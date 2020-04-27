У подследственного, который находится в Кропивницком СИЗО, подтвержден коронавирус, - источник

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Кропивницком СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

"Этот человек был задержан в апреле и по решению суда поступил в СИЗО, выезжал на следственные действия, там скорее в его и подцепил вирус. О плохом самочувствии заявил 24 апреля. Был сделан тест, который сегодня показал положительный результат. Сейчас проверяется круг контактных лиц как среди заключённых, так и сотрудников", - рассказал он.

Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" сообщал, что случаи заражения коронавирусом выявлены в Одесском СИЗО и в СИЗО Черновцов. ПО данным омбудсмана Людмилы Денисовой, в последнем произошел бунт из-за больного коронавирусом.

Получить комментарий от Минюста на момент публикации нам не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СИЗО Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом, - Денисова. ФОТО 18+