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У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська

У нас есть

В Украине существуют "замороженные" тюрьмы, которые могли бы помочь решить проблемы действующих.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"У нас есть "замороженные" тюрьмы, их можно продавать, передавать, работников увольнять", - отметил он.

При этом Малюська уточнил, что для этого необходим закон.

"Сейчас общаемся с депутатами, нужно принимать законопроект, чтобы мы имели возможность создавать спецфонд и продавать тюрьмы как объекты недвижимости. Хотим 70% полученных средств оставлять для капремонтов", - сообщил министр.

Читайте также: Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.

законопроект (3235) тюрьма (826) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+10
Зачем им это надо? Пусть Зе-ко-Банда беспокоится о своем будущем. и ремонты делает. Иначе придется, как и было обещано Нелохом стать ближе к народу, на общем режиме содержания. Малюська видно раньше других прочухнул, поэтому и https://censor.net/video_news/3190020/minyust_planiruet_sdelat_kamery_povyshennogo_komforta_platnymi_menyat_starye_zdaniya_v_tsentre_na_novye
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27.04.2020 14:10 Ответить
+8
У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська - Цензор.НЕТ 7447
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27.04.2020 14:03 Ответить
+5
Малюська за последнюю неделю наговорил на кучу диагнозов.
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27.04.2020 14:11 Ответить
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так пусть себе закупит партия ЕС
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27.04.2020 14:01 Ответить
Зачем им это надо? Пусть Зе-ко-Банда беспокоится о своем будущем. и ремонты делает. Иначе придется, как и было обещано Нелохом стать ближе к народу, на общем режиме содержания. Малюська видно раньше других прочухнул, поэтому и https://censor.net/video_news/3190020/minyust_planiruet_sdelat_kamery_povyshennogo_komforta_platnymi_menyat_starye_zdaniya_v_tsentre_na_novye
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27.04.2020 14:10 Ответить
Малюська осатаненный, он же недавно говорил, что ему жалко осужденных пожизненно маньяков. Эта сатана все бы тюрьмы закрыл и пусть бы преступность уничтожала нормальных законопослушных украинцев, которых Малюська ненавидит. Сейчас и так в стране полный беспредел, за жесточайшие убийства дают 7 лет и выпихивают из тюрьмы через 4 года за "хорошее поведение". Только в Украине такие издевательские античеловеческие законы и такие малюськи - психопаты у власти. Гнать надо этих зеленых уродов из власти грязной метлой.
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27.04.2020 14:20 Ответить
нуу нет уж, сначала там поживут порохосумы и жопосумы, наведут там порядок как в Александровской больничке ВИП палаты, так в турмах ВИП камеры, а дальше видно будет..
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27.04.2020 14:32 Ответить
Скучные вы какие-то боты. Давно пора знать что Александровка - обычная городская больница, на балансе Киева. Просто нехороший Кличко, как дурак ремонтирует муниципальную собственность, чего ему простить не могут антагонисты. Элитная ВИП у нас Феофания, потому с короной туда не суются. Ну а что касается всего остального, то за год уже пора бы расстаться со своими мечтами и признать, что вас грубо........ блин, как бы выразиться поприличнее. ........... ну думаю - поняли. И снимите уже с ушей часть своего ника.
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27.04.2020 14:50 Ответить
и вообще купил тюрьму, переделал под особняк и сидишь прекрасно
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27.04.2020 14:02 Ответить
У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська - Цензор.НЕТ 7447
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27.04.2020 14:03 Ответить
Моск плаавно перетекает с #опы в галаву...))
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27.04.2020 14:08 Ответить
Ошибаешься... Так гавно перетекает в пустую голову...
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27.04.2020 15:46 Ответить
Малюська за последнюю неделю наговорил на кучу диагнозов.
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27.04.2020 14:11 Ответить
Разве только за последнюю неделю?

У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська - Цензор.НЕТ 6072
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27.04.2020 14:16 Ответить
Держать в памяти все, что недоумки творят, это слишком.
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27.04.2020 14:18 Ответить
Я не держу. В гугле -- Малюська -- и поперло
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27.04.2020 14:22 Ответить
Вы там поаккуратнее - утонуть можно в этом море тупостей от Малюськи.
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27.04.2020 14:56 Ответить
Может, тебя, недоумка, уволить?
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27.04.2020 14:11 Ответить
Можно оркам продать, после воссоединения они сами себя туда и посадят, чтобы потом не пришлось их, из-за отсутствия тюрем, амнистировать, ведь весна ещё не пришла и тюрьмы для посадки не нужны...
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27.04.2020 14:14 Ответить
коли туризм відновиться можна іноземцям туди екестрим тури влаштовувати,як у чорнобиль.
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27.04.2020 14:14 Ответить
Малюська, а не будет-ли, то же самое, как со школами и детскими садами, "замороженными" в конце 90-х? В первом десятилетии 21-го века - скачок рождаемости, а детей деть некуда, потому что здания пораздавали и попродавали... Группы в детсадах - переполнены, классы - тоже, дети в две смены учатся... И всё... А если что случится, и понадобятся подобные заведения пенитенциарной системы, куда осуждённых девать? В штабеля складывать?!...
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27.04.2020 14:16 Ответить
Будут сидеть в 2 смены)
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27.04.2020 14:26 Ответить
А у вільний від "сидіння" час, будуть "ходить на діло"?...
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27.04.2020 14:45 Ответить
Если уж говорить о школах, то и до 90-х учеба в 2 смены на просторах совка не был редкостью. С детсадами как была проблема - так и осталась, только ухудшилась в разы. Особенно после того, как позакрывались ведомственные садики, потому что содержать их предприятиям стало тупо не на что.
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27.04.2020 15:01 Ответить
Я сам учився в такій школі... Нічого, справлялися... Але це не значить, що це повинно буть системою...
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27.04.2020 15:17 Ответить
Для младших классов - это лучше.Проводилось когда-то исследование, когда 1 и 3 классы учились в первую смену, а 2 и 4 во вторую. И что интересно, результаты учеников 2 и 4 улучшались, а вот у учеников 3-х ухудшались от планки второклашек. После этого и сдвинули время начала учебы, раньше 1 смена начиналась в 8 по всей стране.
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27.04.2020 15:24 Ответить
Ми училися у 2 зміну, з 4-го класу, до 10-го... Бо малюкам, деяким, треба було пішки перти додому близько 4 км... А взимку це вже по темноті, по дорозі, між полями і ярами...
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27.04.2020 15:47 Ответить
Сельские школы вообще выкручивались кто как мог.
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27.04.2020 16:03 Ответить
Купить тюрьму и без особых финансовых вложений открыть восьми звездочный отель.
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27.04.2020 14:16 Ответить
Сдайте приміщення в концессию Мінюсту США. Вони знають що з ними робити...
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27.04.2020 14:17 Ответить
Малюська как курочка-зёрнышко по зёрнышку строит своё безбедное будущее: Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными.
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27.04.2020 14:17 Ответить
Цель этой власти побыстрее всё продать, вместе с населением 73% которое за них проглосовало..
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27.04.2020 14:22 Ответить
Пропоную призначити Генпрокурором того, кому в'язниць, навіть із замороженими, буде не вистачати
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27.04.2020 14:25 Ответить
Якщо у вас тюрми порожні - корупції ж немає - то віддайте їх для переобладнання у якість заклади соціального спрямування. Ні, ці морді, й тут гешефт знайшли. Вони тут все до гвинтика розпродадуть, самим собі.
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27.04.2020 14:27 Ответить
Судя по тому что оно несёт, такое впечатление что министру юстиции больше заняться нечем, оно либо сидевшее, либо готовит места для слуг народа. Другого нормального объяснения к этому недоумка нет.
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27.04.2020 14:37 Ответить
Сериал "нарки" про Колумбию времён Пабло Эскабаро в разы реалистичнее отображает ненеднюю Украину, чем сериал "СН". Рекомендую.
Если своя история не интересна, учитесь на чужой.
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27.04.2020 14:52 Ответить
Не спеши, дарагой! У меня в Грузии каждій десятий седел! Думаещь чего они меня так відеть хотят!У нас є "заморожені" в'язниці. Зараз просуваємо закон для їх продажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 7261
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27.04.2020 15:14 Ответить
Тюрьмы не продавать нужно, а наполнять контингентом как **** зеленая обещала...
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27.04.2020 15:44 Ответить
Продавати несвоє... Аби непрацювати... Збіговисько казнокрадів й злодіїв
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27.04.2020 15:45 Ответить
согласен, а преступников переселять и садить в студенческие общаги города Киева
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27.04.2020 16:46 Ответить
Если действительно сажать хоть треть всей коррупционной системы, то тюрмы еще достраивать придется, а не продавать. Видимо это в планы не входит.
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27.04.2020 18:15 Ответить
В одну з цих тюрем треба перенести офіс президента.Виконайте свою обіцянку-рейтинг підніметься.
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27.04.2020 18:31 Ответить
Кроме как всё продавать и брать в долг власть ещё хоть что- то делать может, в состоянии????
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27.04.2020 19:15 Ответить
 
 