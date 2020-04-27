Украина настаивает на возвращении черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Кулеба
Бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января 2020 года, должны быть возвращены в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.
"Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - сообщает пресс-служба МИД.
Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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Такої імпотенції від нашої влади вже давно не було.
Якось відвикнув я від такої безхребетності
Это уже как ритуал заклинания.
Все знают, что Иран никогда не отдаст эти черные ящики, даже в МИДе знают это. Но статус обязывает постоянно бубнить эту мантру.
Треба об'єднуватись з канадцями іншими державами чиї громадяни були на тому літаку.
Висувати не просьби а вимоги.
Скільки можна чекати? Вже 4 місяці сплинуло.
Не бажають співпрацювати - треба обмежувати їх у правах, а не сидіти склавши руки
просто посылают