Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +0
- Дарницкий - +1
- Деснянский - +2
- Днепровский - +1
- Оболонский - +3
- Печерский - + 23
- Подольский - +0
- Святошинский - +0
- Соломенский - + 1
- Шевченковский - +1
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 298. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 118 случаев коронавируса, в Дарницком - 179, в Шевченковском - 98, Голосеевском - 115, Оболонском - 74, Подольском - 56, Днепровском - 104, Деснянском - 109, Святошинском - 56.
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Но они не знали, что в 2020 году, кто-то захочет устроить из этого лохотрон.
У его жителей есть деньги на тесты, на посещение дорогостоящих платных лабораторий.
Видим различные сообщения от пока что ещё представителя церкви - отца Сергия (Романова) , который в открытую призывает не подчиняться санитарным требованиям, называют коронавирус выдумкой, и более того, призывают всех тех, кто считает, что вирус есть - выселить, внимание... в БИРОБИДЖАН (бес в рясе охренел?). Ну и жидоедничает, как всегда - впрочем, он уже называл Путина «царем Вавилонским» и «наместником (это цитата) совета 300 жидов».
А мы раскроем вам кое-какие интересные данные, что перед вами это бывший духовный наставник одного там няшного прокурора . И человек, судимый в 1985 году за кражу, в 1986 году за убийство и грабеж.
А потом мурый зэчара решил пойти в церковь и искупить свои грехи. ВНЕЗАПНО, ДА? Правда, после набора паствы он занялся застройкой, рейдерством и окучиванием царебожцев, став главным царебожцем страны (кратко - они считают, что Николай II стал равным Христу, искупив грехи России мученической смертью).
И когда вы в очередной раз будете слушать эту ересь, просто знайте, ПРОКЛИНАТЬ (***предавать анафеме в ФСБ-шной секте) имеет право только Синод. Это к вопросу, насколько православный 'канон' почитает этот так называемый «священник».
Про «выходите на улицы, чтобы потом не выходить на площади» даже говорить не будем.
Друзья, как бы нам ни было тяжело - увы, нужно потерпеть чуть-чуть и ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. Чем больше людей пересидит это - тем быстрее мы выйдем с карантина. Впрочем, если вы не верите в «корону» - убеждать не будем.
Но с такими "священниками" мы точно на карантине будем сидеть до осени...
Ті що зазивали не побоюватись приходити до них