РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13154 посетителя онлайн
Новости
836 3

Законопроект о банках Рада может принять в течение 1-2 недель, - "слуга народа" Гетманцев

Законопроект о банках Рада может принять в течение 1-2 недель, -

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект о банках могут принять в течение 1-2 недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом", - отметил нардеп.

По его словам повестки дня ближайшего заседания Рады еще нет, она обсуждается.

На вопрос, если Рада примет законопроект о банках, когда можно ожидать первый транш от МВФ, Гетманцев ответил: "Первый транш в 1,75 млрд долларов можем получить в течение месяца, а второй транш такой же к концу года. Мы считаем, что к концу года така сума поступит от МВФ в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителей МВФ пригласили присоединиться к обсуждению "антиКоломойского" законопроекта, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Автор: 

банки (1937) законопроект (3235) МВФ (3335) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тянут потянут - вытянуть не могут - репка какая то - смешно ,если бы не было так грустно
показать весь комментарий
27.04.2020 15:30 Ответить
эх не терпится бабло получить, чувствуют что им хана. зато если получат расслабятся и будут самодовольно из теслы вещать до следующего конца денег
показать весь комментарий
27.04.2020 15:32 Ответить
 
 