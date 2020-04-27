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Новости Коронавирус и карантин
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Количество безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

Количество безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

Количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. чел. - до 431,9 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Госслужбе занятости.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. чел., что почти на 119 тыс., или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. чел.

Согласно статистике службы, во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тыс. безработных, в среду - 6,2 тыс., в четверг - 7,1 тыс., в пятницу - 6,6 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
нічєво, хуже нє будєт!
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27.04.2020 14:30 Ответить
+5
неделю назад писали, шо безработных 1,3 миллиона,

а тут вдруг 432 тыщи стало ...
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27.04.2020 14:30 Ответить
+5
Чергова брехня від слуг урода.

Зєлю - ГЕТЬ ! 👊
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27.04.2020 14:32 Ответить
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неделю назад писали, шо безработных 1,3 миллиона,

а тут вдруг 432 тыщи стало ...
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27.04.2020 14:30 Ответить
Уже в пятницу цельный Шмыгаль признал, что работу потеряли более 2 млн. человек. Эти просто еще не успели соорентироваться.
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27.04.2020 14:58 Ответить
нічєво, хуже нє будєт!
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27.04.2020 14:30 Ответить
Чергова брехня від слуг урода.

Зєлю - ГЕТЬ ! 👊
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27.04.2020 14:32 Ответить
Справжніх безробітних в Україні не менше 3 мільйонів!
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27.04.2020 14:34 Ответить
світові ціни на цукор рекордно впали на американській біржі 1тона коштує $215або 5805гривень по курсу НБУ.
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27.04.2020 14:34 Ответить
Тобто кіло цукру коштує біля 6 грн?
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27.04.2020 14:36 Ответить
Ашан
148,90 грн Є в наявності Цукор Кожен День білий кристалічний фасований, 10 кг
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27.04.2020 14:40 Ответить
6 + доставка + НДС + аренда + зарплата + остальные налоги + наценка.
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27.04.2020 14:44 Ответить
та и сахер из тростника вроде как дешевле, чем из свеклы.
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27.04.2020 14:47 Ответить
Нехай оголосять статистику скільки людей з офіційно зареєстрованих реально отримають допомогу від держави.Є велика вірогідність що її неплатять.
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27.04.2020 14:41 Ответить
Всех отправить плитку ложить перед офисом президента!
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27.04.2020 14:44 Ответить
За зарплату 6000 грн!
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27.04.2020 14:53 Ответить
ещё неделя и пойдут на рекорд
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27.04.2020 15:07 Ответить
С 12 марта 127,4 тыс. человек стали безработными, минимум столько теперь на грани голода. А не дорогая ли цена за 10 тыс. заболевших и 200 человек умерших?
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27.04.2020 15:22 Ответить
400 тыс. человек официальных безработных, а по оценке Шмыгаля реально 2 млн. человек безработных.
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27.04.2020 15:54 Ответить
пани, велкам в село, паркан вас другий р1к жде!
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27.04.2020 23:03 Ответить
або басину поштукатурить... слабо?
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27.04.2020 23:04 Ответить
 
 