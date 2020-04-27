Глава МИД Ирана Зариф опроверг заявление депутата Норузи о том, что за уничтожение "Боинга" МАУ никого не арестовывали: Это не соответствует действительности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили, в частности, скандальное заявление иранского депутата Хассана Норузи в отношении авиакатастрофы рейса PS752.

В начале апреля иранский парламентарий заявил, что иранские военные в ситуации с уничтожением украинского авиалайнера в январе "действовали правильно". По его словам, в связи с этим инцидентом, вопреки официальным заявлениям, никого не арестовали. Как сообщается на сайте МИД, в разговоре с Кулебой Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования. Зариф также заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

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Дмитрий Кулеба отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.