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Минветеранов предлагает разрешить ветеранам льготный ввоз автомобилей из-за границы для организации собственного дела

Минветеранов предлагает разрешить ветеранам льготный ввоз автомобилей из-за границы для организации собственного дела

В Министерстве по делам ветеранов разрабатывают законопроект о льготном ввозе ветеранами войны транспортных средств на таможенную территорию Украины для организации собственного дела.

"При Минветеранов создана рабочая группа по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины для ветеранов войны… В состав рабочей группы вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект должен обеспечить ветеранов дополнительными возможностями для организации собственного дела, а также гарантировать социальную справедливость и способствовать гармонизации отношений между обществом и ветеранами.

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"Сегодня вопрос растаможивания авто воспринимается обществом лишь как очередная льгота от государства. Мы же в будущем законопроекте планируем пойти дальше, и создать возможности для льготной покупки ветераном качественных авто для ведения собственного дела. Во-первых, это - стимулировать их к открытию малого бизнеса. Во-вторых, будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, а не станет дополнительным финансовым бременем для государства", - отмечают в Минветеранов.

Представители рабочей группы приглашают ветеранов присоединиться к обсуждению концепции данного законопроекта.

Автор: 

авто (4220) ветераны (1119) льготы (548) пошлина (494) растаможка (178) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+15
Здається така сама схема працювала у фільмі "Олигарх", тільки для "афганців"...
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27.04.2020 14:35 Ответить
+9
Пішла нова лазійка для "євроблях".
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27.04.2020 14:36 Ответить
+9
Ну вот опять начнут *ветераны* мерседесы и лексусы себе завозить по льготному тарифу. Особенно если учесть что у нас почти миллион ветеранов по документам, хотя 90% из них и не держали автомат в руках. Может с***ки для всех разрешите человеческие условия или без откатов никак?
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27.04.2020 14:38 Ответить
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Здається така сама схема працювала у фільмі "Олигарх", тільки для "афганців"...
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27.04.2020 14:35 Ответить
В бытность Яныка ещё премьером "чернобыльцы" в Донецке торговали НДС-ом
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27.04.2020 14:57 Ответить
И для "чернобыльцев"..На одного мента позорного,который был в оцеплении несколько дней,Приволокли около двух сотен авто...
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27.04.2020 18:22 Ответить
Пішла нова лазійка для "євроблях".
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27.04.2020 14:36 Ответить
Почему лазейка?
Мне не нужна машина, а ввозить на себя и потом де-факто продать - черевато. На ней, считай на мне, штрафов может много быть.
На брата.... Ну не факт..
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27.04.2020 14:39 Ответить
следующий шаг - ввезение безакцизного алкоголя и сигарет для своего бизнеса ...
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27.04.2020 14:48 Ответить
)))
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27.04.2020 14:57 Ответить
К гадалке не ходи!
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27.04.2020 14:46 Ответить
А почему не для всех,малый бизнес - спасение для экономики,все ненужные поборы нужно ликвидировать.
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27.04.2020 14:37 Ответить
Ну вот опять начнут *ветераны* мерседесы и лексусы себе завозить по льготному тарифу. Особенно если учесть что у нас почти миллион ветеранов по документам, хотя 90% из них и не держали автомат в руках. Может с***ки для всех разрешите человеческие условия или без откатов никак?
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27.04.2020 14:38 Ответить
И депутатам, прокурорам судьям, министрам. Никого не забыл?
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27.04.2020 14:39 Ответить
Так они и есть ветераны. У каждого уже есть корочка УБД. Все как при Кучме, уже такое проходили.
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27.04.2020 14:41 Ответить
почему для всех граждан не отменить растаможку или хотя бы сделать её минимальной?
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27.04.2020 14:39 Ответить
И еще "АвтоЕвроСилу" переименовать в "Ветеран-предприниматель". Подумали бы для начала, что ЗАКОН должен быть ДЛЯ ВСЕХ ОДИН, и если вводится ЛЬГОТА для ВЕТЕРАНОВ, то ДЛЯ ВСЕХ, а не только для предприимчивых.
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27.04.2020 14:40 Ответить
Очередная совдеповская кормушка и все от имени народа, одним словом КВН
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27.04.2020 14:50 Ответить
ох и пахнуло мутной схемой очередной
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27.04.2020 14:41 Ответить
Відразу згадалася престаріла мать слуги урода Дубінского , яка в свої 87 любить швидку їзду на Феррарі 😕
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27.04.2020 14:43 Ответить
В Украине насчитывается 1 млн 5 тыс. 832 человек, которые имеют статус инвалидов войны, участников войны или участников боевых действий.
Слава Героям, но опять будет как с земельными участками, ветераны имеют право выдать доверенность на ввоз автомобилей из-за границы. Следующая льгота. Право ветеранам экспортировать лес и металлолом.
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27.04.2020 14:44 Ответить
Представляю как резко возрастет в стране колличество ветеранов.
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27.04.2020 14:46 Ответить
А для лучших друзей можно? Ну тоесть ввозить "для себя" потом "дарить" лучшим друзьям в обмен на услугу. А потом снова ввозить "для себя". Что-то похожее кажется было в СССР, но там ветераны войны машины получали от государства, кажется бесплатно.
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27.04.2020 14:46 Ответить
Большинство реально воевавших не смогут себе позволит даже по льготной растаможке купить себе авто ни то что бизнесс открыть. Большинство из ветеранов ранены или контуженные на лекарства деньги собирают. Для кого вы Уроды опять пропихиваете етот сомнительный закон? Почему вы опять людей разделяете и ставите в разные положения и не хотите для всех сделать человеческие законы? Почему одни за електроенергию платят по 1.7грн а другие по 45 копеек? Почему тем кто не провел газ у того електроенергия по льготному тарифу а те кто заплатил государству $3000 за подведение газа те и за електроенергию платят по двойному тарифу?
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27.04.2020 14:46 Ответить
вон сынок порошенко - тоже ветеран войны. с чего это у него нету денег?
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27.04.2020 15:20 Ответить
Или ********** Зеленьша... хотя, постойте...
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27.04.2020 18:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JIBy9rE510U&t=15s Где я это видел, те же яйцо, но в профиль. Гуманітарка бізнес-класу: як "безкоштовно" розмитнюють іномарки
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27.04.2020 14:46 Ответить
Рассказывали что высокопоставленные чиновники их родственники так проникали на сутки в Чернобыльскую зону или в зону АТО и получали корочки ветеранов.
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27.04.2020 14:48 Ответить
Так Литвин В. , бывший спикер ВР, на несколько часов слетал в воюющую Югославию и получил корочку УБД. Так что жлобье у власти наштампует себе и родным этих корочек - полный вагон. Настоящим воинам АТО , реально воевавших с русней - низкий поклон и искреннее уважение
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27.04.2020 15:19 Ответить
На следующий день эти машины по доверенностям будут на автобазаре.
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27.04.2020 14:49 Ответить
Автобарыги типа евросилы ищут возможности нашаруу ввозить и барыжить, года идут, ночего не меняется ))))))))
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27.04.2020 14:49 Ответить
Для б/у авто -


Налоги на растаможку авто в Польше:
пошлина 0% - если вы житель ЕС, и автомобиль ввозится из страны ЕС,
пошлина 10% - для иных стран на легковые авто

НДС 0% - б/у авто, купленное жителем ЕС и приобретенное в стране ЕС

акциз:
для авто с двигателем объемом менее 2000 см3 - 3,1%, при большем объеме - 18,6%;



Налоги на растаможку авто в Германии:
пошлина 0% для жителей ЕС на авто из страны члена ЕС;
пошлина 10% на легковые авто из других стран;

НДС 0% - б/у авто, купленное частным лицом и приобретенное в стране ЕС; акциз - отсутствует.
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27.04.2020 14:49 Ответить
Попытка создать очередную схему для получения личных льгот и заработка. Теперь каждый имеющий статус УБД зарегистрируется предпринимателем и завезет машину под заказ всем желающим, а дальше по доверенности передаст (продаст) ее. И все это конечно под лозунгом борьбы с кризисом, помощи малому бизнесу и т.п.
Все это уже проходили и не раз.
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27.04.2020 14:51 Ответить
ну доколе...? схемы, мутки, льготы...когда же будет нормальные законы, что бы было выгодно всем, а не только чиновникам и говнотазикам васядзе и иже с ним ....???
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27.04.2020 14:51 Ответить
никогда в Украине этого не будет, пока существует олигархическая система.
Олигархи же грабят Украину и не платят налоги.
Но что бы пополнять бюджет нужно сдирать деньги с обычных граждан.
Растаможка - как пример обдирания граждан,... потому, что олигархи не платят налоги в бюджет
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27.04.2020 14:54 Ответить
агов - юродивые зЭ-слуги мои...., не изобретайте зЭ- ровер - "расстаможка" авто должна быть адекватной и сопоставимой к СРЕДНЕЙ ЗП в Украине и для всех с градуировкой к ДОХОДАМ - кто может позволить себе - условно РОл РОйс и Порше - платит 100 % его стоимость....- у кого официальная ЗП меньше 15 000 грн - Держава ДОПЛАЧИВАЕТ !!!! , за ввоз авто ...
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27.04.2020 14:55 Ответить
А что собираются возить на этих авто. Просматривается задняя цель.
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27.04.2020 14:56 Ответить
пізно ви кинулись.господа міністри від ветеранів...де ви були. коли ми починали з копєєчок . вісьмак і нів...тепер ми й за свої гроші і без вас можем купити щось путнє...а ваша "схєма". то для спікулянтів від "ветеранів"...
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27.04.2020 15:34 Ответить
Разрешите спирт ввозить, а то производство спирта в Украине убыточно.
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27.04.2020 15:34 Ответить
То что везут из за границе по дешману могут довести до ума только молодые и здоровые. И уж ни как не ветераны войны из окопов. Купленая таким образом тачка обернётся или непосильным безконечным ремонтом или грудой металла во дворе. А покупатель как всегда останется с носом.
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27.04.2020 15:38 Ответить
А можно сделать человеческую жизнь без всяких там льгот?
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27.04.2020 15:42 Ответить
Нет.
Как тогда манипулировать людьми?
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27.04.2020 17:18 Ответить
да уж.
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27.04.2020 18:17 Ответить
Эта злостная схема уже была работала !! Её, еле удалось прикрыть! И зеленский опять хочет зарабатывать на чёрном, не учтённом ввозе авто и на заниженных в десятки раз, ценах. Все депутаты и олигархи злостно пользовались этой схемой во времена Тимошенко и януковича!!
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27.04.2020 18:41 Ответить
а ветираны труда шо,уже не в почете???
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27.04.2020 19:05 Ответить
 
 