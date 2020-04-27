Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Следственные изоляторы в Украине находятся в гораздо худшем состоянии, чем учреждения исполнения наказаний, в которых люди находятся после получения приговоров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Причиной этого он назвал отсутствие самообеспечения.

"СИЗО получают деньги только из госбюджета. Иногда помогает местная власть. Соответственно у них нет средств ни на что. Финансирование не хватает даже на постельное белье, не говоря уже о ремонтах и ​​нормальном питании. Если ремонты проводятся, то зачастую это делается за счет людей, которые там содержатся. То есть ситуация крайне сложная", - сообщил министр.

По словам Малюськи, в учреждениях исполнения наказаний дела обстоят значительно лучше.

"Так как при каждой тюрьме функционирует государственное предприятие или мастерская, часть из доходов которых перечисляется в спецфонд. Это позволяет компенсировать хотя бы частично средства, которых не хватает в бюджете. Существуют очень богатые тюрьмы, где условия пребывания заключенных, как на уровне достаточно хорошего санатория", - отметил министр.

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