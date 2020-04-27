Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия
В повестке дня внеочередного планерного заседания Верховной Рады на четверг пока нет вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса (кадрового вопроса. - Ред.)", - рассказал он.
Глава фракции подчеркнул, что формирование повестки дня идет в настоящее время.
В то же время Арахамия не исключил, что по инициативе Офиса Президента кадровые вопросы "могут быть добавлены в повестку внеочередного заседания, которое пройдет в четверг".
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Вивчав економіку у Європейському університеті (магістр)[10][9]. Пройшов магістерську програму Professional Management в Open University London
Вітаю!!
"Перший - всі пропонують своїх кандидатів. Когось Шмигаль запропонував, когось з губернаторів - Трофімов, когось самому Трофімову запропонували і так далі. Накопичуються цілі стопки таких пропозицій", - сказало виданню джерело.
Другий підхід - це креатив від Зеленського і "квартальщиків". "Відмінний приклад - Саакашвілі. Ось ходить такий прекрасний яскравий товариш без діла, давайте його призначимо. Тим більше, уряду дуже сильно не вистачає яскравих спікерів", - пояснив представник команди президента.
"Безумно, враховуючи цей негативний досвід, мені дуже важко прогнозувати чому саме Саакашвілі повинен займатися перемовинами між урядом і парламентом, або перемовини з МВФ, і так далі. Взагалі, мені здається Володимир Зеленський спеціально його туди запустив в ці всі перемовини, які були озвучені, щоб просто знищити фракцію "Слуга народу", і на її тлі побудувати нову. Тому що багато депутатів безпосередньо зрадили Володимира Зеленського. Вони зараз роблять все, що їм каже Коломойський, тобто це 30% практично фракції "Слуга народу", - сказав Кабакаєв.
"Блазнювання", в серйозних речах, я не люблю... Це два...
Люблю точність у формулюваннях понять і не терплю людей, що вільно з ними поводяться... Це три... (Сьогодні один "клоун" написав мені, що Петро І і Петро Могила "шашні вертіли"... Коли я йому вказав, що П. Могила помер за 25 років до народження Петра, він "включив дурня" і сказав, що він мав на увазі Феофана Прокоповича... А що? Дрібниці... Яка різниця, - як сказав один нам відомий "Блазень"...
Спаси господь, щоб я "заздрив" подібним "скоморохам" - це все одно, що я б пересів з "Мерседеса" в "Запорожець" і пишався цим... Це чотири...
Як казали мудрі люди, "Спускаться нижче набагато легше, ніж підніматися у вишину...", а ви мені спроби "піднятись вище" у вину ставите...
Бе БА БО о бо ботана Кахи Бендукідзе! Невістачело!
А в зелених взагалі нема нікого, кому МВФ повірить. І Карлсону - також.
Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около $2000
Лесники находятся в нескольких километрах от Киева, если ехать по Новообуховской трассе. Или в 23 км от здания Кабинета министров, где планирует работать Саакашвили. Это, конечно, не такая элитная и раскрученная местность, как Конча-Заспа, но год за годом это село на холме пополняется богатыми и знаменитыми жильцами.
Здесь есть поместье у экс-министра финансов Натальи Энн Яресько, эко-особняк с солнечными батареями у певицы Русланы, дом и участок земли у художника Сергея Пояркова, также в Лесниках некоторое время жил экс-министр юстиции Роман Зварыч.
Кстати, здесь же находится Equides Club - известный конный клуб и база отдыха, где несколько лет подряд https://strana.ua/articles/private-life/221306-na-meroprijatie-mohli-popast-tolko-sotrudniki-konditerskoj-korporatsii-roshen.html устраивали корпоратив для менеджеров кондитерской корпорации Roshen (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко).
Михаил Саакашвили строит свою резиденцию на улице Ватутина. Возле ворот развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза и даже в выходной день здесь трудится бригада рабочих. На участке уже есть одноэтажный дом c панорамными окнами, но за ним появилась еще одно здание и строители активно ведут работы.
Есть у Михо и сад, гараж и небольшой домик, скорее всего для персонала.
https://strana.ua/articles/private-life/263802-saakashvili-prodolzhaet-strojku-svoej-rezidentsii-v-sele-lesniki.html