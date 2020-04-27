РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11620 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 363 15

Киев создал план выхода из карантина, но его должны одобрить Кабмин и Рада, - Кличко

Киев создал план выхода из карантина, но его должны одобрить Кабмин и Рада, - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что власти города подготовили план действий по ослаблению карантинных ограничений, однако он должен быть одобрен Кабинетом министров Украины и Верховной Радой.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые в компетенции правительства и Верховной Рады", - сказал Кличко.

Он выразил уверенность, что правительство и парламент должны немедленно увеличить размер бюджетных программ на открытие предпринимательской деятельности.

"Сегодня в госбюджете заложены средства максимум на 8,5 тыс. будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тыс. Эта программа будет направлена в первую очередь на тех, кто потерял работу. И украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых создавать бизнес и рабочие места", - подчеркнул Кличко.

Также он настаивает на необходимости создания государственной кредитной программы для производителей с нулевой ставкой.

"Так мы сможем не только восстановить производство, но и использовать кризис для импортозамещения и увеличения экспорта", - уверен Кличко.

Городской голова Киева подчеркнул, что считает необходимым предоставить органам местного самоуправления ряд новых полномочий - в частности, право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов по видам деятельности, не ожидая нового бюджетного года.

"Этот перечень может быть длиннее. Но мы сейчас говорим о необходимых и реальных шагах, которые возможно и необходимо осуществить на ближайших заседаниях парламента и правительства. Потому что бизнес должен работать. А люди - зарабатывать. Экономика в кризисе, из которого ее нужно вытаскивать. И это надо делать безотлагательно. Сегодня не до политики и не до популизма и рейтингов. Сегодня время оперативных решений и конкретных действий", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что карантин в Украине правительство продолжило до 11 мая и обнародовало этапы его будущих послаблений. Однако столичные власти имеют замечания по предложенному плану действий. Предложения и план действий столицы будут обнародованы уже на текущей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установим четкие правила для рынков и давайте разрешим открыть их, - Зеленский

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4652) план (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
План виходу ізкарантину має кодову назву "Кретин-карантин"🐸
показать весь комментарий
27.04.2020 13:19 Ответить
+4
Питання лише в тому, що не підуть по їхньому плану. Підприємці говорять, що частина вже не хоче відновлювати бізнес, бо не вірять владі.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:25 Ответить
+4
Карантин нигде и никогда не касался здоровых людей. Он либо ограничивал больных (с ярко выраженными симптомами), либо малую территорию с подтвержденным неконтролируемым очагом распространения.

То, что происходит в 2020 году, это ноу-хау от политиков! Именно от политиков, а не от врачей или ученых.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слончак с подружкой план составлял?
показать весь комментарий
27.04.2020 13:15 Ответить
Киев создал план выхода из карантина, но его должны одобрить Кабмин и Рада, - Кличко - Цензор.НЕТ 4624
показать весь комментарий
27.04.2020 13:16 Ответить
Немеркнущая классика
показать весь комментарий
27.04.2020 14:03 Ответить
План виходу ізкарантину має кодову назву "Кретин-карантин"🐸
показать весь комментарий
27.04.2020 13:19 Ответить
все правильно!
какие-то наметки на выход из спячки-болячки должен быть... это даже не обсуждается!
показать весь комментарий
27.04.2020 13:22 Ответить
Питання лише в тому, що не підуть по їхньому плану. Підприємці говорять, що частина вже не хоче відновлювати бізнес, бо не вірять владі.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:25 Ответить
Хрен ви з нього вийдете. Оманське Брехло підвозить нові порції вірусу.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:29 Ответить
Та там Лавру зачинити на карантин і захворюваність впаде до статистичної похибки
показать весь комментарий
27.04.2020 13:35 Ответить
мер займається справами, а ********** мабуть знімає черговий відосік
показать весь комментарий
27.04.2020 13:34 Ответить
Карантин нигде и никогда не касался здоровых людей. Он либо ограничивал больных (с ярко выраженными симптомами), либо малую территорию с подтвержденным неконтролируемым очагом распространения.

То, что происходит в 2020 году, это ноу-хау от политиков! Именно от политиков, а не от врачей или ученых.
показать весь комментарий
27.04.2020 13:38 Ответить
что кроме сельхозпродуктов и металла
производит Украина
тысячи базарных киосков ничего
не производят кроме дополнительной выкачки
карманов граждан
показать весь комментарий
27.04.2020 13:41 Ответить
Ви самі з якої країни?
показать весь комментарий
27.04.2020 13:44 Ответить
Виталя что то создал.. Не смешите ради бога.. Еще один клоун на политической арене. Как можно расписать план выхода из карантина если пока не известно когда начнет сокращаться число инфицированных и больных. Так старается остаться у власти, что с телика не вылазит . план представил кабмин в нем сказаны условия при которых может начаться каждый из этапов выхода из карантина...УСЛОВИЯ !!! И он тут со своим "планом" , а как же без него.. Нужно попиариться ( он с Шаховым или Рабиновичем или прежним мэром не родственник случайно)
показать весь комментарий
27.04.2020 13:46 Ответить
Виталя пукнуть боится без разрешения зелемоек. такой толерантный стал к власти, после того как отдал руководство районами смотрящим ГлавЗебила.
Алкоголь запретить продавать ночью он может, а карантин ослабить - нет.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:02 Ответить
Хороший у вас план, товарищ Кличко.
показать весь комментарий
27.04.2020 14:04 Ответить
 
 