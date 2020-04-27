Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, - Шмыгаль
Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - написал он.
Вместе с тем он отметил, что данный перечень может быть расширен, в случае если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.
"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Продукция не известного качества и происхождения ?
На таких рынках манго стоит 60 гривен, тогда как такое манго в супермаркете в Дании стоит 20 гривен ?
В мережах взагалі зараз сама некондиція
Чтото не нравицца - позвоните своему зедепутату.
зато проезд по пропускам,маршрутки останавливают и проверяют,в троллейбус не войдёшь без него
А закрытие рынков, следовательно, тоже надо благодарить Кабмин и Минэкономики. Особенно их благодарят фермеры, которые вынуждены были выбросить выращенные овощи/фрукты в мусор.
Да без этих чиновников птицы не поют и гнёзда не вьют!
Смешное состоит в том, что эти чиновники очень потрудились и "разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля", хотя речь идёт о соблюдении давно придуманных правил санитарии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus".