Формат самоизоляции после поездок за границу пока что будет работать, - Криклий

Даже после открытия международного пассажирского сообщения в Украине некоторое время будет сохраняться "формат самоизоляции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Лига.Бизнес" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан.

"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции", - отметил Криклий.

В то же время министр сомневается, что всем будет комфортно жить в таком режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий