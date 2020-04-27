Напавший на полицейского экс-зам главы КГГА Слончак находится в СИЗО, ему собираются предъявить подозрение, - Крищенко
Бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак, напавший на полицейского, находится в СИЗО. Ему собираются предъявить подозрение и избрать меру пресечения.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Слончак представился патрульным, когда они остановили авто, в котором он ехал вместе с нетрезвой депутатом Киевсовета Людмилой Костенко.
"Авто остановили, обратили внимание, что водитель явно находится в состоянии алкогольного опьянения. Начали составлять протокол. В это время из машины вышел пассажир, он представился и начал мешать работе патруля. После того, как патрульные сделали ему несколько замечаний, пытался ударить полицейского", - сказал Крищенко.
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Он отметил, что заместителя Кличко сразу задержали, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции.
"Полицейский получил легкие травмы, ему была оказана медицинская помощь. У него закрытая черепно-мозговая травма и ссадины на лице. Сейчас он на амбулаторном лечении", - рассказал начальник столичной полиции.
Крищенко отметил, что в дальнейшем в ходе разбора по данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 345 - нанесение телесных повреждений работнику полиции, а заместителя мэра задержали в порядке статьи 208 УПК.
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"Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В течение суток следователи, по согласованию с процессуальным руководителем, объявят ему сообщение о подозрении. В дальнейшем будет представление в суд об избрании меры пресечения", - сообщил руководитель полиции Киева.
Какую именно меру пресечения будут требовать для Слончака, он не смог уточнить, отметив, что об этом знает процессуальный руководитель.
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На депутата Киевсовета Людмилу костенко, которая была за рулем в нетрезвом состоянии, составили протокол по статье 130 КУоАП - управление авто в состоянии опьянения.
Согласно закону, за первое правонарушение в течение года предусматривается штраф 10 200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством. Наказание для Костенко должен определить суд.
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Все понятно. Сейчас с замами Кличко идет торг - "или садитесь или даете материал на Кличко".
А олень сам виноват, нет ума просчитать и вывезти ситуацию, не быкуй.
Потом приказали быковать.
Ох уж эти политические репрессии!
Дата народження:
13.10.1979
Фракція:
Депутатська фракція «Солідарність»
Посади:
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
Заступник голови
Що то за фракція така - "Солідарність"?
Дивлюся коменти - жодного борця з "зеленою пліснявою")) Совпадєніє!