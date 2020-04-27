Купивший долю "Газпрома" в "Газтранзите" со скидкой в 600 млн грн экс-нардеп Журжий блокировал спецконфискацию активов Януковича, - Чорновол

Экс-нардеп от "Самопомочи" Андрей Журжий активно выступал в 2016 году против принятия закона о спецконфискации активов беглого Виктора Януковича.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитала, что экс-депутат Журжий попался на мега-коррупции. Мне интересно, признают ли его бывшие коллеги из "Самопомочи" хоть после этого, что они были не правы, когда послушали Журжия блокировать спецконфискацию активов Януковича в Госбюджет пять лет назад? Я хочу вспомнить ту историю. Она очень поучительна. У меня с депутатами "Самопомочи" тогда было много общего, мы пришли в ВР 8-го созыва как "новые лица" с Майдана. Однако мы стали злейшими врагами, когда "Самопомич" категорически выступила против законопроектов (во всех вариантах, в том числе компромиссных), регулирующих конфискацию преступных доходов вне уголовного преследования лица. Это не только был эффективный механизм возвращения активов, который показал себя на Западе, в частности в Италии в борьбе с мафией, он давал возможность без промедления конфисковать почти 2 млрд. долларов активов Януковича, арестованных в Украине и за рубежом", - рассказала она.

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"Когда была инициирована "спецконфискация" я была уверена, что "Самопомич" будет "за". Однако внезапно вышло наоборот. В "Самопомочи" инициативу экспертизы "спецконфискации" взял на себя их нардеп Журжий и сделал вывод для фракции - "не поддерживать". У них так работала фракция. Один нардеп мог взять на себя всю ответственность за заключение и ему доверяли. Ни с какими аргументами к ним не было возможно достучаться, у них была одна отговорка - "ответственный за это направление Журжий - против". Тогда я раскопала, что Журжий был лично заинтересован быть против, потому что сам работал на "актив" в схемах Курченко в 13-м году. Однако это нисколько не помогло. Наоборот. "Самопомич" реальный компромат на Журжия восприняла, как враждебный акт и начала "мочить" все мои инициативы без разбора, а "спецконфискацию" в первую очередь. Личное, полностью подменяет государственное", - добавила Чорновол.

"Меня до сих пор эта ситуация мучает. Как так можно было так глупо бороться между собой? В чем я сделала ошибку? Да, я эффективна в атаке, однако у меня нет талантов в переговорах, поисках компромисса и кулуарщине. Однако разве в одной мне проблема? Я не думаю, что был у меня хоть малейший шанс обойти тогда Журжия и стадный инстинкт "Самопомочи". Мне кажется, что сейчас в подобной ситуации я бы уже нашла понимание с большинством депутатов из "Самопомочи". В том-то и проблема эффективности "новых лиц". Надо опыт ошибок, нужно набить шишки и даже утраченные возможности и личные разборки, чтобы наконец-то разбираться и добиваться результатов. К сожалению, иначе не едет. Не зря есть украинская пословица: за одного битого двух не битых дают", - резюмировала Чорновол.

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Напомним, в 2016 году фракция "Самопомочи" заявила, что не будет голосовать за законопроект о спецконфискации.

Ранее стало известно, что фонд бывшего народного депутата от "Самопомочи" Андрея Журжия купил 40% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавшией российскому "Газпрому", по заниженной на 600 млн грн цене.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина.







