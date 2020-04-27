Рынок в селе под Киевом из-за карантина перешел в онлайн: продукты решили доставлять под заказ
Продовольственный рынок в селе Гоголев Киевской области, который вынужденно закрылся на период карантина, будет работать в онлайн-режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гоголевский рынок, куда за домашними продуктами в воскресенье приезжали жители Киевщины и столицы, решил не ждать окончания карантина и запустил собственный сайт с возможностью оформления заказа для доставки в выходной день.
Работает это следующим образом: в центре села, где есть рынок, открывается склад, на который жители села сносят продукты, которые взвесят и подготовят к воскресной доставке. Делать доставку в воскресенье удобно, потому что с понедельника по пятницу будет собрано достаточно заказов, чтобы развозка не стоила дороже, чем сам заказ.
Стоит отметить, что идея может быть использована всеми сельскими продовольственными рынками: так люди не останутся без работы в период карантина и надвигающегося кризиса, а потребители получат качественные продукты без необходимости выходить на улицу.
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- это понятно, но как же купить если рынки не работают?
- вы наверное не поняли, вы заказываете и вам привезут продукты домой.
- да я все понял, но как я до рынка доберусь если транспорт только по спецбилетам?
Хочешь сказать что мне заказ на дом волонтеры привозили?
Ну тогда да , в стране будет катастрофа если ждать всего бесплатно от государства и волонтеров. Лень задницу оторвать сходить к соседям, организовать совместную покупку и заплатить за доставку.
1. Оторвать задницу не каждый может.
2. Начинается безумие, люди боятся.
3. В чем то ты прав.
Ферштейн?
А о торговле с/х товарами понятие имеешь?
Ты наплыв товара на субботу представляешь?
Как с понедельника по субботу сохранить свежесть овощей?
Создавай группу, давай, бизнесмен.
Огурцы вчера 5 грн
Редиска 2-3 грн
Капуста 5 грн.
Возьмёшь редиску по 12, куда привезти, могу т 20-30