога в коттеджный городок олигархов
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27.04.2020 12:48 Ответить
А у меня свет свой - с ветрогенераторов и солнечных панелей. Излишки продаю. И вода своя артезианская. Газ не подключал специально, чтобы дармоедов не кормить. И интернет спутниковый есть.
Поэтому видел я твоего Ахметку на кую.
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27.04.2020 13:23 Ответить
Тоесть ты отрезал себя от сети ЛЕП? Или к тебе все же идет провод 220 или 380? Если нет то ты мошенник такой же как и Ахметов. Я тоже так могу, поставить себе вентелятор и через него качать бабло из бюджета по *зеленому тарифу* а сам пользоваться сетевой електроенергией.
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27.04.2020 13:48 Ответить
Там должны быть только топ чиновники и их семьи. Простым гражданам этот сервис только навредит.
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27.04.2020 12:56 Ответить
То есть только для топ-воров, а просто воры светить наворованное не должны. В Украине же 100% населения - генетические воры, как и в остальном постсовковом пространстве. Конечно им простым ворам невыгодно светить свое наворованное - пусть содют тех, кто на верху, а кто в кустах, тот в танке. Ну вот чел безработный, а у него богатство необъяснимое - явный стимул для визита СБУ, МВД и рекета.
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27.04.2020 13:15 Ответить
Для всіх. ******* вже ці слова про "простих". Прості люди - саме підле і паскудне, що є в країні. І, маючи хатук, квартиру, дачу і земельну ділянку + 3 авто подаються на субсидію. При цьому роками ніде офіційно не працюючи. ДЛЯ ВСІХ МАЄ БУТИ КОНТРОЛЬ!!!
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27.04.2020 13:20 Ответить
люди думали что ДІЯ им в помощь, а оказалось єто база личных данных для силовиков
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27.04.2020 12:59 Ответить
И для народа тоже - рэкеты и бандиты это тоже народ, а им эта база как то, что доктор прописал.
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27.04.2020 13:16 Ответить
Если что случится, можно отправляться в суд, который должен был быть реформирован в 2020 году по плану реформ... Телега впереди лошади...
Кто-нибудь слышал, что будут завершать судебную реформу?
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27.04.2020 13:05 Ответить
Беня со своими клоунами там есть?
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27.04.2020 13:16 Ответить
Беня гражданин Обетованный, а не украинец. В Украине он только ворует.
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27.04.2020 13:18 Ответить
Вот знакомого штрафанули , кинулся платить штраф-карточка заблокирована
из-за штрафа... Поставил "Дію" патамушо..Дія в дії..))
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27.04.2020 13:16 Ответить
Картка заблокована з-за рішення виконавчої, а не "Дії". Перевірено, сам був в такій ситуації.
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27.04.2020 13:21 Ответить
Можливо...Але в "Дії" вказуєш банк свій...)))
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27.04.2020 13:26 Ответить
Это тест для дураков. Правоустанавливающим документом является именно бумажка и запись в бумажной книге-реестре. Устанавливая приложение ты даёшь согласие практически всем, кому это интересно на использование твоих личных данных. Причём согласие это неуничтожимое.
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27.04.2020 13:21 Ответить
"Ты вообще живешь на свете по довереннности,машина на имя жены,дача на мне!Ничего у тебя нет, ты голодранец!"
-Папанов "Берегись автомобиля"
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27.04.2020 13:37 Ответить
А у меня ничего нет.
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27.04.2020 13:40 Ответить
Блеять, сколько у нас академиков криптографов.
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27.04.2020 13:43 Ответить
Лучше чтоб зделали, если уже установил это приложение, сразу справку о прописке/регистрации можно было распечатать с нее без походов и очередей в сервисные центры т.к. дебильн@й ID паспорт требует наличия этой распечатки на листе А4.
А так получается это будет приложение для рейдеров, если в Ощаде через интернет банкинг воруют деньги и служба безопасности банка ничего зделать с этим не может, т.к. в банке проходной двор.
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27.04.2020 13:44 Ответить
Скоро запустят приложение: "у вас в телефоне мышь повесилась")))
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27.04.2020 14:29 Ответить
То что кабинет запущен уже все давно знают. На сколько запущен, вот тут знают не все. Хотя догадываются.
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27.04.2020 14:40 Ответить
Хорошая аплекуха, на себя же все донес ))
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27.04.2020 14:47 Ответить
Как говорил папаша Мюллер: "Знают двое - знает и свинья".
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27.04.2020 15:04 Ответить
А вы наивненько полагали, что в стране нет баз данных
ЛОЛ! Шо за люди
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27.04.2020 16:09 Ответить
Сынок, ты еще не родился в то время, когда я базами данных занимался.
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27.04.2020 17:09 Ответить
Злебеня притащил этих нанайских мальчиков,что бы они ему пиар делали в "дегетализации". Вот они и выпускают копию кустарных поделок игрушек,да еще и подвергают угрозам собственность граждан. Раньше ментам надо было платить за это. А теперь -кнопку нажал и все об товарище знаешь.
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27.04.2020 15:29 Ответить
Красота рай для мошенников и аферистов.А также тотал государства.
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27.04.2020 15:41 Ответить
А ну-ка расскажите чем єто рай для аферистов и мошенников
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27.04.2020 16:08 Ответить
Наконец появляется полезній функционал! Просто не верится!
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27.04.2020 16:07 Ответить
 
 