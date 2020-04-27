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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские лаборатории работают практически в режиме нон-стоп. Уже сделано почти 12700 ПЦР-тестов, - Кличко

Киевские лаборатории работают практически в режиме нон-стоп. Уже сделано почти 12700 ПЦР-тестов, - Кличко

В столице сделали уже почти 12 700 ПЦР исследований образцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Лаборатории работают практически в режиме нон-стоп. Ежедневно в них осуществляют более 400 исследований. А вчера, например, проработали около 700 образцов. В общем, за это время в столице сделали уже почти 12 700 исследований образцов. Поэтому - запасы тестов надо регулярно пополнять, - отметил Кличко. - Также отмечу, что тестирование в Киеве проводят и мобильные бригады медиков, выезжающие на дом к пациентам. Например, вчера отобрали 160 образцов у пациентов с подозрением на коронавирус. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано более 4700 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что лабораторно исследуют ПЦР-тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Сегодня там используют тесты и реактивы, которые город закупил в Китае и Южной Корее. Пока столице таких тестов хватает.

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"Относительно отечественных тестов. Нам известно, что первая партия украинских ПЦР-тестов поступила в распоряжение Министерства здравоохранения. По словам профильного министра, это почти 450 000 тестов, которые начали передавать в лаборатории по всей Украине. Тесты разработаны в Институте молекулярной биологии и генетики Академии наук Украины", - отметил мэр Киева.

"Столица такие тесты пока не получила. Хотя Киев проводит наибольшее количество тестирований. И требует большого количества тестов. В частности, учитывая то, что одному больному нужно сделать 3 исследования", - подчеркнул Кличко.

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так надо создать новые лаборатории, чтобы снизить нагрузку!
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27.04.2020 12:49 Ответить
А специалисты и финансирование где взять?
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27.04.2020 12:52 Ответить
А кто их должен был создать ,начиная с января месяца? Кличко или Зедебилы? Те кто должны были создавать продавали за границу маски и респираторы!
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27.04.2020 13:34 Ответить
ну така в них робота.
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27.04.2020 12:52 Ответить
То добре, але для міста-мльйонника це замало... Може з ремонту доріг (зара мене всі водії бити почнуть хоча я сам водій) кошти на розширення лабораторії виділити? А краще - скоротити бюджет ОПУ з майже мільярда хоча б до 500 мільйонів... Але це тіко мрії....
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27.04.2020 12:58 Ответить
и что? я 20 лет пашу в режиме нонстоп и мне никто косточку не даст.
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27.04.2020 13:09 Ответить
Радоваться надо. Это может быть единственным местом,которое будет работать после правления зебуинов. Все остальное уже или потеряли или прое**ли,как в анекдоте про идиота.
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27.04.2020 13:14 Ответить
В Киеве 3 700 000 человек, делим на 12 700, потом на 30 = 9 человек в день - акуеть, пашут в поте лица
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27.04.2020 15:24 Ответить
 
 