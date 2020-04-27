Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее: "Есть доказательства, что первые взрывы были не из-под земли"

Версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году был вызван взрывом заложенных в землю зарядов, была отвергнута в прокуратуре.

Об этом заявил в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР, и по инициативе Давида Арахамия была образована эта ВСК (по взрывам на арсеналах. - Ред.), я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров осуществляющих его процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе и выводы по каждой версии, которая была у следствия. Так вот версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли. Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование. Перезвонил, кстати в прокуратуру, спросил может у них что-то изменилось с тех пор? - нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений", - заявил Чумак.

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Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.