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Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища в поминальные дни, в прошлые годы их было около 5-7 млн, - Минрегион
Украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.
Топ комментарии
+5 Ali Hasan
показать весь комментарий27.04.2020 13:53 Ответить Ссылка
+3 Dima30
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показать весь комментарий27.04.2020 14:18 Ответить Ссылка
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а яким чином їх порахували?
гидота!