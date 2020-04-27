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Ожидаем от МВФ два транша на $3,5 млрд до конца года, - Марченко

Ожидаем от МВФ два транша на $3,5 млрд до конца года, - Марченко

В Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Ожидается к концу года (это предмет дискуссии, мы хотим увеличить эту сумму) $3,5 млрд. Речь идет о двух траншах - по $1,75 млрд", - заявил Марченко.

Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после подписания новой программы EFF. В то же время, для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу, Украине необходимо принять так называемый банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

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Глава Минфина также отметил, что Украина не обращалась к МВФ за дополнительными деньгами из-за пандемии коронавируса.

"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - добавил Марченко.

МВФ (3335) Минфин (1556) помощь (7879) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+16
Больше, чем "гы-гы" эти ожидания уже не вызывают.
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27.04.2020 14:17 Ответить
+10
То со дня на день ожидали, теперь уже к концу года...
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27.04.2020 14:21 Ответить
+10
МВФ зовсім не вимагав цього. Запропонували самі за відсутністю реформ, ті і погодились
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27.04.2020 14:26 Ответить
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Больше, чем "гы-гы" эти ожидания уже не вызывают.
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27.04.2020 14:17 Ответить
Не пойму, мы МВФ угрожаем, типа :"Ожидаем до конца года!" ? Или не уточняя "до конца какого года ожидаем" просто делаем хорошую мину при плохой игре?
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27.04.2020 14:49 Ответить
ЗЕбанарий МВФу может угрожать разве что своим изношенным игрой писюном.

Просто зеблюдки продолжают вешать лапшу на уши зебилам.
Мол, "скоро будет повидло по всему лицу и великие достижения сразу попрут изо всех дыр".
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27.04.2020 19:22 Ответить
мешки приготовили
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27.04.2020 14:17 Ответить
Рюкзаки Авакова.
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27.04.2020 14:21 Ответить
Спасибо президенту Порошенко за то что договорился с МВФ
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27.04.2020 14:18 Ответить
помог нелоху землю продать...
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27.04.2020 14:52 Ответить
Дэнги, дэнги давай!
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27.04.2020 14:18 Ответить
Держите карманы шире …
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27.04.2020 14:19 Ответить
Ширше кишені, щоб покласти губозакаточні машинки🐸
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27.04.2020 14:20 Ответить
А замість транша отримаєте треш🐸
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27.04.2020 14:19 Ответить
А что, закон про банки уже приняли? Все условия МВФ выполнили? Или это я от жизни отстал?
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27.04.2020 15:54 Ответить
А МВФ ждет антиБениного закона.
Есть мнение, что пожелания МВФ - весомее...
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27.04.2020 14:20 Ответить
Беня не разделяет твое мнение)))
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27.04.2020 14:22 Ответить
Манией величия не страдаю
- вообще-то это мнение МВФ.
Другой вопрос, что Зеля говорит одно, но хотелки коломойши уважает и свято чтит.
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27.04.2020 14:32 Ответить
Год, а с начала политической деятельности более чем год, зеля говорит. Его всерьез редкий зебил уже воспринимает.
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27.04.2020 14:36 Ответить
Не воспринимают те, кто способен к критическому мышлению.
Однако, последние опросы показывают, что значительная часть зелиного большинства, до 40%, пока остаются непокоБелимы...
Остается надежда, что суровая реальность таки вправит им мозги

Есть некая высшая справедливость в том , что во время эпидемии во главе государства оказался никчёмный человек , не понимающий как работает сложнейший государственный механизм , не имеющий никакого опыта государственного управления и который к тому же сильно зависит от самого одиозного олигарха страны.
Это своего рода кара за безумный выбор тех 73%. Жестокий, но очень поучительный урок.
Думаю коронавирус надолго отобьёт у народа желание передавать власть всяким шоуменам, спортсменам, певцам м прочим выскочкам. Как говориться , если не доходило через голову, дойдет через аппарат ИВЛ. Он не только вентиллирует легкие , но и хорошо промывает мозги.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************-Y74kidMdU_pY6GS__A8bfcKUeVl6k98aui2&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2314697472173351&id=100008993618796 13 апреля в 20:25 ·
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27.04.2020 15:05 Ответить
Да.
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27.04.2020 15:27 Ответить
Нет.
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27.04.2020 16:26 Ответить
То со дня на день ожидали, теперь уже к концу года...
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27.04.2020 14:21 Ответить
Обіцянки три роки чекають!
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27.04.2020 14:22 Ответить
А крупные выплаты по долгам - уже в мае...
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27.04.2020 14:34 Ответить
ага, и нелох лохам 10 лярдов обещал
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27.04.2020 14:54 Ответить
2021 года.
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27.04.2020 16:27 Ответить
очікуйте..
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27.04.2020 14:22 Ответить
И за эти гроши нужно было в альянсе с поросячими ПЕСами продавать землю? Зебилы мля
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27.04.2020 14:22 Ответить
МВФ зовсім не вимагав цього. Запропонували самі за відсутністю реформ, ті і погодились
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27.04.2020 14:26 Ответить
Ага. Вот закон про банки, который не гарантирует МВФ ничего - им очень надо, прям требуют. Зато продажа земли, за счет которой можно гасить долги - совсем МВФ не нужна.
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27.04.2020 14:32 Ответить
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 8306
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27.04.2020 14:38 Ответить
Утром антиколомойский закон, - вечером деньги, вечером антиколомойский закон, - утром деньги...
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27.04.2020 14:23 Ответить
Ждуны...
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27.04.2020 14:23 Ответить
Щось не постять картинку ждуна як раніше. Зараз знайду і декому нагадаю.
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27.04.2020 14:28 Ответить
В приймальні МВФ.
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 8196
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27.04.2020 14:31 Ответить
сколько из этих денег пойдёт в экономику , а сколько на выполнение долговых обязательств перед тем же МВФ ...
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27.04.2020 14:23 Ответить
"Кредит" МВФ в принципе не может пойти в экономику. Он и выдаётся в виртуальной валюте, за которую нельзя ничего купить. По истечению срока он возвращается МВФ + проценты в долларах.
"Кредит" МВФ это долговая расписка с гарантиями. После получения этой расписки с ней можно идти к кредитору и использовать как залоговое имущество на указанную сумму.
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27.04.2020 14:32 Ответить
хотеть косточку и иметь косточку - это, как говорят в одном городе, "две большие разницы"
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27.04.2020 14:24 Ответить
Обещанного три года ждут, правильно? Так что будете лапу смоктать долго зелёные дегенераты.
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27.04.2020 14:24 Ответить
Цікаво,а що з цього приводу кажуть в МВФ?
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27.04.2020 14:29 Ответить
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 9623
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27.04.2020 14:33 Ответить
Они уже забыли про нас. Сколько можно одалживать? и разворовывать? У них есть клиенты поинтересней.
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27.04.2020 16:20 Ответить
Ватный рашистский длбб, разворовать этот кредит невозможно, это по сути долговая расписка с гарантиями
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27.04.2020 16:51 Ответить
Угу. Ждемнедождемся. И подпись-************
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27.04.2020 14:30 Ответить
дежавю. многократное. с августа прошлого года.
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27.04.2020 14:31 Ответить
Порівняно мала сума дірка в бюджеті більша, плюс через скорочення держ програм впаде купівельна спроможність, половина заробітчан поки що сидять вдома також економлять...
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27.04.2020 14:32 Ответить
не давайте им денег:
"зеленые"сразу прилипнут к рукам зеленых Слуг олигархов
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27.04.2020 14:33 Ответить
Мы не знаем примет ли МВФ подделку в виде закона о продаже земли.
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27.04.2020 14:33 Ответить
а как задорно посылали их в сериале, а
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27.04.2020 14:33 Ответить
Вот что значит художественный вымысел воспаленного *умишка*автора и суровая реальность в сравнении ,но зебараны живут эмоциями и примитивными рефлексами на уровне обеспечения простейших жизненных потребностей
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27.04.2020 17:05 Ответить
https://arcadeinvest.com?ref=p3757
Инвестиции в краудинвестинг
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27.04.2020 14:35 Ответить
ну вы до конца года подождите...а в следующем может и получим....клоуны зеленые
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27.04.2020 14:35 Ответить
Эту зелёную плесень надо сносить.
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27.04.2020 16:13 Ответить
"Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут - она зарыдает"...
Какой дурак даст денег этим паяцам? Посмотрели бы они сами со стороны на свою чехарду с министрами и начальниками таможни и фискальной службы.
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27.04.2020 14:36 Ответить
https://arcadeinvest.com?ref=p3757
Инвестиции в краудинвестинг
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27.04.2020 14:36 Ответить
Кредиты надо брать, чтобы создать на них допустим предприятие, которое будет приносить доход и из этого дохода чтобы вернуть кредит! А эти гандоны берут уже какие кредиты и половину разворовывают, а вторую половину проедают, а долг отдавать они не думают даже как... пида..сы!
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27.04.2020 14:38 Ответить
Цікаво що далі требуватимуть спекулянти мвф у наших нездар.

Дай угадаю - закрити "застарілі" АЕС.
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27.04.2020 14:41 Ответить
Другими словами, требование МВФ "никаках компенсаций Бене" - это требование спекулянтов...

И лучше будет Колромойше, помимо украденных им из Привата $5млрд., по его хотелкам выплатить еще $2млрд. денег налогоплательщиков, взятых в т.ч. из кармана Виктора.
Таки Петренко - редкий мазохист )
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27.04.2020 15:14 Ответить
Кацапченок Уася не коверкай мову *требу вати муть*...
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27.04.2020 17:10 Ответить
http://sum.in.ua/s/trebuvaty http://sum.in.ua/s/trebuvaty Словник української мови в 11 томах.

Мову вчи, лахта собакоязика.
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28.04.2020 13:25 Ответить
Ах ты ж ватничек замусоленный с хрустящими носками ,оно еще поучает ...
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29.04.2020 10:11 Ответить
До часу, коли ці гроші надійдуть - еконопіка твоя, Марченко, розвалиться...
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27.04.2020 14:44 Ответить
Це що виходить, що після цього закону Приватбанк залишиться державним і його не можна буде приватизувати?
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27.04.2020 14:44 Ответить
В том-то и дело, что для Коломойского лазейку оставят. Вот потому-то и денег МВФ не даст.
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27.04.2020 16:07 Ответить
Папєрєдні транші розпиляли папєрєднікі, а наступні розпилюватимуть наступнікі.
І лиш борги навішають на тиж самих, що й завжди...
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27.04.2020 14:48 Ответить
Ну такого ідіотизму я ще не бачив. Всі посадовці .в т.ч. і презик вже брешуть майже рік про строки надання кредиду Кожен бреше по своєму,але кредиту так і немає. то вже заткнулись би і мовчали,гидко це вже слухати.
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27.04.2020 15:03 Ответить
По-любому будет дефолт. В этом есть только одна положительная сторона-выгнать банду после дефолта будет не так трудно.
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27.04.2020 16:06 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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27.04.2020 15:13 Ответить
Правильно, краще мочки, не сперечаючись, просто видати Бені оті $2млрд "компенсації", які він хоче, і далі "сосать лапу"(с) з гордою міною на фізіономії: "я не такая"(с)
Коломойський вдячний Петренко за агітацію. Можливо, поможе і матеріально...
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27.04.2020 15:26 Ответить
Ватный рашистский длбб,за такие пожелания Украине я обычно посылаю туда откуда ты появился с родовой травмой головы после падения на плитку пола совковую ...
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27.04.2020 17:16 Ответить
Ожидают они... Где "антиколомойский" закон?
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27.04.2020 15:15 Ответить
Очікуємо від МВФ два транші на $3,5 млрд до кінця року, - Марченко - Цензор.НЕТ 6381
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27.04.2020 15:17 Ответить
Пойду поливать огород. Ну вас, управленцев хреновых.
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27.04.2020 15:18 Ответить
Включат печатный станок раз уж до конца года,иначе дефолт
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27.04.2020 15:26 Ответить
Печатный станок работает больше месяца. Иначе доллар не провалился бы так быстро. Мы уже похерили все достижения наших гастарбайтеров в Польше, Испании и др. странах.
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27.04.2020 16:01 Ответить
Это Марченко под ожидания заложил своё майно или думает что Оно берёт, а народ пускай выкручивается потом.
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27.04.2020 15:42 Ответить
А в отсталой Рашке транши от МВФ не ждут. Там только у центробанка резервов на 570$ миллиардов.
Отсталые ватники.
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27.04.2020 16:36 Ответить
Мокша, ты не права,там 100500 лярдов ,еще полгода жижа будет *нипочем*, начнется голод на рф лютый,90-е вам очень жирными покажутся ,негодяи...
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27.04.2020 17:21 Ответить
Угумс, и ВВП на рыло в 1.5 раза меньше чем в Уругвае
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27.04.2020 18:22 Ответить
Ага и ВВП на рыло в 3 раза больше чем В Украине
Или уже не так смешно?
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27.04.2020 18:43 Ответить
А с кем воюет Уругвай ?
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27.04.2020 19:31 Ответить
А до 2014 с кем воеввала Украина или ты думаешь там не в три раза было?
И да РФ же воюет и с Украиной и в Сирии и санкции, а ВВП на рыло в два раза больше чем в Украине
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27.04.2020 20:26 Ответить
Ааа... Ну давайте сравним, ну с Украиной не будем, не гоже Вяликую Бянзоколонку с пигмеями сравнивать, давайте с вашим врагом, с США, ну или Бриташкой которая вам гадит.
Что, уже не так интересно ?
А до 2014 года, давай сравним поступления бензоколонки от нефтюшки и газушки (в т.ч. и от Украины), так как ? И скажи мне, как ты от счастья такого к еврогеям свалил
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27.04.2020 20:46 Ответить
Набор однообразных шаблонных высказываний, не интересно.
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27.04.2020 21:57 Ответить
Тут ты прав, вы ведь"вяликие" только в своём победобесии, а так,куй сосёте во всём мире
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27.04.2020 22:51 Ответить
Зачем нам деньги МВФ??? Надо же просто перестать красть!
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27.04.2020 16:41 Ответить
https://biz.censor.net/news/3191921/gosbyudjet_za_tri_mesyatsa_sveden_s_defitsitom_v_33_milliarda_kaznacheyistvo
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600
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27.04.2020 20:34 Ответить
 
 