Власти ограничили производство "Энергоатома", чтобы закупать в 8 раз дороже энергию частных зеленых компаний
На этих выходных впервые произошел прецедент, в связи с низким потреблением электроэнергии, было ограничено производство исключительно атомных блоков "Энергоатома".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус.
"Ранее на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию) по 70 копеек, так и производителей по "зеленому" тарифу (4-5 грн.). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения положили только на Энергоатом", - говорится в сообщении.
По его словам, он понимает позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу "затягивают пояса". Но когда все проблемы сбрасываются на государственный "Энергоатом", а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков.
"Или кто-то считает, что отказываться от дешевой электроэнергии по 70 коп в такой тяжелый период - это государственная позиция? Хочу напомнить, что осенью, когда лоббисты-пропагандисты задуривали вам головы о каком-то "большом влиянии" импорта, в Украине без ограничений работало 11000 - 11400 МВт атомных блоков. Сегодня (когда импорта нет) работает только 8320 МВт. Это в свою очередь уменьшает доходную часть Энергоатома.
То есть сегодня остановлена мощность 1690 МВт атомных блоков, или 17% мощностей, которые сегодня находятся в рабочем состоянии и являются самыми дешевыми", - отметил Герус.
"Кому принадлежат крупнейшие солнечные и ветроэлектростанции, которые выиграли от остановки блоков Энергоатома, нетрудно догадаться. Но если кто-то думает, что решить проблемы энергетики можно нехитрым способом, переложив все проблемы на государственный Энергоатом (на государство), то хочу предостеречь - лучше не становиться на такую скользкую тропинку", - подытожил Герус.
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В ЕС далеко не во всех странах есть АЭС, а уж в такой доле, как у нас, так тем более, разве во Франции, в ФРГ доля зеленой электроэнергии доходит до 80% в лучшие дни (иногда меньше половины😊).
Так і планувалось з самого початку.Чому не урізаються пільги для "зелених" виробників (згідно плану !) -питання не до самих виробників,чи Ахмєта ,а до кабміну Зєлєнского і монофракції Зєлєнского,(а так як Вова любить керувати усим-і до самого Зєлєнского).
В ФРГ и ряде стран ЕС уже планируют снижать или отменять дотации зеленым, пора и нашим задуматься.
Помимо всего неплохо было бы построить гидроаккумулирующие станции для покрытия пиковых нагрузок.
Можешь сказать почему сегодня и вчера Европа, которая за екологию, покупает в Украине дешовую такую очень грязную и опасную ядерную енергию по 90 копеек, а не покупает чистую и ангельскую енергию у Ахметова по 5грн??? Так что лапшу вешай бабушкам голосующим 50 лет за стабильность
Едешь по Австрии, Германии, Голландии-повсюду ветряки
А все эти ТЭС, АЭС надо неуклонно и системно ликвидировать.
Они уничтожают всё живое на планете.
да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
Шо ни сделает ЗЕбанарий, все за него уже сделал Порошенко. Прям невезуха какая-то.
Назначать против закона люстрированных рыгов ЗЕ почему-то ничего не мешает. А вот не танцевать под дудку Ахметова и Коломоя нет никакой возможности.
Почему-то Порох не танцевал, а ЗЕ танцует. Тебя, даун, это не смущает?
Якщо Бєня дістав його з запиленої коробочки,-значить так треба....
да, и шо делать, когда солнце зашло и ветра нет?
АЭС топливо покупали у агрессора Рашки, а ветро станции и солнечные батареи украинские предприятия покупают на западе у Европы.
Будьте последовательны! Возрадуйтесь плодам труда вашего кумира!