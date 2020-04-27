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Новости Агрессия России против Украины Взрывы на складе в Балаклее
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Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее: "Есть доказательства, что первые взрывы были не из-под земли"

Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее:

Версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году был вызван взрывом заложенных в землю зарядов, была отвергнута в прокуратуре.

Об этом заявил в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР, и по инициативе Давида Арахамия была образована эта ВСК (по взрывам на арсеналах. - Ред.), я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров осуществляющих его процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе и выводы по каждой версии, которая была у следствия. Так вот версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли. Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование. Перезвонил, кстати в прокуратуру, спросил может у них что-то изменилось с тех пор? - нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений", - заявил Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда, - ВСК

Чумак оспорил выводы ВСК по взрывам в Балаклее: Есть доказательства, что первые взрывы были не из-под земли 01

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Автор: 

ВСК (460) расследование (3049) экспертиза (301) Чумак Виктор (179) Балаклея (266)


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Топ комментарии
+15
Т.е., ты, не прочитав больше ни строчки, совсем не понимая, после этого - о чём речь, начал обсуждать?
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27.04.2020 13:11 Ответить
+15
Потому ты и зелекторат, в отличие от "порохоботов", т.к. дальше не читал до второго тура выборов про 47 миллионов Долларов США в офшор на Кипре, про виллы, про Зеро в бюджет Украины во время войны...
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27.04.2020 13:20 Ответить
+7
Все просто: винним повинен бути не просто "папєрєднік", а головнокомандувач! Бо, в порівнянні з ним, нинішній - навіть не "нуль", а "абсолютний нуль" (-273 по цельсію)
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27.04.2020 13:12 Ответить
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"Об этом заявил в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2858417204227485&set=a.226846340717931&type=3 Facebook бывший заместитель генерального прокурора"

Дальше можно не читать.
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27.04.2020 13:06 Ответить
Т.е., ты, не прочитав больше ни строчки, совсем не понимая, после этого - о чём речь, начал обсуждать?
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27.04.2020 13:11 Ответить
Да! Потому что бывшие - ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица.
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27.04.2020 13:14 Ответить
Это как бы есть Аваков бывший, а есть Аваков нынешний - всё зависит от прыти в отношении смены обуви.
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27.04.2020 13:16 Ответить
Потому ты и зелекторат, в отличие от "порохоботов", т.к. дальше не читал до второго тура выборов про 47 миллионов Долларов США в офшор на Кипре, про виллы, про Зеро в бюджет Украины во время войны...
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27.04.2020 13:20 Ответить
Ігор Даун - в спам!
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27.04.2020 13:54 Ответить
А він ще не всі літери вивчив🧐
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27.04.2020 13:15 Ответить
ДА,вы посмотрите на ДЕГЕНЕРАТИВНУЮ морду арахамия-дебил -заде,что он не пукнет ---ВСЕ В ЛУЖУ !!!!!!!!!!!
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27.04.2020 13:39 Ответить
Хорошая попытка, но теперь Чумаку и прочитавшим все строчки порохоботам, осталось объяснить откуда взялись эти воронки на территории арсенала и можно вернуться к версии БПЛА.
Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 5386 «Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия»
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27.04.2020 14:28 Ответить
Долго же пришлось копать и в карманах выносить, наверно со времён ЮВТ подкоп делали.
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27.04.2020 14:35 Ответить
Товарищ сержант КГБ РБ, а вот это прокол с вашей стороны. Этот "подкоп" действительно со времен ЮВТ. Именно тогда один кучерявый, в то время, председатель СНБО попался первый раз на контрабанде оружия. Ну тот который в слезах и соплях бегал к куму. А потом была история с "Фаиной"....... Ты почитай книгу Обамы, там много интересного на эту тему.
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27.04.2020 18:44 Ответить
Гарна спроба, але тепер ЗЁхам доведеться надати відомості звідки це фото, довести його справжність, а також довести дату й місце зйомки і факт того, що наведена цитата стосується саме обговорюваних вибухів у обговорюваному арсеналі. Про неназваного автора наведеної цитати я взагалі не кажу.
Займайся, ЗЁбчику.
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27.04.2020 14:40 Ответить
Это вырыто спец техникой уже после взрывов.
Даже следы от гусениц заметны.
Но новых зе-эспердов это не смущает.
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27.04.2020 14:41 Ответить
"Это вырыто спец техникой уже после взрывов" Ню-ню...
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27.04.2020 14:52 Ответить
То же самое можно сказать и о твоём комментарии.))
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27.04.2020 13:14 Ответить
так обычно ольгинцы пишут..."ах, этот...дальше можно не читать"...Как, кстати, там пагодка сичас?
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27.04.2020 13:37 Ответить
так эти дегенераты во всём дегенераты куда не влезут такой бред начинают нести их по тестам на шизофрению принимают на госдолжности . кто дебильней того и тянут вверх
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27.04.2020 13:08 Ответить
Всё верно, надо такой бред нести, чтобы верили, а они не умеют.
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27.04.2020 13:09 Ответить
Хоть я Яроша и не люблю, но тут он прав на 1000%

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 4960
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27.04.2020 13:29 Ответить
Повесят на погибших взрывы, и концы в воду.
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27.04.2020 13:09 Ответить
Понти не пройшли.
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27.04.2020 13:11 Ответить
таки лосик! )))
ну никак не получается его выгородить )))))
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27.04.2020 13:11 Ответить
"Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли. "
Какие другие если Чумак не привел вообще никаких доказательств. Заряды заложили не скрытно, иа при свидетелях и это есть в материалах. Просто свидетели и те, кто закладывал теперь сцуть посадки, вот и пишут бредятину.
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27.04.2020 13:12 Ответить
В чьих материалах это есть?
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27.04.2020 13:15 Ответить
Так і проти Кузьменко, Дугарь, Ріфа немає ніяких доказів, а вони під арештом!
Чи може ви бачили ті докази, що зібрали слідчі стосовно вибухів і там (за вашими словами) "Чумак не привел вообще никаких доказательств" (с)? Чи ви вважаєте, що Арахамія та адвокат янеовоча внесли до справи якісь інші докази, крім тих що були? Тоді питання: а де ж вони були раніше? Якщо ні - то які підстави для ваших заяв? Може надасте посилання на документи слідства, де, як ви кажете, немає "вообще никаких доказательств"?
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27.04.2020 13:23 Ответить
https://censor.net/news/3179136/*************************************************************************************************** Смотрим на дату........
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27.04.2020 13:37 Ответить
Все просто: винним повинен бути не просто "папєрєднік", а головнокомандувач! Бо, в порівнянні з ним, нинішній - навіть не "нуль", а "абсолютний нуль" (-273 по цельсію)
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27.04.2020 13:12 Ответить
Тобто невідомо звідки ДБР вирішила, що там були закладена вибухівка! Тоді де результати експертизи, яка би це підтвердила?
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27.04.2020 13:13 Ответить
Её нет, есть экспертизы, которые дают совершенно другую версию, включая данные Украэроруха. А решил сейчас великий эксперт Арахамия по фоткам, о чем собственно сам и написал.
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27.04.2020 13:32 Ответить
Якщо нема експертизи, яка би підтверджувала підземні вибухи, то не варто слідчим про це говорити! Сам же Арахамія не повинен перевищувати свої повноваження і втручатися у слідство. У правовій державі після таких заяв йдуть у відставку.
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27.04.2020 13:36 Ответить
Увы, "эксперт" Арахамия не в курсе, что входит в его полномочия. Корона сползла на глаза и закрыла обзор.
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27.04.2020 13:39 Ответить
От не розумію де він набрався такого досвіду проводити слідство?
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27.04.2020 13:40 Ответить
А он "и пахарь и жнец и на дуде игрец "
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27.04.2020 13:51 Ответить
как говорил Труба - "экспертиза будет. наш эксперт по звонку из ОП подтвердит всё, что угодно".
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27.04.2020 13:44 Ответить
Справа у тому, що справжній експерт не буде підписувати липу, бо втратить репутацію. А експертизу несправжнього експерта одразу побачать, бо треба правильно описувати результати дослідження, на якому базується експертиза. Тому Трубі труба, а експерту експертиза.
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27.04.2020 13:49 Ответить
"Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно"

Помнится, наши бойцы ССО проверили, как это "невозможно" и "заминировали" муляжами всю территорию арсенала - и их так никто и не заметил. Потому не нужно этого бреда про "невозможно" - склад охранялся парой калек, которые физически не могли бы обеспечить мониторинг всего периметра, даже если бы у них возникло подобное желание.
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27.04.2020 13:19 Ответить
А землю они куда отбрасывали, когда муляжи закапывали?
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27.04.2020 13:23 Ответить
З'їли і понадкусювали🤫
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27.04.2020 13:27 Ответить
а там шо, нужно тонны земли выкопать?
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27.04.2020 13:28 Ответить
Нет, конечно, как собачка пару раз присыпал ногой и можно уверенно сказать, что взрыв был из под земли, а если мёдом сверху полить, то был из под мухи.
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27.04.2020 13:31 Ответить
Минируют не землю, дурачек, а боеприпасы, часть которых просто лежит штабелями. И подкопы при этом не строят.
А новость о том, что наши бойцы ССО провели такую проверку арсенала, печаталась тут на Цензоре года 2 тому назад.
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27.04.2020 15:26 Ответить
Я знаю, що цю землю продали у вазонах на нелегальному ринку за півціни🙄
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27.04.2020 13:38 Ответить
землю, шо належить народу !
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27.04.2020 15:03 Ответить
ты что, не смотрел "Побег из Шоушенка" ?

В карманах !!!

Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі" - Цензор.НЕТ 352
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27.04.2020 13:32 Ответить
Да, а ещё - Голый пистолет
https://www.youtube.com/watch?v=n_9rl610ZlA
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27.04.2020 13:38 Ответить
Йому замість мізок засипали, бо голова-то - пуста.
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27.04.2020 13:58 Ответить
Это ты у них спрашивай, а не у меня.
Да и в принципе - вопрос тупой - в твоем стиле - чтобы закопать 2кг заряд много ли земли нужно куда-то отбросить?
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27.04.2020 15:24 Ответить
Ну здесь ты не прав, эта пара калек постоянно делает облет территории на очень малой высоте, что бы их радары подрывников не засекли.
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27.04.2020 13:37 Ответить
Арахамию надо точно проверять и тщательно у психиаторов. Такие морды в телевизоре плохо влияют на детей.
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27.04.2020 13:21 Ответить
(Так вот, версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли.Источник: https://censor.net/n3191787) ====

== Именно об этом Арахамия и сказал, что незаметно сделать такие закладки невозможно...
И ещё, кто тот таинственный свидетель, который сообщил, что первые взрывы были не из-под земли?
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27.04.2020 13:23 Ответить
Это у Арахамии свидетель, а у остальных вот это https://censor.net/news/3179136/*************************************************************************************************** При этом не от пАпередников, а буквально пару месяцев назад.
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27.04.2020 13:35 Ответить
Основной версией следствия по взрывам в Балаклее является диверсия.Источник: https://censor.net/n3179136...Которую никто не расследовал, а выводы всяких комиссий, вместе с экспертизой о беспилотнике - отмазка
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27.04.2020 14:06 Ответить
Перечитайте, что написали.
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27.04.2020 14:16 Ответить
Основной версией следствия по взрывам в Балаклее является диверсия...Которую никто не расследовал, а выводы всяких комиссий, вместе с экспертизой о беспилотнике - отмазка
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27.04.2020 14:33 Ответить
А он не сказал зачем?))
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27.04.2020 14:32 Ответить
АраХамія спец у всьому. Не спортеся з ним...
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27.04.2020 13:27 Ответить
Краще не перекладайте його прізвище!🤐
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27.04.2020 13:29 Ответить
Агрохімія
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27.04.2020 13:37 Ответить
Видели мы этого Чувака, пардон, Чумака.
И в прокуратуре и за барабанами.
Специалист широчайшего профиля.
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27.04.2020 13:32 Ответить
А кто сказал, что закладывали скрытно? Все свои , скрывали недостачу по приказу начальства.
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27.04.2020 13:36 Ответить
Если "версия "закладок в почву" была полностью отвергнута. на основании лишь "Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно", - то это можно считать эту версию ОСНОВНОЙ !

Так как рты ЗАКРЫТЬ свидетелям могли очень быстро и просо !
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27.04.2020 13:42 Ответить
Все, что надо знать про порохобота Чумака:

"Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковский института СЭ им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю зачем запутывать и так не простое расследование." Источник: https://censor.net/n3191787
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27.04.2020 13:50 Ответить
Чумак - порхобот?

Нда, ви, касапські боти "на раз" палитеся...
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27.04.2020 15:08 Ответить
Своїм "долбоклюйством" вони скоро більшу половину "Слуги народу" у "порохоботи" переженуть...
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27.04.2020 15:15 Ответить
до речі, ця інфа - на тему нашої суперечки в іншій темі, від агрохімії... Щоб загодя заложити в попередньо зроблене обвалування підривний заряд, а потім зверху на нього - снаряди, це ж яким вже диверсантом потрібно було бути... Навіть Чумак не вірить...
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27.04.2020 15:25 Ответить
Дуже легко... "Пластид", у вигляді тонкої пластини, близько 1-1,5 см, з приєднаним детонатором і радіоприймальним пристроєм, просовується між яшиками, або у вертикальну щілину, або горизонтальну.(ящики мають на дні і кришці поперечні ребра - для вентиляції, в тому числі... "Закритий" простір посилює детонуючий ефект... (Більше версій писать не буду, бо це вже буде "інструкція для теракту"... Учив я колись такий курс - "інженерні **********". Туди входили і прийоми мінування об"єктів - мостів, складів, трубопроводів і подібного...)...
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27.04.2020 15:43 Ответить
А смысл под землю закладывать? такой взрыв только снаряды по сторона раскидает и все...Чтоб рвануло надо еще постараться, это не бычок в сухую траву кинуть..
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27.04.2020 14:12 Ответить
Если-бы первый случай на арт-складах был расследован как положено ,а не для прикрытия задницы своим пацанам, возможно последующих можно было избежать ..
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27.04.2020 14:15 Ответить
Да это просто вырванный контекст какой-то!
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27.04.2020 14:30 Ответить
Царьова ретранслюєш, касапа придурошна?
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27.04.2020 15:21 Ответить
мля, який песец з вами, касапами... з вашими "істочнікамі"...
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27.04.2020 15:41 Ответить
А таварищ Путен приказал, что из-под земли!
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27.04.2020 14:42 Ответить
Над Балаклеей был беспилотник и ушел в сторону рф. Для любителей окопов из за поребрика - этот факт зафиксирован.
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27.04.2020 15:09 Ответить
Ну чого спорити--гірський цап сказав,що є ями після підривів,значить там ще при янику заклали міни. Смішно слухати таку експертизу.
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27.04.2020 15:12 Ответить
Напевно нікого не здивує та ситуація, коли всі собаки, які бігають в урядовому кварталі стануть сліпими. Це про те, що коли Арахамія виступає, він часто позичає в сірка очі.
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27.04.2020 16:02 Ответить
Две экспертизы одинаковых институтов ,но разные.Обе равноценны,а могут быть ещё несколько..Суд должен установить истину.А Чумак -бовкнул невпопад.Политика -дело тонкое и плохо.,что политики вершат суд.Плохо ,что и Суды -никчемные,заполитизированные. Из побрехенек знаю,что и Бокариуса со времён савка был заангажированный деньгами,некоторые тёмные людишки ещё при савке проворачивали свою тёмные делишки.В споре 2х институтов в суде должна родиться истина.Сосед выиграл дело о ДТП,когда на экспертизу Бокариуса предъявил экспертизу Донецкого НИИ судовых экспертиз. но это было задолго до войны.
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27.04.2020 16:09 Ответить
" Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно.Источник: https://censor.net/n3191787"

Так комиссия и не утверждает, что никто не заметил закладок, а наоборот, "тонко намекает", что это было сделано персоналом заведения без особой секретности от "своих".
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27.04.2020 16:31 Ответить
 
 