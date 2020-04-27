Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы искоренить продажу детей за границу, - МВД
Замглавы МВД Антон Геращенко настаивает на законодательном урегулировании вопроса суррогатного материнства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Геращенко напомнил, что на днях сотрудники отдела по борьбе с незаконной торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска полиции столицы и следователями Печерского управления столицы прекратили противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцами под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами.
Замглавы МВД считает, что такая схема стала возможна из-за отсутствия регулирования вопроса суррогатного материнства в украинском законодательстве.
"Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка - это полный состав преступления, предусмотренный ст. 149 Уголовного Кодекса Украины "Торговля людьми". Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми", - заявил Геращенко.
На текущий момент необходимо, чтобы Верховная Рада установила, разрешено или запрещено суррогатное материнство в Украине, и если разрешено - как оно должно быть урегулировано законом.
"Если так, то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором необходимо предусмотреть необходимые меры по защите прав и интересов всех сторон и главное - новорожденного ребенка. Нужно определить - мы позволяем суррогатное материнство только для граждан Украины? Или позволяем украинским женщинам продавать выношенных ими в своей утробе детей за границу? Если нет, тогда нужно запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - подчеркнул Геращенко.
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так что суррогатное материнство нужно разрешать как можно быстрее, а скоро и на нем заработать будет невозможно.
"Исследователи из Технического университета Эйндховена представили прототип первой искусственной матки, которая может точно копировать организм матери. На широком рынке устройство может появиться в течение пяти лет. «Хайтек» рассказывает, зачем ученые разрабатывают искусственную матку.." - и т.д.
Банду Зє - ГЕТЬ! 👊
Не буду згадувати про "складну" демографічну ситуацію в Китаї у зв'язку з низькою народжуваністю і наявність там організованих злочинних угрупувань відомих більше як Тріади , але заява Антошкі більше вказує на бажання його шефа очолити в Україні цей злочинний бізнес
Займись краще поточними справами.
Коли Антоненка відпустять?
Морально- этическая сторона этого - другой вопрос....
вот мразь этот Антоша, чистоплюй х.....ев