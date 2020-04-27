Минветеранов предлагает разрешить ветеранам льготный ввоз автомобилей из-за границы для организации собственного дела

В Министерстве по делам ветеранов разрабатывают законопроект о льготном ввозе ветеранами войны транспортных средств на таможенную территорию Украины для организации собственного дела.

"При Минветеранов создана рабочая группа по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины для ветеранов войны… В состав рабочей группы вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект должен обеспечить ветеранов дополнительными возможностями для организации собственного дела, а также гарантировать социальную справедливость и способствовать гармонизации отношений между обществом и ветеранами.

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"Сегодня вопрос растаможивания авто воспринимается обществом лишь как очередная льгота от государства. Мы же в будущем законопроекте планируем пойти дальше, и создать возможности для льготной покупки ветераном качественных авто для ведения собственного дела. Во-первых, это - стимулировать их к открытию малого бизнеса. Во-вторых, будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, а не станет дополнительным финансовым бременем для государства", - отмечают в Минветеранов.

Представители рабочей группы приглашают ветеранов присоединиться к обсуждению концепции данного законопроекта.