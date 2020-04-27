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Новости Коронавирус и карантин
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Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища в поминальные дни, в прошлые годы их было около 5-7 млн, - Минрегион

Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища в поминальные дни, в прошлые годы их было около 5-7 млн, - Минрегион

Украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) поминальные дни (20) Степанов Максим (2062) Министерство развития громад и территорий (76) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ми поки не поспішаємо на цвинтар, бо всі там будемо у свій час🧐
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27.04.2020 13:53 Ответить
+3
"Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища ..."

а яким чином їх порахували?
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27.04.2020 13:54 Ответить
+3
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... (с)
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27.04.2020 14:18 Ответить
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Ми поки не поспішаємо на цвинтар, бо всі там будемо у свій час🧐
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27.04.2020 13:53 Ответить
"Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища ..."

а яким чином їх порахували?
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27.04.2020 13:54 Ответить
С потолка, как перепись в прошлом году.
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27.04.2020 13:56 Ответить
А якщо вони кришують продаж квітів поруч із цвинтарями, то можна кількість відвідувачів рахувати по кількості проданих квітів 🥀
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27.04.2020 13:58 Ответить
а на селах рахували ?
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27.04.2020 13:56 Ответить
Во многих сёлах-сегодня поминальный день,а не вчера,как при савке!
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27.04.2020 13:58 Ответить
https://censor.net/user/467040 То це перемога?
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27.04.2020 14:13 Ответить
Завтра на погост идти поминать. Завтра Радоница. Идти в первое воскресенье после Пасхи это идти в ближайший выходной день перед Радоницей
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27.04.2020 14:28 Ответить
зедрисня, як кацапи: брешуть навіть там, де можна без брехні обійтися
гидота!
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27.04.2020 14:01 Ответить
Я так понял,это Аваков итоги подводил?Кот ,который гуляет сам по себе?
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27.04.2020 14:19 Ответить
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... (с)
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27.04.2020 14:18 Ответить
 
 