У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська

В Украине существуют "замороженные" тюрьмы, которые могли бы помочь решить проблемы действующих.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"У нас есть "замороженные" тюрьмы, их можно продавать, передавать, работников увольнять", - отметил он.

При этом Малюська уточнил, что для этого необходим закон.

"Сейчас общаемся с депутатами, нужно принимать законопроект, чтобы мы имели возможность создавать спецфонд и продавать тюрьмы как объекты недвижимости. Хотим 70% полученных средств оставлять для капремонтов", - сообщил министр.

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