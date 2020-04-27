Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела, - штаб ОС
Двое украинских военнослужащих получили ранения в понедельник днем в результате обстрелов со стороны наемников РФ.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
У населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.
Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский воин. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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2014й рік, майбутній гідрант-гівнокомандувач Вовка Шпузел читає повістку, від якої він тікав.
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