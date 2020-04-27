Пока что 13 тыс. украинцев посетили кладбища в поминальные дни, в прошлые годы их было около 5-7 млн, - Минрегион

Украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая.

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