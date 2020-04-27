Ожидаем от МВФ два транша на $3,5 млрд до конца года, - Марченко

В Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Ожидается к концу года (это предмет дискуссии, мы хотим увеличить эту сумму) $3,5 млрд. Речь идет о двух траншах - по $1,75 млрд", - заявил Марченко.

Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после подписания новой программы EFF. В то же время, для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу, Украине необходимо принять так называемый банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

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Глава Минфина также отметил, что Украина не обращалась к МВФ за дополнительными деньгами из-за пандемии коронавируса.

"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - добавил Марченко.