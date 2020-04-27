85% подрядов "Укравтодора" в марте-апреле узурпировал "картель" НАДУ на сумму 20,40 млрд, - журналист Николов

В марте-апреле 2020 года на ремонт и эксплуатационное содержание дорог в Украине провели тендеры на 24,26 млрд грн. Из этой суммы небольшая группа компаний, объединенных под крышей Национальной ассоциации дорожников Украины, получила львиную долю - 20,40 млрд грн., или 85%.

Об этом пишет журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Из полутора сотен участников рынка всего шесть фирм, официально объединенных в картельную ассоциацию, срубили 85% значимых дорожных подрядов... Это конец рассказам о том, что "Укравтодор" открыт для всех", - отметил Николов в фейсбуке.

Читайте также: Дорожный картель под крышей Укравтодора давит на Минэкономики, заставляя утвердить разработанную лоббистами типичную тендерную документацию, - Загребельская

"Остальные 15% получили или региональные лидеры вроде "Славдорстроя" в Донецкой области или "ШБУ-77" в Закарпатской, или компании, которые прорвались на тендеры через заточки Укравтодора после их обжалования в АМКУ - например "Рома" или "Микстрансбуд"", - добавил он, опубликовав таблицу с подрядчиками на сумму от 200 млн грн (жирным выделены члены НАДУ).



