Назначения Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады нет, - "слуга народа" Арахамия

В повестке дня внеочередного планерного заседания Верховной Рады на четверг пока нет вопроса назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса (кадрового вопроса. - Ред.)", - рассказал он.

Глава фракции подчеркнул, что формирование повестки дня идет в настоящее время.

В то же время Арахамия не исключил, что по инициативе Офиса Президента кадровые вопросы "могут быть добавлены в повестку внеочередного заседания, которое пройдет в четверг".

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