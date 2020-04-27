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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина настаивает на возвращении черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Кулеба

Украина настаивает на возвращении черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Кулеба

Бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января 2020 года, должны быть возвращены в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

"Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - сообщает пресс-служба МИД.

Читайте также: Без стран-партнеров соглашения с Ираном по делу о гибели самолета МАУ не будет, - глава МИД Кулеба

Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Иран (1830) МАУ (330) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ирану плевать на величие нашего лидера
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27.04.2020 12:53 Ответить
+3
Ножкой топнули, бесхребетные?
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27.04.2020 12:53 Ответить
+3
прокидывают величайшего ****** современности, ждут пока скажет даю 24 часа, возвращай.Те
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27.04.2020 13:07 Ответить
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Ирану плевать на величие нашего лидера
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27.04.2020 12:53 Ответить
Настаивает в колено-локтевой позе
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27.04.2020 12:57 Ответить
Ножкой топнули, бесхребетные?
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27.04.2020 12:53 Ответить
Так хотя-бы отзовите посла.
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27.04.2020 12:54 Ответить
что Иран, что паРаша - это фактически одна и та же страна...., так что бой будет долгим, а закончиться он должен в Гааге....
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27.04.2020 12:54 Ответить
Не смей равнять государство аятолл, где духовность не простой слоган и где на второй день признали вину, с государством узурпаторов власти, впадающих в несознанку в подобных случаях
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27.04.2020 13:11 Ответить
отбитые фанатики...., что те, что другие....
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27.04.2020 13:19 Ответить
так а толку що визнали та вибачились? Де компенсації за загиблих? Де повернуті обламки літака? Це власність нашої держави.
Такої імпотенції від нашої влади вже давно не було.
Якось відвикнув я від такої безхребетності
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27.04.2020 13:27 Ответить
еженедельно слышим эту мантру от МИДа - требуем от Ирана вернуть черные ящики сбитого самолёта...
Это уже как ритуал заклинания.
Все знают, что Иран никогда не отдаст эти черные ящики, даже в МИДе знают это. Но статус обязывает постоянно бубнить эту мантру.
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27.04.2020 12:59 Ответить
ну то треба виносити питання або на рівень ООН або на регулюючі органи цивільної авіації.
Треба об'єднуватись з канадцями іншими державами чиї громадяни були на тому літаку.
Висувати не просьби а вимоги.
Скільки можна чекати? Вже 4 місяці сплинуло.
Не бажають співпрацювати - треба обмежувати їх у правах, а не сидіти склавши руки
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27.04.2020 13:31 Ответить
Владі профанів ніхто нічого не дасть. МВФ теж.
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27.04.2020 13:06 Ответить
прокидывают величайшего ****** современности, ждут пока скажет даю 24 часа, возвращай.Те
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27.04.2020 13:07 Ответить
Надо было "настаивать" через СовБез ООН сразу после теракта, как советовала опытный дипломат, знакомый с "публикой Ближнего Востока", ЛАНА ЗЕРКАЛЬ. Но нашему оманскому турЫсту было недосуг! А теперь можно настаивать хоть до усрачки. И нет гарантии, что рашисты не помогли бородачам безвозвратно угробить начинку "черных ящиков".
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27.04.2020 13:17 Ответить
с вазелином не разговаривають

просто посылают
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27.04.2020 13:39 Ответить
послєднєйє украінскойє прєдупрєждєнійє
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27.04.2020 13:56 Ответить
И Ирану пох шо и на чем настаивает зеленый МИД.
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27.04.2020 14:24 Ответить
 
 