Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, - Шмыгаль

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - написал он.

Вместе с тем он отметил, что данный перечень может быть расширен, в случае если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.

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"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - отметил Шмыгаль.