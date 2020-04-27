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Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы искоренить продажу детей за границу, - МВД

Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы искоренить продажу детей за границу, - МВД

Замглавы МВД Антон Геращенко настаивает на законодательном урегулировании вопроса суррогатного материнства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Геращенко напомнил, что на днях сотрудники отдела по борьбе с незаконной торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска полиции столицы и следователями Печерского управления столицы прекратили противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцами под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.

Замглавы МВД считает, что такая схема стала возможна из-за отсутствия регулирования вопроса суррогатного материнства в украинском законодательстве.

"Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка - это полный состав преступления, предусмотренный ст. 149 Уголовного Кодекса Украины "Торговля людьми". Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми", - заявил Геращенко.

На текущий момент необходимо, чтобы Верховная Рада установила, разрешено или запрещено суррогатное материнство в Украине, и если разрешено - как оно должно быть урегулировано законом.

"Если так, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором необходимо предусмотреть необходимые меры по защите прав и интересов всех сторон и главное - новорожденного ребенка. Нужно определить - мы позволяем суррогатное материнство только для граждан Украины? Или позволяем украинским женщинам продавать выношенных ими в своей утробе детей за границу? Если нет, тогда нужно запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - подчеркнул Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина, - Геращенко

Автор: 

дети (6576) МВД (9327) торговля людьми (274) суррогатное материнство (35) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+5
Тоха красава)). Влізло туди де без пів-літри не розберешся. Якщо дитина генетично не ЇЇ, то чи можна вважати її матір'ю? Це питання не поліції, а всього суспільства.
Займись краще поточними справами.
Коли Антоненка відпустять?
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27.04.2020 14:38 Ответить
+3
вот мудило. Болгария, Турция зарабатывают на суррогатном материнстве - а наши бабы не могут рожать детей ни себе из-за нищеты, ни кому-то?

вот мразь этот Антоша, чистоплюй х.....ев
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27.04.2020 14:45 Ответить
+2
Ето дело нужное. Нужно построить маточные фермы, где каждый сможет заказать себе понравившегося ребенка. Особенно ето актуально с сегодняшней самоизоляцией. Че зря бабам сидеть дома.
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27.04.2020 14:35 Ответить
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Ето дело нужное. Нужно построить маточные фермы, где каждый сможет заказать себе понравившегося ребенка. Особенно ето актуально с сегодняшней самоизоляцией. Че зря бабам сидеть дома.
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27.04.2020 14:35 Ответить
искусственные матки уже тестируются. Скоро вообще все дети будут рождаться без вынашивания женщиной - просто будут брать яйцеклетку, сперматозоид и помещать в инкубатор. Кстати, там будет и быстрее и здоровее. Полгода ожидания - и вот вам ребеночек.
так что суррогатное материнство нужно разрешать как можно быстрее, а скоро и на нем заработать будет невозможно.
"Исследователи из Технического университета Эйндховена представили прототип первой искусственной матки, которая может точно копировать организм матери. На широком рынке устройство может появиться в течение пяти лет. «Хайтек» рассказывает, зачем ученые разрабатывают искусственную матку.." - и т.д.
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27.04.2020 14:48 Ответить
))))) в деяких випадках штучна матка краще, ніж мамашка-овуляшка...

Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС - Цензор.НЕТ 1759
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27.04.2020 15:36 Ответить
Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС - Цензор.НЕТ 7899
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27.04.2020 15:37 Ответить
Это она еще трусами по лицу ребенка не мазала. Есть там и такое.
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27.04.2020 15:50 Ответить
Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС - Цензор.НЕТ 864
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27.04.2020 17:30 Ответить
ШАЙТАН! ))
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27.04.2020 20:15 Ответить
І такий поетичний шедевр:

Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб викорінити продаж дітей за кордон, - МВС - Цензор.НЕТ 4879
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27.04.2020 17:34 Ответить
Я за Вацлава! И печенью и желудком!
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27.04.2020 20:17 Ответить
Не знаю чи офіційно, проте воно у нас дозволене. У Київській обл.лікарні у пологовому відділенні цілий поверх відведено сурогатним матерям. Контингент, я Вам скажу, ще той.
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27.04.2020 15:43 Ответить
Яке ще там "сурогатне материнство"?!! Слуги урода продають немовлят в Китай на органи і в першу чергу для отримання стволових клітин для лікування від Covid19.

Банду Зє - ГЕТЬ! 👊
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27.04.2020 14:38 Ответить
Ото вони й не хочуть, щоб тугосері всиновлювалися сім'ями з Європи, США, Канади - бо треба більше лічінусів на стовбурові клітини.
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27.04.2020 14:41 Ответить
Останні виявлені факти продажу дітей за кордон чітко вказали адресу отримувача - Китай .
Не буду згадувати про "складну" демографічну ситуацію в Китаї у зв'язку з низькою народжуваністю і наявність там організованих злочинних угрупувань відомих більше як Тріади , але заява Антошкі більше вказує на бажання його шефа очолити в Україні цей злочинний бізнес
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27.04.2020 14:53 Ответить
Згадалося оповідання https://mrakopedia.net/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 "Борраска" американського письменника C.K. Walker , гнітючий такий саспенс - а у кінці виявляється, що все було зав'язане на нелегальній торгівлі дітьми (тільки автор дуже сильно перегнув палицю, тому жесть вийшла аж занадто...)
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27.04.2020 15:08 Ответить
Тоха красава)). Влізло туди де без пів-літри не розберешся. Якщо дитина генетично не ЇЇ, то чи можна вважати її матір'ю? Це питання не поліції, а всього суспільства.
Займись краще поточними справами.
Коли Антоненка відпустять?
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27.04.2020 14:38 Ответить
само "суррогатное" материнство - это и есть ПРОДАЖА услуги....
Морально- этическая сторона этого - другой вопрос....
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27.04.2020 14:44 Ответить
вот мудило. Болгария, Турция зарабатывают на суррогатном материнстве - а наши бабы не могут рожать детей ни себе из-за нищеты, ни кому-то?

вот мразь этот Антоша, чистоплюй х.....ев
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27.04.2020 14:45 Ответить
На Цензоре часто бывает, что заголовок не соответствует /не в полной мере соответствует/ тексту. Такой вопрос конечно же должен быть урегулирован на законодательной основе, как Геращенко и предлагает, чтобы не было уголовного преследования за продажу услуги такого рода. Как я поняла из этой статьи и предыдущей на эту тему, не урегулировано противоречие с имеющимся Уголовным кодексом (ст. о торговле людьми). Ведь новорожденный ребенок - автоматически гражданин страны. Или нет? И он прав, что эту тему нужно решать, а не искать клиникам лазейки, как обойти закон. Вопрос серьезный. Другое дело, КАК его решат...
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27.04.2020 15:05 Ответить
Щось запахло російським духом від таких ініціатив.
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27.04.2020 14:50 Ответить
То что запретят станет подпольным. И будет разрешено кое-кому за большие деньги.
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27.04.2020 14:52 Ответить
Нужно или не нужно, это спросите у семей которые по причине"божеской насмешки над людьми" не могут иметь главного в их жизни, ребенка. А в место того чтоб гонятся за беременными бабами, снимайте шкуру(можна в прямом смысле) с тех кто на этой трагедии нормальных людей, делает бизнес. Но это в разы сложней, поэтому "влом", поэтому блюстители порядка будут философствовать на тему нужны кому-то дети или нет.
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27.04.2020 15:09 Ответить
Єдине, що мені відомо наверно, це те, що діти ці точно потрібні їхнім батькам. Я сама була сурогатною мамою, знаю не по чуткам, яких довгий та важкий шлях проходять бесплідні пари. Для мене це був шанс заробити і змінити совоє життя подарувавши шанс якійсь сім'ї стати батьками.
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19.01.2022 17:11 Ответить
Превратили народ в нищий народ и удивляться.
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27.04.2020 15:30 Ответить
Суррогатное материнство в Украине существует и довольно таки распространенное явление! У бедных женщин, это единственный способ поднять и выучить наших детей, поставить их на ноги, дать образование и крышу над головой. Это достойные уважения женщины, а о биологических родителях, я вообще молчу! Программа суррогатного материнства для таких семей, это последний шанс стать родителями! Мне как суррогатной мате не приятен тот факт, что эту сферу постоянно сравнивают с чем-то ужасным и приступным!
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14.02.2022 20:52 Ответить
 
 