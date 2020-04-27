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Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Следственные изоляторы в Украине находятся в гораздо худшем состоянии, чем учреждения исполнения наказаний, в которых люди находятся после получения приговоров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Причиной этого он назвал отсутствие самообеспечения.

"СИЗО получают деньги только из госбюджета. Иногда помогает местная власть. Соответственно у них нет средств ни на что. Финансирование не хватает даже на постельное белье, не говоря уже о ремонтах и ​​нормальном питании. Если ремонты проводятся, то зачастую это делается за счет людей, которые там содержатся. То есть ситуация крайне сложная", - сообщил министр.

По словам Малюськи, в учреждениях исполнения наказаний дела обстоят значительно лучше.

"Так как при каждой тюрьме функционирует государственное предприятие или мастерская, часть из доходов которых перечисляется в спецфонд. Это позволяет компенсировать хотя бы частично средства, которых не хватает в бюджете. Существуют очень богатые тюрьмы, где условия пребывания заключенных, как на уровне достаточно хорошего санатория", - отметил министр.

Читайте также: "Пожизненники" - самая интеллигентная категория осужденных, я таких готов брать на работу, - министр юстиции Малюська

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.

СИЗО (1365) тюрьма (826) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+7
Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська - Цензор.НЕТ 6612
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27.04.2020 13:35 Ответить
+6
После его заяв о "интеллигентных" осужденных на пожизненное и желании их пригласить на работу -- даже и не знаю как на такое реагировать. Закройте его на ночку в камеру с одним из этих "интеллигентов". И Ермак будет нового министра искать.
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27.04.2020 13:39 Ответить
+2
да он какойто конченый этот малюська...
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27.04.2020 13:53 Ответить
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малюська...ты такой малюська...
не словоблудь - делай, решай этот вопрос...тихо, с толком и расстановкой...
хватит только умничать...
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27.04.2020 13:34 Ответить
После его заяв о "интеллигентных" осужденных на пожизненное и желании их пригласить на работу -- даже и не знаю как на такое реагировать. Закройте его на ночку в камеру с одним из этих "интеллигентов". И Ермак будет нового министра искать.
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27.04.2020 13:39 Ответить
да он какойто конченый этот малюська...
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27.04.2020 13:53 Ответить
Каков поп -- таков и приход. Зеля лично подбирал. Причем он типа зеленый долгожитель, уже во втором правительстве "величайшего".
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27.04.2020 13:55 Ответить
малюська, мацицьцка, , какие то угребища, а не фамилии
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27.04.2020 13:42 Ответить
Набирали по спецзамовленню. Додай ще Дубілет.
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27.04.2020 13:46 Ответить
а то вообще, непонятно яка хрень
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27.04.2020 14:00 Ответить
Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська - Цензор.НЕТ 6612
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27.04.2020 13:35 Ответить
Гівно перетекло в голову.
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27.04.2020 13:47 Ответить
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27.04.2020 13:41 Ответить
Чего так злишься, у тебя камера была плохая? А, денег на лучшую не было?
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27.04.2020 13:52 Ответить
Вот нападают все на нашего малыша, а он просто рекламу толкает про санатории, убеждая не лохов перейти к его друзьям на постоянку в застенки. А дружбанов - мокрушников обещает освободить - выпустит и сразу оформит на работу в Минюст, они ведь уже все тонкости юриспруденции знают.
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27.04.2020 13:59 Ответить
Малюська, глянь-ка этот документальный фильм. https://www.youtube.com/watch?v=kV1OJrRbRE0 Бердянск | Зона 77 | Документальный фильм
И почему же ты не ездишь по таких колониях, клоун.
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27.04.2020 14:01 Ответить
Ну рассказал нам то что и так все знают? Что дальше? Какие выводы и меры принимать собирается? Или его работа только говорить? Когда зэки работать будут а не разводить бабушек по телефону, забирая у них последнее с карт?
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27.04.2020 14:17 Ответить
Если бы каждая последующая власть, в Украине, сажала предыдущую, как и должно быть, в разграбленной и убитой стране, все СИЗО, тюрьмы и колонии, были бы в порядке.
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27.04.2020 14:17 Ответить
От удивил. Если, на свободе,человек перестаёт работать, играет целыми днями в карты, жрёт, пьёт и спит, то его дом тоже превращается в грязный, вонючий сарай. Работать надо!
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27.04.2020 14:26 Ответить
" Мин.тюрем"?
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27.04.2020 15:28 Ответить
 
 