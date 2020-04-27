Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний.

На этих выходных впервые произошел прецедент, в связи с низким потреблением электроэнергии, было ограничено производство исключительно атомных блоков "Энергоатома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус.

"Ранее на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию) по 70 копеек, так и производителей по "зеленому" тарифу (4-5 грн.). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения положили только на Энергоатом", - говорится в сообщении.

По его словам, он понимает позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу "затягивают пояса". Но когда все проблемы сбрасываются на государственный "Энергоатом", а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков.

"Или кто-то считает, что отказываться от дешевой электроэнергии по 70 коп в такой тяжелый период - это государственная позиция? Хочу напомнить, что осенью, когда лоббисты-пропагандисты задуривали вам головы о каком-то "большом влиянии" импорта, в Украине без ограничений работало 11000 - 11400 МВт атомных блоков. Сегодня (когда импорта нет) работает только 8320 МВт. Это в свою очередь уменьшает доходную часть Энергоатома.

То есть сегодня остановлена мощность 1690 МВт атомных блоков, или 17% мощностей, которые сегодня находятся в рабочем состоянии и являются самыми дешевыми", - отметил Герус.

"Кому принадлежат крупнейшие солнечные и ветроэлектростанции, которые выиграли от остановки блоков Энергоатома, нетрудно догадаться. Но если кто-то думает, что решить проблемы энергетики можно нехитрым способом, переложив все проблемы на государственный Энергоатом (на государство), то хочу предостеречь - лучше не становиться на такую скользкую тропинку", - подытожил Герус.

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