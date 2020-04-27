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Новости Коронавирус и карантин
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Общественный транспорт столицы ежедневно перевозит по спецбилетам более 40 тыс. пассажиров, - Кличко

Общественный транспорт столицы ежедневно перевозит по спецбилетам более 40 тыс. пассажиров, - Кличко

Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит в условиях карантинных ограничений по специальным билетам более 40 тысяч пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"После временного прекращения работы метрополитена все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт. Он сегодня работает в ограниченном режиме - только по спецбилетам. И перевозит ежедневно более 40 тысяч пассажиров. Это - медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города", - рассказал он.

По его словам, ежедневно на маршруты в столице выходит 300 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы и трамваи коммунального предприятия "Киевпастранс", график маршрутов которых составляется с учетом пассажиропотока и постоянно корректируется. В часы пик, как говорит мэр, на линиях работает максимальное количество транспорта.

"Обслуживают его 11 транспортных депо города. Там же обеспечивают обязательную дезинфекцию подвижного состава. Как перед выездом на линию, так и в течение дня. Кроме того, все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты - масками. За этим следят в каждом депо", - добавил Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) Кличко Виталий (4652) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Недавно радіо слухав і туди додзвонився дядько, який сторожем у школі працює. Ніби ж важлива посада, але йому перепустку не видали. Як хочеш - так і добирайся на роботу...
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27.04.2020 12:55 Ответить
Лісапет йому в поміч.
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27.04.2020 13:02 Ответить
Шмыгаль сказал ,что 70% граждан украины работает. На весь киев 40 тыщ? Ладно + такси 50-60 тыщ! И это ,что все работающие в киеве? Сами себя под ипали!
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27.04.2020 13:46 Ответить
 
 