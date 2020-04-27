У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська
В Украине существуют "замороженные" тюрьмы, которые могли бы помочь решить проблемы действующих.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.
"У нас есть "замороженные" тюрьмы, их можно продавать, передавать, работников увольнять", - отметил он.
При этом Малюська уточнил, что для этого необходим закон.
"Сейчас общаемся с депутатами, нужно принимать законопроект, чтобы мы имели возможность создавать спецфонд и продавать тюрьмы как объекты недвижимости. Хотим 70% полученных средств оставлять для капремонтов", - сообщил министр.
Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.
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