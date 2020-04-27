Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее: "Есть доказательства, что первые взрывы были не из-под земли"
Версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году был вызван взрывом заложенных в землю зарядов, была отвергнута в прокуратуре.
Об этом заявил в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
"Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР, и по инициативе Давида Арахамия была образована эта ВСК (по взрывам на арсеналах. - Ред.), я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров осуществляющих его процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе и выводы по каждой версии, которая была у следствия. Так вот версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли. Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование. Перезвонил, кстати в прокуратуру, спросил может у них что-то изменилось с тех пор? - нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений", - заявил Чумак.
Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.
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Дальше можно не читать.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия»
Займайся, ЗЁбчику.
Даже следы от гусениц заметны.
Но новых зе-эспердов это не смущает.
ну никак не получается его выгородить )))))
Какие другие если Чумак не привел вообще никаких доказательств. Заряды заложили не скрытно, иа при свидетелях и это есть в материалах. Просто свидетели и те, кто закладывал теперь сцуть посадки, вот и пишут бредятину.
Чи може ви бачили ті докази, що зібрали слідчі стосовно вибухів і там (за вашими словами) "Чумак не привел вообще никаких доказательств" (с)? Чи ви вважаєте, що Арахамія та адвокат янеовоча внесли до справи якісь інші докази, крім тих що були? Тоді питання: а де ж вони були раніше? Якщо ні - то які підстави для ваших заяв? Може надасте посилання на документи слідства, де, як ви кажете, немає "вообще никаких доказательств"?
Помнится, наши бойцы ССО проверили, как это "невозможно" и "заминировали" муляжами всю территорию арсенала - и их так никто и не заметил. Потому не нужно этого бреда про "невозможно" - склад охранялся парой калек, которые физически не могли бы обеспечить мониторинг всего периметра, даже если бы у них возникло подобное желание.
А новость о том, что наши бойцы ССО провели такую проверку арсенала, печаталась тут на Цензоре года 2 тому назад.
В карманах !!!
https://www.youtube.com/watch?v=n_9rl610ZlA
Да и в принципе - вопрос тупой - в твоем стиле - чтобы закопать 2кг заряд много ли земли нужно куда-то отбросить?
== Именно об этом Арахамия и сказал, что незаметно сделать такие закладки невозможно...
И ещё, кто тот таинственный свидетель, который сообщил, что первые взрывы были не из-под земли?
И в прокуратуре и за барабанами.
Специалист широчайшего профиля.
Так как рты ЗАКРЫТЬ свидетелям могли очень быстро и просо !
"Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование." Источник: https://censor.net/n3191787
Нда, ви, касапські боти "на раз" палитеся...
Так комиссия и не утверждает, что никто не заметил закладок, а наоборот, "тонко намекает", что это было сделано персоналом заведения без особой секретности от "своих".