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Новости Убийство Гандзюк
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Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Об этом hromadske сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом. Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продление они считают незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования истекает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", — сказал Мокин еще в начале апреля.

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На данный момент комментировать процессуальную позицию клиента адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

Напомним, 30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. А 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве по Левину и подозреваемому заказчику Владиславу Мангеру.

Ранее следствие установило, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил, по подозрению пока не указано. Но, по предварительной информации, в подозрении Владиславу Мангер речь шла о предоставлении заказчиком $5,6 тыс. за нападение на Екатерину Гандзюк.

В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. В то же время договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении. Роль Левина подтверждается показаниями других фигурантов, а также данными следствия.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбин $5000 на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил у Левина еще $2000 для побега. Левин предоставил эту сумму.

Следствие отдельно установило, что Левин уже после выезда из Украины финансировал родственников фигурантов, чтобы те молчали. По информации следствия, подозреваемый в заказе нападения Мангер вместе с Левиным предложили Торбину два варианта нападения: облить кислотой или сломать руки и ноги. Непосредственно с Торбиным контактировал Левин.

11 марта Апелляционный суд Болгарии отклонил жалобу защиты Левина, который просил отказать в экстрадиции. 16 марта Левина доставили в Украину. В комментарии hromadske он заявил, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Также Левин добавил, что будет подавать жалобу против Болгарии в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советницу городского главы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Она выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета городского совета. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице. Активисты и знакомые сообщили, что она умерла от разрыва тромба.

Приговор по делу уже получили пять человек, которые признались в содеянном и пошли на сделку со следствием. Еще один обвиняемый Игорь Павловский, которому инкриминируют сокрытие преступления, также пошел на сделку со следствием, но нарушил ее условия. Павловского снова задержали и взяли под стражу по другому подозрению — создание преступной организации в Херсонской области.

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Левин Алексей (69) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+5
круто, а я вважав, що це КОНСТИТУЦІЙНЕ право громадянина...
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27.04.2020 12:51 Ответить
+5
Это он сказал про Сивоху, но и здесь на 1000% подходит

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9095
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27.04.2020 12:57 Ответить
+4
Який жах! А що ж робити? Може нехай Венедіктова збере увесь "Офіс", сядете у коло, і поридаєте?
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27.04.2020 12:47 Ответить
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Потому что Мангер теперь приближенный к власти "величайшего". Если Левин откроет рот, то до суда может и не дожить.
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27.04.2020 12:47 Ответить
Який жах! А що ж робити? Може нехай Венедіктова збере увесь "Офіс", сядете у коло, і поридаєте?
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27.04.2020 12:47 Ответить
Это отягчающее обстоятельство.
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27.04.2020 12:49 Ответить
круто, а я вважав, що це КОНСТИТУЦІЙНЕ право громадянина...
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27.04.2020 12:51 Ответить
А я думал, что суд учитывает такие нюансы, когда уходит на совещание для вынесения приговора.
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27.04.2020 12:55 Ответить
Перелік обставин, що обтяжують покарання визначений ст.67 КК України, він є виключним, тобто чого в цій статті не має, те суд не можу визнати обтяжуючою обставиною, а ось пом'якшуючі (ст.66) ні, там суд може щось і вигадати.
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27.04.2020 12:59 Ответить
Просто если ему идти на сделку со следствием, это значит признать свою вину.
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27.04.2020 13:08 Ответить
так яке слідство з вами без цього піде на угоду? і на яку? Йому не має чого йти на угоди у цій справі. Популізм і бажання сподобатись населенню завели її у глухий кут. Якби там не вигадували кваліфікацій, що не існують і не натягували її. Вже давно був би вирок.
Не було там замовлення на вбивство. Чистий ексцес виконавця. Але наш народ не зрозуміє, якщо виконавець отримає 12-15 років позбавлення волі, а замовник 1-2, чи взагалі умовно...
Звідси і весь цей цирк.
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27.04.2020 14:29 Ответить
Украинский суд оправдает убийц.Он такой!
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27.04.2020 12:50 Ответить
Ну на нет и суда нет. Свободен.
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27.04.2020 12:51 Ответить
Созрел, пора назначать советником Веникдиктовой.
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27.04.2020 12:51 Ответить
Посадить к цыганве с голой жопой на сутки и согласится потом со всем что предложат.
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27.04.2020 12:54 Ответить
Он хотел сотрудничать.
Но офис генпрокурорши еле отговорил.
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27.04.2020 12:57 Ответить
Это он сказал про Сивоху, но и здесь на 1000% подходит

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отказывается сотрудничать со следствием, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9095
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27.04.2020 12:57 Ответить
Ну чому ви так, є ще пан Корчинський і він - КРАСАВА
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27.04.2020 13:00 Ответить
Он понимает, что жив он пока молчит.
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27.04.2020 13:03 Ответить
Знакомая тактика.
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27.04.2020 13:05 Ответить
Значить, мангеру гуляти ще довго.
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27.04.2020 13:13 Ответить
Так попередній зам прокурора сказав, що Венедіктова злиє всю справу. Ось і результат!!!
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27.04.2020 15:07 Ответить
Правильно ли я понимаю, что у следаков был законный временной интервал и Левин с ними сотрудничал. А когда законом отведенное время закончилось, Левин отказался продолжать этот балаган с расследованием.
И поэтому виноват в развале дела в суде типа исполнитель убийства Левин, т.к. пользуясь своими правами не сотрудничает дальше, а не следаки, которые непонятно чем были заняты в отведенное законом время!
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27.04.2020 17:31 Ответить
 
 