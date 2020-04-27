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Напавший на полицейского экс-зам главы КГГА Слончак находится в СИЗО, ему собираются предъявить подозрение, - Крищенко

Напавший на полицейского экс-зам главы КГГА Слончак находится в СИЗО, ему собираются предъявить подозрение, - Крищенко

Бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак, напавший на полицейского, находится в СИЗО. Ему собираются предъявить подозрение и избрать меру пресечения.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Слончак представился патрульным, когда они остановили авто, в котором он ехал вместе с нетрезвой депутатом Киевсовета Людмилой Костенко.

"Авто остановили, обратили внимание, что водитель явно находится в состоянии алкогольного опьянения. Начали составлять протокол. В это время из машины вышел пассажир, он представился и начал мешать работе патруля. После того, как патрульные сделали ему несколько замечаний, пытался ударить полицейского", - сказал Крищенко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

Он отметил, что заместителя Кличко сразу задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции.

"Полицейский получил легкие травмы, ему была оказана медицинская помощь. У него закрытая черепно-мозговая травма и ссадины на лице. Сейчас он на амбулаторном лечении", - рассказал начальник столичной полиции.

Крищенко отметил, что в дальнейшем в ходе разбора по данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 345 - нанесение телесных повреждений работнику полиции, а заместителя мэра задержали в порядке статьи 208 УПК.

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"Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В течение суток следователи, по согласованию с процессуальным руководителем, объявят ему сообщение о подозрении. В дальнейшем будет представление в суд об избрании меры пресечения", - сообщил руководитель полиции Киева.

Какую именно меру пресечения будут требовать для Слончака, он не смог уточнить, отметив, что об этом знает процессуальный руководитель.

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На депутата Киевсовета Людмилу костенко, которая была за рулем в нетрезвом состоянии, составили протокол по статье 130 КУоАП - управление авто в состоянии опьянения.

Согласно закону, за первое правонарушение в течение года предусматривается штраф 10 200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством. Наказание для Костенко должен определить суд.

Автор: 

Киев (25685) Нацполиция (16562) СИЗО (1365) Крищенко Андрей (372) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+16
Первичные признаки опьянения , запах покраснения а отказ пройти освидетельствование автоматически делает ее пьяной , не надо было быковать и кидаться на полицейских
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27.04.2020 16:09 Ответить
+6
Оперативненько работают.
Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
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27.04.2020 16:10 Ответить
+4
Почему она в таком случае отказалась дуть в трубочку?
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27.04.2020 16:06 Ответить
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ну-ну, посмотрим как он отмажется
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27.04.2020 15:51 Ответить
Виталик более сдержан. Да и за руль пьяным вряд-ли бы сел
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27.04.2020 15:53 Ответить
как они поняли что она нетрезвая если она отказалась дуть в трубочку, или успели в больницу свозить. просто достало когда сми вешают ярлыки
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27.04.2020 15:54 Ответить
Почему она в таком случае отказалась дуть в трубочку?
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27.04.2020 16:06 Ответить
Потому, что это была не дудочка.
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27.04.2020 16:12 Ответить
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27.04.2020 16:42 Ответить
потому что я однажды дул в трубочку и она показала что я пьян, я сказал ок поехали в больницу, они сказали нафигнадо бывает... это было еще когда гаи было
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27.04.2020 16:15 Ответить
Первичные признаки опьянения , запах покраснения а отказ пройти освидетельствование автоматически делает ее пьяной , не надо было быковать и кидаться на полицейских
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27.04.2020 16:09 Ответить
А що, можна не дихати, і ти апріорі не п"яний?! Норм )))))))))))))))
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27.04.2020 16:11 Ответить
Відмова тебе апріорі до п'яного прирівнює якраз )
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27.04.2020 16:57 Ответить
Даром определять пьян перед тобой человек, или нет, обладают только 60летние девственники.
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27.04.2020 16:55 Ответить
Придётся сидеть
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27.04.2020 15:57 Ответить
та явно все было не так пушисто, а то есть как обычно - патруль начал докапываться покажи то это да вы пьяны, защитник начал заступаться слово за слово... тем более они щас наглые, чуть что крутить начинают а тот перец отбивался. не могли спокойно по инструкции все сделать, 100% начали его крутить а потом он кому-то двинул
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27.04.2020 15:59 Ответить
Что еще за "слово за слово"? Было требование к водителю предъявить документы.
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27.04.2020 16:07 Ответить
все так и было, предъявите документы - на тебе в морду, просто так
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27.04.2020 16:08 Ответить
все вернулось на круги своя - по принципу приехали менты и началась драка. потому что они почувствовали опять себя королями и крутят за любой чих а не как раньше вежливо. раньше я их не боялся, можно было помощи попросить, а щас опять обходить десятой дорогой надо
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27.04.2020 16:02 Ответить
VIP-палату уже приготовили в Александровской?
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27.04.2020 16:05 Ответить
Сакральная жертва? А кому он нахрен нужен
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27.04.2020 16:08 Ответить
Оперативненько работают.
Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
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27.04.2020 16:10 Ответить
Залили ему и ей бухло в глаза и приказали ехать.
Потом приказали быковать.

Ох уж эти политические репрессии!
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27.04.2020 16:33 Ответить
Как меняется версия событий: избил полицейского - ударил полицейского - пытался ударить полицейского. Интересно, что дальше? - пытался погладить полицейского??
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27.04.2020 16:33 Ответить
Костенко Людмила Василівна
Дата народження:
13.10.1979
Фракція:
Депутатська фракція «Солідарність»
Посади:
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
Заступник голови
Що то за фракція така - "Солідарність"?
Дивлюся коменти - жодного борця з "зеленою пліснявою")) Совпадєніє!
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27.04.2020 16:51 Ответить
це пшеки, у них "Солідарність".
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27.04.2020 18:05 Ответить
шЫколадное кодло быкует...
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27.04.2020 21:43 Ответить
Ща будет положительный тест на коронавирус недорого
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27.04.2020 16:58 Ответить
Вот так. Одним махом из князей в грязи. Соплячьё безмозглое.
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27.04.2020 20:17 Ответить
 
 