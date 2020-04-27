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Новости Коронавирус и карантин
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Формат самоизоляции после поездок за границу пока что будет работать, - Криклий

Формат самоизоляции после поездок за границу пока что будет работать, - Криклий

Даже после открытия международного пассажирского сообщения в Украине некоторое время будет сохраняться "формат самоизоляции".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Лига.Бизнес" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан.

"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции", - отметил Криклий.

В то же время министр сомневается, что всем будет комфортно жить в таком режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригородное и междугородное сообщение планируем возобновить 12 мая, - Криклий

Автор: 

карантин (16729) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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27.04.2020 13:02 Ответить
осталось узнать, кто и как это будет проверять?
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27.04.2020 13:05 Ответить
Як і зараз. Правда, вибірково. Скачуєш додаток, який типу відслідковує геодані телефону ( правда, по базовим станціям це доволі неточно). Якщо ви вийшли за межу зони самоізоляції, приходить СМС з проханням терміново відправити селфі, де ви є. А поліція зрівнює фото з раніше завантаженим, де ви точно вдома. Якщо не прислали, приїжджають оформлювати адмін. порушення
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27.04.2020 13:09 Ответить
Так там треба підв'язатися під якийсь український банк . А польських банків нема в "Дії" 😡
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27.04.2020 14:27 Ответить
Грошей не дам ні копійки !
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27.04.2020 13:05 Ответить
Карантин никогда не относился к здоровым людям. Карантин всегда ограничивал лишь больных людей или, реже, малую территорию с подтвержденным очагом заражения. Есть симптомы? Тест показал + результат (и желательно тест пару раз повторить, так как его точность сомнительна)? Сиди дома, при необходимости обращайся за медицинской помощью. Но здоровые люди должны работать: для развития экономики страны и поддержания собственных штанов.
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27.04.2020 13:09 Ответить
Ага отпуск взял на неделю это отпуск и 2 за свой счет
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27.04.2020 13:11 Ответить
ЕС волнуется
кто будет полякам собирать клубнику
итальянцам ухаживать за родителями
и прочее
попробуй найти дело дома /буде целая. семья /
дед с бабушкой дома на клубнике 70 лет
за сезон в 70 года зарабатывали на Жигули
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27.04.2020 13:49 Ответить
27 апреля 2020, 10:49
В Черновицкой области чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса: мест в больнице и реанимации не хватает, что вынуждает врачей идти на крайние меры. При этом доктора связывают вспышку заболевания напрямую с празднованием православных праздников Пасхи и Вербного воскресенья, когда люди массово пошли в церковь.
Медики сообщают о тяжелейшей ситуации с коронавирусом в Черновицкой области, где по состоянию на утро понедельника 1375 случаев заболевания.
Журналисты смогли выяснить подробности происходящего в области: реанимация районной больницы забита пациентами, а из-за нехватки мест в инфекционном отделении пришлось идти на радикальный шаг и перепрофилировать для лечения заболевших другие отделения. Об этом сообщает издание "Украинская правда", публикуя материал о ситуации в западном украинском регионе.
На данный момент в местной больнице находится 145 заболевших, при этом в рассчитанной на 15 больных реанимации заняты все места. Ввиду острой необходимости руководство больницы решило разместить здесь еще 8 больничных коек, в инфекционном блоке мест для заболевших не хватает. Врачи сообщают, что другие отделения больницы массово перепрофилируются для размещения больных коронавирусной инфекцией.
"В инфекционном отделении у нас только 60 коек. Мы перепрофилировали пульмонологическое отделение, добавили 45 коек, часть ЛОР-центра, 30, мы перепрофилировали еще 30 коек урологического отделения", - рассказывают местные врачи. Исполняющий обязанности главы Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цынтаро прямо заявил, что врачи связывают вспышку инфекции с религиозными пристрастиями жителей в области, которые ослушались и нарушили карантин на Пасху и Вербное воскресенье и массового пошли в церковь. Теперь эти люди заражены вирусом.
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27.04.2020 13:53 Ответить
 
 