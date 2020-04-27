Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что дорожная карта проекта создания национальной авиакомпании еще готовится, говорить о цифрах и сроках еще рано. Также не исключается возможность партнерства государства с большими зарубежными компаниями.
Об этом он сообщил в интервью Ліга.Бизнес, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы должны будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире. Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? ...Общались с коллегами из Антонова, мы хотим развивать концерн, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолетов. Но у всех традиционный вопрос: самолеты хорошие, но почему ваши перевозчики их сами не используют?", - рассказывает Криклий.
Криклий подчеркнул, что речь идет не о национализации частной компании, или выкупом, а о создании полностью нового авиаперевозчика. По его словам как минимум на внутренних рейсах планируется использовать самолеты завода Антонова.
"Проще всего продвигать какой-то продукт, если ты сам его используешь. Французы летают на Airbus, американцы — на Boeing. Так они его продвигают на другие рынки", - объясняет Криклий.
Криклий заявил, что проект создания авиакомпании еще готовится. "Если бы проект был готов, мы бы выходили в публичную плоскость по-другому, говорили бы о конкретных сроках. Все еще просчитывается", - объясняет министр.
Также Криклий не исключает потенциального партнерства государства с другими зарубежными большими отраслевыми компаниями, которые хотели бы ориентироваться на рынок Восточной Европы.
"Нужен стратегический инвестор, который в этой отрасли успешен. Просто фонд, который бы дал денег — это не решение. Может быть некое комбинированное решение — это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры", - резюмирует Криклий.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
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Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.
Интересно, что Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), совсем юная - ей всего 24 года. Лишь два года назад она окончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет впечатляет. Как и зарплата - на должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Шкарбова будет получать не менее 160 тысяч гривен в месяц.
Правда, до зарплаты Сергея Лещенко ей еще расти. Бывший нардеп получает большую зарплату в госкомпании «Укрзализныця» - 588 тысяч гривен!
Богдан Лесюк