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Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании

Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что дорожная карта проекта создания национальной авиакомпании еще готовится, говорить о цифрах и сроках еще рано. Также не исключается возможность партнерства государства с большими зарубежными компаниями.

Об этом он сообщил в интервью Ліга.Бизнес, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы должны будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире. Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? ...Общались с коллегами из Антонова, мы хотим развивать концерн, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолетов. Но у всех традиционный вопрос: самолеты хорошие, но почему ваши перевозчики их сами не используют?", - рассказывает Криклий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика

Криклий подчеркнул, что речь идет не о национализации частной компании, или выкупом, а о создании полностью нового авиаперевозчика. По его словам как минимум на внутренних рейсах планируется использовать самолеты завода Антонова.

"Проще всего продвигать какой-то продукт, если ты сам его используешь. Французы летают на Airbus, американцы — на Boeing. Так они его продвигают на другие рынки", - объясняет Криклий.

Криклий заявил, что проект создания авиакомпании еще готовится. "Если бы проект был готов, мы бы выходили в публичную плоскость по-другому, говорили бы о конкретных сроках. Все еще просчитывается", - объясняет министр.

Также Криклий не исключает потенциального партнерства государства с другими зарубежными большими отраслевыми компаниями, которые хотели бы ориентироваться на рынок Восточной Европы.

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"Нужен стратегический инвестор, который в этой отрасли успешен. Просто фонд, который бы дал денег — это не решение. Может быть некое комбинированное решение — это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры", - резюмирует Криклий.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Автор: 

Авиант (3) авиация (2852) Зеленский Владимир (20883) авиасообщение (795) ГП "Антонов" (142) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+9
Беню спросите, он расскажет как на авиакомпаниях раздевать государство. Он в этом большой спец.
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27.04.2020 15:18 Ответить
+8
Они под бизнесом понимают одно -- отмывание бабок себе на карман.
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27.04.2020 15:19 Ответить
+5
ну, да, это ж надо еще найти того, кто среди свадебных фотографов считать умеет...
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27.04.2020 15:17 Ответить
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ну, да, это ж надо еще найти того, кто среди свадебных фотографов считать умеет...
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27.04.2020 15:17 Ответить
И идиота, который с ними свяжется.
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27.04.2020 15:28 Ответить
И и идиота который захочет на пассажирском Антонове лететь
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27.04.2020 15:48 Ответить
А ничего, что грузовая компания не возит пассажиров?
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27.04.2020 15:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-38 Ан-38 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-132 Ан-132 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-140 Ан-140 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-148 Ан-148 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-158 Ан-158 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-168 Ан-168 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-180 Ан-180 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-218 Ан-218 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-318 Ан-318 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-418 Ан-418
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27.04.2020 18:45 Ответить
Еще раз........... Нелох говорил о национальной грузовой компании. Грузовая компания не перевозит пассажиров, она перевозит грузы. на грузовых самолетах.
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27.04.2020 18:53 Ответить
https://censor.net/news/3190790/my_postroim_gosudarstvennuyu_aviakompaniyu_i_sdelaem_zakaz_nashemu_antonovu_zelenskiyi_hochet_sozdat Не увидел слова "грузовая"
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27.04.2020 19:29 Ответить
дурак......
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27.04.2020 15:17 Ответить
при наших уровнях откатов он собирается создать что либо конкурентное с лоукостерами???
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27.04.2020 15:22 Ответить
Я против, чтобы моё государство занималась бизнесом
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27.04.2020 15:17 Ответить
Они под бизнесом понимают одно -- отмывание бабок себе на карман.
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27.04.2020 15:19 Ответить
Под бизнесом они понимают - купить и перепродать, на создание мозгов нет.
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27.04.2020 15:41 Ответить
Беню спросите, он расскажет как на авиакомпаниях раздевать государство. Он в этом большой спец.
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27.04.2020 15:18 Ответить
Криклий,ты что попутал??? Мешаешь кловану х@й в уши вкручивать населению? Саботажник.
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27.04.2020 15:19 Ответить
сначала анонсируют, потом просчитывают... все только ради пиара, все через опу
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27.04.2020 15:21 Ответить
Безумовно, справа у порятунку МАУ, авіаперевізнику, що наленжить каломойському. Дежавним коштом буде влито декілька мільярдів гривень, державі передається контрольний пакет акцій, а керують нею тіж самі люди вищевказаного...
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27.04.2020 15:21 Ответить
Не понял-а чем вам Коломыйский не подходит? Настоящий "стратегический инвестор" в области авиаперевозок! Знает как правильно распорядится государственными деньгами. Да и опыт банкротства авиакомпаний у него-ОГОГО!
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27.04.2020 15:22 Ответить
Помнится Зеленский анонсировал 4000 баксов зарплату учителям .
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27.04.2020 15:24 Ответить
Зеленый ослик с анонсами через анус .
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27.04.2020 15:25 Ответить
Зеля, а с армией у нас уже все в порядке? а с медициной? а учителя уже $4000 получают? какой же он весь этот сброд тупой!
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27.04.2020 15:25 Ответить
бородатую бабулю возьмите в консультанты) просчитает как заставить казну на карман работать....
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27.04.2020 15:28 Ответить
смішно
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27.04.2020 15:29 Ответить
ну да , а куда ещё втюхать миллиарды , авиаперевозки же сейчас как раз на подъёме ...fucking idiots
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27.04.2020 15:30 Ответить
Эй, там наверху, вы совсем ох@ели? В состав наблюдательного совета «Укрзализныци» вошла 24-летняя девушка (!) с впечатляющей зарплатой.
Пока в стране все прикованы к ситуации, связанной с распространением коронавируса и его влиянием на экономику страны, наблюдательный совет «Укрзализныци» пополнился еще одним участником. Так, в начале марта министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву.

Интересно, что Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), совсем юная - ей всего 24 года. Лишь два года назад она окончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет впечатляет. Как и зарплата - на должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Шкарбова будет получать не менее 160 тысяч гривен в месяц.
Правда, до зарплаты Сергея Лещенко ей еще расти. Бывший нардеп получает большую зарплату в госкомпании «Укрзализныця» - 588 тысяч гривен!
Богдан Лесюк
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27.04.2020 15:32 Ответить
очередные сказки от зели ермака с его братом посади вначале
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27.04.2020 15:33 Ответить
"Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании". В перекладі на "загальнозрозумілу мову" - потрібні ГРОШІ... Великі ГРОШІ... А хто ж вам їх дасть, якщо ви свої власні гроші "просрали"?... Це все одно, що дать їх п"яниці, щоб він "став на ноги"... Так, "він "на ноги стане"... Однак, лише для того, щоб піти, купить горілки, і похмелиться...
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27.04.2020 15:33 Ответить
а! ну всё ясно. инвестировать 90% государственных денег в национальную авиакомпанию, и приватизировать её беней. бинго!
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27.04.2020 15:37 Ответить
наши олігархи звідки з'явилися,давно відпрацьований механізм)
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27.04.2020 15:42 Ответить
Та какая разница! Тяп ляп и готова державна авиакомпания!!! Что кому то не ясно???
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27.04.2020 15:37 Ответить
Так есть же потенциальный клиент на госкомпанию .. называется МАУ. Нужно только переименовать МАУ в НАУ (национальная авиакомпания Украины) вот и все. Грехов за Коломойским при желании можно найти на 10 авиакомпаний...
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27.04.2020 15:37 Ответить
Сейчас спишут все долги МАУ и "создадут" на ее базе новую авиакомпанию!
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27.04.2020 15:43 Ответить
Й створять колошмойсеру нову дойну тему...
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27.04.2020 16:59 Ответить
кобила здохла а мужик вирішив на останні гроші нового воза придбати..
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27.04.2020 15:47 Ответить
Ще прораховується. Потрібен стратегічний інвестор, - Криклій про анонсовану Зеленським національну авіакомпанію - Цензор.НЕТ 2699
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27.04.2020 16:03 Ответить
Турборежим вошел в зону турбулентности.
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27.04.2020 16:06 Ответить
У зеленой мрази этот турборежим исключительно в виде пердежа и от этого пердежа как раз и турбулентность .
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27.04.2020 16:44 Ответить
Со слов президента я так понял, что стратигическим инвестором будет государство???
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27.04.2020 16:24 Ответить
Так после Давоса, уже стоит целая очередь инвесторов. Рванут через границу, как только будет принят закон о "Няне".
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27.04.2020 18:31 Ответить
 
 