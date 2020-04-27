Рынок в селе под Киевом из-за карантина перешел в онлайн: продукты решили доставлять под заказ

Продовольственный рынок в селе Гоголев Киевской области, который вынужденно закрылся на период карантина, будет работать в онлайн-режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гоголевский рынок, куда за домашними продуктами в воскресенье приезжали жители Киевщины и столицы, решил не ждать окончания карантина и запустил собственный сайт с возможностью оформления заказа для доставки в выходной день.

Работает это следующим образом: в центре села, где есть рынок, открывается склад, на который жители села сносят продукты, которые взвесят и подготовят к воскресной доставке. Делать доставку в воскресенье удобно, потому что с понедельника по пятницу будет собрано достаточно заказов, чтобы развозка не стоила дороже, чем сам заказ.

Стоит отметить, что идея может быть использована всеми сельскими продовольственными рынками: так люди не останутся без работы в период карантина и надвигающегося кризиса, а потребители получат качественные продукты без необходимости выходить на улицу.

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