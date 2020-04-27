Ожидаем от МВФ два транша на $3,5 млрд до конца года, - Марченко
В Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 млрд.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Ожидается к концу года (это предмет дискуссии, мы хотим увеличить эту сумму) $3,5 млрд. Речь идет о двух траншах - по $1,75 млрд", - заявил Марченко.
Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после подписания новой программы EFF. В то же время, для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу, Украине необходимо принять так называемый банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.
Глава Минфина также отметил, что Украина не обращалась к МВФ за дополнительными деньгами из-за пандемии коронавируса.
"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - добавил Марченко.
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Просто зеблюдки продолжают вешать лапшу на уши зебилам.
Мол, "скоро будет повидло по всему лицу и великие достижения сразу попрут изо всех дыр".
Есть мнение, что пожелания МВФ - весомее...
- вообще-то это мнение МВФ.
Другой вопрос, что Зеля говорит одно, но хотелки коломойши уважает и свято чтит.
Однако, последние опросы показывают, что значительная часть зелиного большинства, до 40%, пока остаются непокоБелимы...
Остается надежда, что суровая реальность таки вправит им мозги
Есть некая высшая справедливость в том , что во время эпидемии во главе государства оказался никчёмный человек , не понимающий как работает сложнейший государственный механизм , не имеющий никакого опыта государственного управления и который к тому же сильно зависит от самого одиозного олигарха страны.
Это своего рода кара за безумный выбор тех 73%. Жестокий, но очень поучительный урок.
Думаю коронавирус надолго отобьёт у народа желание передавать власть всяким шоуменам, спортсменам, певцам м прочим выскочкам. Как говориться , если не доходило через голову, дойдет через аппарат ИВЛ. Он не только вентиллирует легкие , но и хорошо промывает мозги.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************-Y74kidMdU_pY6GS__A8bfcKUeVl6k98aui2&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2314697472173351&id=100008993618796 13 апреля в 20:25 ·
"Кредит" МВФ это долговая расписка с гарантиями. После получения этой расписки с ней можно идти к кредитору и использовать как залоговое имущество на указанную сумму.
"зеленые"сразу прилипнут к рукам зеленых Слуг олигархов
Инвестиции в краудинвестинг
Какой дурак даст денег этим паяцам? Посмотрели бы они сами со стороны на свою чехарду с министрами и начальниками таможни и фискальной службы.
Инвестиции в краудинвестинг
Дай угадаю - закрити "застарілі" АЕС.
И лучше будет Колромойше, помимо украденных им из Привата $5млрд., по его хотелкам выплатить еще $2млрд. денег налогоплательщиков, взятых в т.ч. из кармана Виктора.
Таки Петренко - редкий мазохист )
Мову вчи, лахта собакоязика.
І лиш борги навішають на тиж самих, що й завжди...
Коломойський вдячний Петренко за агітацію. Можливо, поможе і матеріально...
Отсталые ватники.
Или уже не так смешно?
И да РФ же воюет и с Украиной и в Сирии и санкции, а ВВП на рыло в два раза больше чем в Украине
Что, уже не так интересно ?
А до 2014 года, давай сравним поступления бензоколонки от нефтюшки и газушки (в т.ч. и от Украины), так как ? И скажи мне, как ты от счастья такого к еврогеям свалил
https://biz.censor.net/news/3184294/defitsit_gosbyudjeta_za_dva_mesyatsa_prevysil_21_milliard_kaznacheyistvo
https://minfin.com.ua/ua/2020/02/27/41157717/ Держбюджет України за січень 2020 року виконаний з дефіцитом в розмірі 15,214 млрд грн
https://biz.censor.net/n3172299
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-октябрь) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3161629 (январь-сентябрь 2019г.) https://biz.censor.net/n3161629
https://biz.censor.net/n3150600 (январь-август) https://biz.censor.net/n3150600