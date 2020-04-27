Законопроект о банках Рада может принять в течение 1-2 недель, - "слуга народа" Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект о банках могут принять в течение 1-2 недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом", - отметил нардеп.

По его словам повестки дня ближайшего заседания Рады еще нет, она обсуждается.

На вопрос, если Рада примет законопроект о банках, когда можно ожидать первый транш от МВФ, Гетманцев ответил: "Первый транш в 1,75 млрд долларов можем получить в течение месяца, а второй транш такой же к концу года. Мы считаем, что к концу года така сума поступит от МВФ в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.