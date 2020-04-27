Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Об этом hromadske сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продление они считают незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования истекает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", — сказал Мокин еще в начале апреля.

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На данный момент комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

Напомним, 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. А 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве по Левину и подозреваемому заказчику Владиславу Мангеру.

Ранее следствие установило, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил, по подозрению пока не указано. Но, по предварительной информации, в подозрении Владиславу Мангер речь шла о предоставлении заказчиком $5,6 тыс. за нападение на Екатерину Гандзюк.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. В то же время договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении. Роль Левина подтверждается показаниями других фигурантов, а также данными следствия.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбин $5000 на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил у Левина еще $2000 для побега. Левин предоставил эту сумму.

Следствие отдельно установило, что Левин уже после выезда из Украины финансировал родственников фигурантов, чтобы те молчали. По информации следствия, подозреваемый в заказе нападения Мангер вместе с Левиным предложили Торбину два варианта нападения: облить кислотой или сломать руки и ноги. Непосредственно с Торбиным контактировал Левин.

11 марта Апелляционный суд Болгарии отклонил жалобу защиты Левина, который просил отказать в экстрадиции. 16 марта Левина доставили в Украину. В комментарии hromadske он заявил, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Также Левин добавил, что будет подавать жалобу против Болгарии в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советницу городского главы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Она выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета городского совета. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице. Активисты и знакомые сообщили, что она умерла от разрыва тромба.

Приговор по делу уже получили пять человек, которые признались в содеянном и пошли на сделку со следствием. Еще один обвиняемый Игорь Павловский, которому инкриминируют сокрытие преступления, также пошел на сделку со следствием, но нарушил ее условия. Павловского снова задержали и взяли под стражу по другому подозрению — создание преступной организации в Херсонской области.