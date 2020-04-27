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Новости Коронавирус и карантин
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Рынок в селе под Киевом из-за карантина перешел в онлайн: продукты решили доставлять под заказ

Рынок в селе под Киевом из-за карантина перешел в онлайн: продукты решили доставлять под заказ

Продовольственный рынок в селе Гоголев Киевской области, который вынужденно закрылся на период карантина, будет работать в онлайн-режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Гоголевский рынок, куда за домашними продуктами в воскресенье приезжали жители Киевщины и столицы, решил не ждать окончания карантина и запустил собственный сайт с возможностью оформления заказа для доставки в выходной день.

Работает это следующим образом: в центре села, где есть рынок, открывается склад, на который жители села сносят продукты, которые взвесят и подготовят к воскресной доставке. Делать доставку в воскресенье удобно, потому что с понедельника по пятницу будет собрано достаточно заказов, чтобы развозка не стоила дороже, чем сам заказ.

Стоит отметить, что идея может быть использована всеми сельскими продовольственными рынками: так люди не останутся без работы в период карантина и надвигающегося кризиса, а потребители получат качественные продукты без необходимости выходить на улицу.

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Рынок в селе под Киевом из-за карантина перешел в онлайн: продукты решили доставлять под заказ 01

карантин (16729) Киевская область (4199) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
- вам привезут продукты на дом.
- это понятно, но как же купить если рынки не работают?
- вы наверное не поняли, вы заказываете и вам привезут продукты домой.
- да я все понял, но как я до рынка доберусь если транспорт только по спецбилетам?
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27.04.2020 14:58 Ответить
+4
Впаде подивися їхній сайт! Там ціни такі, що купляти не будуть!
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27.04.2020 15:05 Ответить
+4
Ты о сельском хозяйстве понятие имеешь?
А о торговле с/х товарами понятие имеешь?
Ты наплыв товара на субботу представляешь?
Как с понедельника по субботу сохранить свежесть овощей?
Создавай группу, давай, бизнесмен.
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27.04.2020 15:08 Ответить
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Конечно все это хорошо, только как бабушки дедушки будут скупляться.?
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27.04.2020 14:53 Ответить
А как они будут скупаться на нищенскую пенсию от зебила в 2к грн?
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27.04.2020 14:54 Ответить
Для чого їм курка по 150 грн кг, якщо філе зараз по 66 грн кг?
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27.04.2020 15:06 Ответить
Али, поделитесь секретом, где у нас филе по 66?
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27.04.2020 15:13 Ответить
Троєщина, Драйзера, біля Мака мясний ларчик, по 60грн/кг
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27.04.2020 15:22 Ответить
У нас в Нашей рябе - в 2 раза почти дороже. Лавка в Дымере.
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27.04.2020 15:26 Ответить
Лично я бы воздержался кушать куриное филе по 60 грн
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27.04.2020 16:27 Ответить
- вам привезут продукты на дом.
- это понятно, но как же купить если рынки не работают?
- вы наверное не поняли, вы заказываете и вам привезут продукты домой.
- да я все понял, но как я до рынка доберусь если транспорт только по спецбилетам?
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27.04.2020 14:58 Ответить
Инокентий, я понимаю Вашу иронию, есть одно но. Привозят продукты только волонтеры. Государство, только БЛА БЛА БЛА!
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27.04.2020 16:26 Ответить
Издеваешься?
Хочешь сказать что мне заказ на дом волонтеры привозили?
Ну тогда да , в стране будет катастрофа если ждать всего бесплатно от государства и волонтеров. Лень задницу оторвать сходить к соседям, организовать совместную покупку и заплатить за доставку.
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27.04.2020 17:18 Ответить
Инокентий, раз перешли на личности, то:

1. Оторвать задницу не каждый может.
2. Начинается безумие, люди боятся.
3. В чем то ты прав.
Ферштейн?
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27.04.2020 17:38 Ответить
А в Козыне и в Пуще Водице рынки в онлайн-режиме работают?
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27.04.2020 14:53 Ответить
там достаточно GOOD WINE и другой элиточки)
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27.04.2020 14:55 Ответить
Бредовая идея
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27.04.2020 14:54 Ответить
Создай группу хотя бы и поймешь что это сильно работает
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27.04.2020 15:01 Ответить
А він її в Ольгіно вже створив🤫
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27.04.2020 15:07 Ответить
Ты о сельском хозяйстве понятие имеешь?
А о торговле с/х товарами понятие имеешь?
Ты наплыв товара на субботу представляешь?
Как с понедельника по субботу сохранить свежесть овощей?
Создавай группу, давай, бизнесмен.
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27.04.2020 15:08 Ответить
Есть немного теплиц, а у тебя. Что посадил, какие деревья растут, сколько новых купил
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27.04.2020 15:31 Ответить
По чем у вас и где огурцы и редиска на опте?
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27.04.2020 15:35 Ответить
8 и 12 гривен
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27.04.2020 17:55 Ответить
Все понятно. Нет у тебя теплиц и ничего ты не понимаешь.
Огурцы вчера 5 грн
Редиска 2-3 грн
Капуста 5 грн.
Возьмёшь редиску по 12, куда привезти, могу т 20-30
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27.04.2020 17:59 Ответить
и как таким образом можно к примеру покупать сало или молоко? откуда покупателю знать о чистоплотности закрепленного продавца? на сколько свежее молоко? может его сливали всю неделю и держали в холодильнике... как будут предоставляться необходимые документы? тот же сан паспорт? + наличие холодильного оборудования для скоропорта...
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27.04.2020 15:50 Ответить
Рынки это вообще не проблема. Хоть в интернет, хоть в реальности так как еда гражданам будет нужна всегда. Другое дело, что при онлайн продажах в Украине качество продуктов контролировать сложнее, но я могу и ошибаться конечно.
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27.04.2020 14:55 Ответить
Когда есть персонализации и отзывы скорее всего это плюс.фуфло не продашь
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27.04.2020 15:00 Ответить
У нас давно уже группа в Вайбере, где можно купить все для сада и заказать овощи
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27.04.2020 14:59 Ответить
Копіюю сайт!
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27.04.2020 15:01 Ответить
Впаде подивися їхній сайт! Там ціни такі, що купляти не будуть!
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27.04.2020 15:05 Ответить
Сайт хороший, но токо для людей, которые на ценники не смотрят.
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27.04.2020 15:36 Ответить
Так, привчають до думки, що вибір відміняється. Вибирати вже не можна, тоді яка різниця , де купляти - в супермаркеті, чи по доставці? Тим більше, що по ціні з доставкою може бути однаково. Звичайно, людям треба продати, їх можна зрозуміти. Але для покупців - "какая разница?"
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27.04.2020 15:08 Ответить
І взагалі, цак в ніс і всім говорити "КУ", дуже допомагає від коронавірусу!
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27.04.2020 15:09 Ответить
Но как обычно, мы хотим как лучше, а они делают так чтоб им руки отсохли. Привезут вам просраченые продукты и радуйтесь или по такой цене что и подходить к ним страшно. Дурь в народе не истребима, потому "благими делами выстелена дорога на кладбище". Всё написаное мною здеся присуствует в нашей рыночной системе, которая на деле как была базаром так и осталась.
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27.04.2020 15:29 Ответить
По причине узколобости нашего "малого и среднего " "бизнеса", другими словами, обычных спекулянтов и хапуг, нужно было 2 месяца чтобы эта бизнесовая (в буквальном смысле слова) идея пришла им в голову. Думаю без платы за доставку не обошлось благодаря их " бизнес"уму.После половины выброшен ого на помойку товара, решили, ладно, пусть, хоть не в минус.
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27.04.2020 15:41 Ответить
То так треба по всій Україні , на постійно .
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27.04.2020 17:35 Ответить
 
 