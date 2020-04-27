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Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний

Власти ограничили производство

На этих выходных впервые произошел прецедент, в связи с низким потреблением электроэнергии, было ограничено производство исключительно атомных блоков "Энергоатома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус.

"Ранее на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию) по 70 копеек, так и производителей по "зеленому" тарифу (4-5 грн.). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения положили только на Энергоатом", - говорится в сообщении.

По его словам, он понимает позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу "затягивают пояса". Но когда все проблемы сбрасываются на государственный "Энергоатом", а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков.

"Или кто-то считает, что отказываться от дешевой электроэнергии по 70 коп в такой тяжелый период - это государственная позиция? Хочу напомнить, что осенью, когда лоббисты-пропагандисты задуривали вам головы о каком-то "большом влиянии" импорта, в Украине без ограничений работало 11000 - 11400 МВт атомных блоков. Сегодня (когда импорта нет) работает только 8320 МВт. Это в свою очередь уменьшает доходную часть Энергоатома.
То есть сегодня остановлена мощность 1690 МВт атомных блоков, или 17% мощностей, которые сегодня находятся в рабочем состоянии и являются самыми дешевыми", - отметил Герус.

"Кому принадлежат крупнейшие солнечные и ветроэлектростанции, которые выиграли от остановки блоков Энергоатома, нетрудно догадаться. Но если кто-то думает, что решить проблемы энергетики можно нехитрым способом, переложив все проблемы на государственный Энергоатом (на государство), то хочу предостеречь - лучше не становиться на такую скользкую тропинку", - подытожил Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв из-за балансовых ограничений, - пресс-служба

Автор: 

Энергоатом (411) Герус Андрей (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+24
Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний.
Основная часть "зеленой электроэнергии" принадлежит Ахметову.
Поэтому, новость следует трактовать так -
Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию у Ахметова.

Вот вам пример, как из за одного олигарха Ахметова должна страдать вся Украина.
И так будет всегда, пока есть олигархическая система в Украине.
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27.04.2020 15:05 Ответить
+21
В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
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27.04.2020 15:03 Ответить
+16
По сегодняшним меркам такой вопрос - верх неприличия.
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27.04.2020 15:06 Ответить
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Страница 2 из 2
Ты не перепутал пространства? Если Украина теперь в жОПе, то Порошенко, что следует из твоего вывода, в другом пространстве.
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27.04.2020 15:41 Ответить
я имел в виду что уже год другой през
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27.04.2020 17:30 Ответить
А я имел ввиду, что Порох - Гетман и советовал бы удалить свой некорректный пост...
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27.04.2020 17:33 Ответить
советовать будеш там откуда твой флаг.
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27.04.2020 17:47 Ответить
Я так и понял, что ты - перекрасившаяся зелень, - словесные штампы, например, про в ж...пе, вас выдаёт, а упоминание флага, в качестве аргумента, ещё говорит об IQ.
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27.04.2020 17:50 Ответить
отъ...бись чмошник.
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27.04.2020 17:53 Ответить
ну, просто никто не хочет обижать хорошего человека. Одни на Роттердам + дали заработать, вторые закрытием государственных АЭС помогают...
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27.04.2020 15:16 Ответить
Я еще в 2015 об етом говорил, что Парашенко и Ахметов погубят страну. И те кто повелся на сладкие песни власти и поставил себе електроотопление и купил електромобили на батарейках еще будут грызть локти, Власть и Система никогда не даст вам соскочить с нефтегазовой иглы и тем более что то секономить. Теперь будете свои машины на батарейках сжигать и бросать в полях и посадках, чтобы не платить за утилизацию, так же как еще пару лет вы советовали *евробляхерам*. Кстати сосед-порохобот, который тоже визжал что *евробляхеры* ето зло, и который купил в кредит за 30тыщ. у.е. тоету, теперь рвет на спине волосы потому что работы 2-й месяц нету, а банк требует уже пеню за просроченные 2 месяца неуплаты по кредиту. Теперь старается на глаза не попадать потому что я каждый раз спрашиваю его как там его укробляха кредитная и не собирается ли от ее сжечь
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27.04.2020 15:17 Ответить
Что за чепуха? Как это повлияло на тариф заправки электромобиля в гараже или на автозаправке?
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27.04.2020 15:19 Ответить
Так то оно так, но забирают зеленую электроэнергию или нет, им все равно надо платить. Герус не сказал о проблеме в законодательстве, которую надо решать, и как раз это проблема парламентариев. Плюс пора запускать экономику несмотря на эпидемию, иначе стране кирдык будет. Производства должны работать в полном объеме и потреблять электроэнергию, тогда и собачиться меньше будут.
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27.04.2020 15:17 Ответить
У світі також лобіюють зелену енергетику,яка зовсім не конкурентна атомній.
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27.04.2020 15:17 Ответить
Уже давно нет, она уже давно на самоокупаемости и на рыночных условиях.
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27.04.2020 15:20 Ответить
https://censor.net/user/205004 Зелена енергетика не зрівняється ніколи з атомною.Ви порахуйте.Скільки потрібно батарейок,щоб замінити одну атомну станцію.Її лобіюють і насильно просувають.
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27.04.2020 15:27 Ответить
Открою Вам глаза, этим занимаются только в Украине, используя проллоббированый Клюевым при Яныке и давно устаревший закон о развитии зеленой альтернативной электроэнергетики. Этот закон дает право зарабатывать многократный относительно среднего тариф типа для компенсации капиталовложений, хотя, по факту, капиталовложения упали в разы с подешевевшими электропанелями и ветряками. В ЕС зеленые конкурируют с прочими электростанциями и продают электроэнергию даже дешевле атомной, а уж тепловой тем более. У нас атомные станции тоже придется в скором будущем закрывать, т.к. продлевать срок их эксплуатации до бесконечности не получится технически. Эти энергомощности надо будет чем-то компенсировать. Новые АЭС не строят, а старые - "стареют".
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27.04.2020 15:38 Ответить
https://censor.net/user/205004 Не може зелена конкурувати з атомною.Я ж вам казав,порахуйте по потужності.В Європі акції і мітинги часто проходять,проти ядерної енергетики.Це в майбутньому може призвести до енергетичної кризи.
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27.04.2020 15:41 Ответить
Может, что там считать? Мощность Запорожской АЭС (самой мощной в Украине) равна 24-м мощностям Покровской СЭС (ДТЭК). Т.е., чтобы компенсировать мощность самой старой АЭС электропанелями (ветряки не берем в счёт) надо покрыть землю двадцати четырех рудных карьеров Покрова (Орджоникидзэ).
В ЕС далеко не во всех странах есть АЭС, а уж в такой доле, как у нас, так тем более, разве во Франции, в ФРГ доля зеленой электроэнергии доходит до 80% в лучшие дни (иногда меньше половины😊).
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27.04.2020 16:00 Ответить
скока Покровская СЭС дает електричества ночью? или скока дадут 24 таких СЭС?
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27.04.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/user/205004 Потужність у 240 мегават,це в рідких випадках,а от АЕС може на максимальну працювати.Німеччина купляє електроенергію.
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27.04.2020 16:38 Ответить
https://censor.net/user/205004 А якщо будувати нові типи реакторів,то вони будуть в декілька разів ефективніші.
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27.04.2020 16:40 Ответить
В ЕС некоторые страны дотируют зеленых, но не тариф и в меньшей степени.
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27.04.2020 16:24 Ответить
Ми не видумуємо колесо,а йдемо по протоптаній стежці.Схема проста:максимальні преференції на початковому етапі розвитку зеленої енергетики,а із збільшенням сегменту в загальному виробництві,-поступове наближення до загальних тарифів.
Так і планувалось з самого початку.Чому не урізаються пільги для "зелених" виробників (згідно плану !) -питання не до самих виробників,чи Ахмєта ,а до кабміну Зєлєнского і монофракції Зєлєнского,(а так як Вова любить керувати усим-і до самого Зєлєнского).
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27.04.2020 15:35 Ответить
Так я об этом и написал в первом посте! "Герус не сказал о проблеме в законодательстве, которую надо решать, и как раз это проблема парламентариев."
В ФРГ и ряде стран ЕС уже планируют снижать или отменять дотации зеленым, пора и нашим задуматься.
Помимо всего неплохо было бы построить гидроаккумулирующие станции для покрытия пиковых нагрузок.
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27.04.2020 16:29 Ответить
Не звезди Во всем мире *зеленая енергетика* лоббируется и дотируется государством тоесть за счет народа. Потому что она УБЫТОЧНАЯ И НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ!!! Хозяева ВЕС, СЕС не платят налоги еще и получают с бюджета деньги.
Можешь сказать почему сегодня и вчера Европа, которая за екологию, покупает в Украине дешовую такую очень грязную и опасную ядерную енергию по 90 копеек, а не покупает чистую и ангельскую енергию у Ахметова по 5грн??? Так что лапшу вешай бабушкам голосующим 50 лет за стабильность
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27.04.2020 15:40 Ответить
А вот и нет, а ФРГ в солнечные и ветренные дни даже продает её на экспорт за копейки 🤑
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27.04.2020 16:31 Ответить
Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній - Цензор.НЕТ 5683
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27.04.2020 15:18 Ответить
Влада обмежила виробництво "Енергоатому", щоб закуповувати у 8 разів дорожче енергію приватних зелених компаній - Цензор.НЕТ 9771
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27.04.2020 15:21 Ответить
В прошлом году олигарх Ринат Ахметов за 200 млн евро купил виллу во Франции, которая является одной из самых дорогих в мире.
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27.04.2020 15:25 Ответить
Правильно, ядерное топливо из Рашки идёт.
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27.04.2020 15:21 Ответить
Государство должно приложить максимум усилий, чтобы поддержать экологически чистую, возобновляемую "зелёную энергетку". В общей доле вырабатываемой электрогенерации её доля в Украине ничтожно мала. Это позор какой-то!
Едешь по Австрии, Германии, Голландии-повсюду ветряки
А все эти ТЭС, АЭС надо неуклонно и системно ликвидировать.
Они уничтожают всё живое на планете.
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27.04.2020 15:21 Ответить
https://censor.net/user/28399 Німеччина купляє електрику закордоном.Це спричинить в Україні енергетичну кризу і змусить повністю приповзти на колінах,до московитів.Так ТЕС,це застаріло.Але АЕС ні.
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27.04.2020 15:32 Ответить
возобновляемая и экологически чистая - далеко не одно и то же. сжигать древесину или солому - возобновляемая, но по выбросам - чуть лучше угля.

да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
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27.04.2020 15:33 Ответить
Типічна думка персічної людини не знаючої реалій. В Нічеччині тільки 43% припадає на зелену енергетику зі всього виробництва електроенергії, в Нідерландах - 12%! Все інше - АЕС та ТЕС!Не буде вітру та буде хмарно і лапу будете смоктати! АЕС - одне з найчистіших джерел виробництва електроенергії. Хочете плати 4-5 грн за кВт*год замість 70 коп , то платіть.
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27.04.2020 15:38 Ответить
Да, по всей Европе стоят Eliche, но их предпочитают за более дешёвую э/энергию. Непонятно, почему в Украине она в 5 раз дороже?
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27.04.2020 15:39 Ответить
кака "более дешевая энергия"? Без дотаций она стоила бы как космос.
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27.04.2020 16:55 Ответить
Ты дегенарт безмозглый. Не может зеленая енергетика конкурировать с Атомной. На даный момент альтернативы атому нет.
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06.05.2020 02:43 Ответить
зробимо їх разом) з бідного по копійчині, олігарху на нову віллу у Французькій Рив'єрі..
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27.04.2020 15:23 Ответить
ожидаемо и прогнозируемо. к сожалению, как при порохе, так и при зе ахмету, и прочим олигархам дают преференции за счет государства и простых людей
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27.04.2020 15:23 Ответить
Рижий у ВДЕ 20%. А решта 80% хто? Китайська CNBM, ****, Карл Стурен, Річард Дейтс... Куди нашому "Енергоатому".
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27.04.2020 15:23 Ответить
Спланований розвал атомної енергетики України зебілоїдами. От вийдуть всі блоки з експлуатації, то будуть зебіли лучинку палити вечорами, бо не думали коли голосували.
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27.04.2020 15:24 Ответить
Не повіриш. Виключно діють по законам прийнятими при петру.
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27.04.2020 16:28 Ответить
Шел второй год, как ЗЕбанарию срал в штаны Порошенко.

Шо ни сделает ЗЕбанарий, все за него уже сделал Порошенко. Прям невезуха какая-то.
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27.04.2020 19:40 Ответить
Що так правда тебе виводить? Подивись коли були прийняті закони про зелену енергетику. Факт є факт.
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27.04.2020 20:32 Ответить
Тогда, зебил, напряги свой жбан с говном и поясни почему именно при ЗЕ стали отдавать предпочтение кацапской и ахметовской электике, в ущерб более дешевой атомной.
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27.04.2020 21:20 Ответить
Значить закони приймать при петі про зелену енергетику та її державну підтримку це було підтримка атомних станцій? А виконувати ці ж самі закони, це вже зрада зрадная зебілів? На жаль тобі нічого напрягати. А про електрику ти напевно знаєш єдине, що вмикається - вимикачем.
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28.04.2020 00:08 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке.

Назначать против закона люстрированных рыгов ЗЕ почему-то ничего не мешает. А вот не танцевать под дудку Ахметова и Коломоя нет никакой возможности.

Почему-то Порох не танцевал, а ЗЕ танцует. Тебя, даун, это не смущает?
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28.04.2020 01:22 Ответить
Всё просто. Петя и есть рыг. Но это ему не мешало занимать пост президента. Петя всё сделал для своих партнёров, Гудка и коломоя. А потом решил обобрать коломоя. Вот и вся сказка.
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28.04.2020 06:26 Ответить
ротердАхм-
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27.04.2020 15:25 Ответить
Це той Гєрус Коломойського,що протиснув закупівлю електроенергії з рф,та ще й пільгові тарифи для Бєніних феросплавів ? А про Роттердам + вже не кричить ?
Якщо Бєня дістав його з запиленої коробочки,-значить так треба....
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27.04.2020 15:25 Ответить
Коли корупційну схему приймають як закон, це вже державна політика. Затягуйте пояси.
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27.04.2020 15:26 Ответить
возобновляемая и экологически чистая - далеко не одно и то же. сжигать древесину или солому - возобновляемая, но по выбросам - чуть лучше угля.

да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
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27.04.2020 15:32 Ответить
Поцікавтеся як влаштовані вітряки чи сонячні станції!
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27.04.2020 15:35 Ответить
поцікавтеся ККД акумуляції електроенергії.
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27.04.2020 16:45 Ответить
тю... це була відповідь Пірожку, вище
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27.04.2020 15:35 Ответить
Страной по-прежнему распоряжаются бандиты. Так что вполне ожидано.
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27.04.2020 16:00 Ответить
Ну як вам жид при владі?
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27.04.2020 16:16 Ответить
а может все таки для закупки в белоруси и раше?
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27.04.2020 16:20 Ответить
Подозреваю решение принимали не власти, а специалисты отрасли. И логика достаточно понятна. Первый фактор - выкупать зеленую электроэнергию они обязаны, иначе рискуют получить иски в судах. С другой стороны в условиях низкого и непрогнозированного потребления нужно выводить маломобильную генерацию, а рулить тем, что может быстро подстроиться под потребности рынка. С этой точки зрения все сделано правильно. Остальное зависит от непростых политических решений и ситуации на рынке.
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27.04.2020 16:36 Ответить
Я не понимаю почему патриоты не довольны?
АЭС топливо покупали у агрессора Рашки, а ветро станции и солнечные батареи украинские предприятия покупают на западе у Европы.
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27.04.2020 16:39 Ответить
А если ветер дует со стороны РФ?
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27.04.2020 18:40 Ответить
АЭС топливо покупается 50/50 у Твел (Раша) и Westinghouse (США).
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27.04.2020 22:27 Ответить
Ну так закрывайте все блоки с ТВЭЛами и закупайте солнечные панели, будет перемога.
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27.04.2020 22:38 Ответить
Але! Порохоботики! Вы же еще вчера рассказывали как хорошо и прогрессивно - зеленая энергетика! Это когда дядя Петя вводил очередную офигенскую солнечную электростанцию.
Будьте последовательны! Возрадуйтесь плодам труда вашего кумира!
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27.04.2020 16:39 Ответить
Коррупция процветает,из нелоха ахметка таки сделает лоха.
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27.04.2020 18:35 Ответить
Для Украины не нужны никакие зеленые компании . Есть атомные станции и хватит .
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27.04.2020 18:43 Ответить
Зе киданул Ахметова.
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27.04.2020 20:31 Ответить
Зеленая энергетика априори должна быть дешевле атомной там где и реакторы и уран и технологии, но у нас зебилье будет платить Ахметову в 8 раз больше за то что он решил на поруки от ковида два региона взять, а каломойскому вообще приват отдадут.
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27.04.2020 22:32 Ответить
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