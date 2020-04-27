Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +0

- Дарницкий - +1

- Деснянский - +2

- Днепровский - +1

- Оболонский - +3

- Печерский - + 23

- Подольский - +0

- Святошинский - +0

- Соломенский - + 1

- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один случай летальный, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 298. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 118 случаев коронавируса, в Дарницком - 179, в Шевченковском - 98, Голосеевском - 115, Оболонском - 74, Подольском - 56, Днепровском - 104, Деснянском - 109, Святошинском - 56.





