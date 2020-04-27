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Новости Агрессия России против Украины
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Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела, - штаб ОС

Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела, - штаб ОС

Двое украинских военнослужащих получили ранения в понедельник днем в результате обстрелов со стороны наемников РФ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

У населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.

Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский воин. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС

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обстрел (27885) ранение (3397) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання пораненим українцям.
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27.04.2020 14:04 Ответить
Таким чином ЗЕвлада хоче закінчити війну. І вони йдуть простим путінським примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
‎https://www.facebook.com/ykrainaponadyse?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDoYkK6ZrU6fcHdjOntElk5EMuSwRCOIClHSpcDDSQy38s-eJSrzslSpZMFyHhye5NUGqCET3yUftTN&hc_ref=ARQ1AMq8QYpRJn2tT40-KiM_myG87_QORPgOCPXbynOa9j2aIdwHK_2oLrDvu_8KucE&fref=nf Слава Украинка ‎ до https://www.facebook.com/groups/100vidsotkivyanelumpen/permalink/385553315675187/ 100 відсотків - Я не люмпен!

https://www.facebook.com/groups/100vidsotkivyanelumpen/permalink/385553315675187/ 7 вересня 2019 р.

2014й рік, майбутній гідрант-гівнокомандувач Вовка Шпузел читає повістку, від якої він тікав.
https://www.facebook.com/ykrainaponadyse/videos/723929664686645/?t=4
Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2248
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27.04.2020 14:20 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6987
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27.04.2020 17:24 Ответить
 
 