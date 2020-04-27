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Новости Коронавирус и карантин
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В Мукачево обнаружили Covid-19 у 16 работников станции экстренной медпомощи: она временно закрыта, - горсовет

В Мукачево обнаружили Covid-19 у 16 работников станции экстренной медпомощи: она временно закрыта, - горсовет

Коронавирусную болезнь Covid-19 обнаружили у сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи в г.Мукачево Закарпатской области, в настоящее время работа станции временно приостановлена.

Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из  25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружено у трех контактных лиц", - говорится в сообщении. 

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"Сегодня, комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение принять немедленно все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской ОТГ. Работников "скорой" отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие ПЦР-тестирования. Всех работников будет протестировано методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники. Пока не будут известны результаты исследований, станция скорой медицинской помощи временно закрыта, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям. Также в call-центре медицинского центра "Семья" будут специалисты, которые будут круглосуточно консультировать людей относительно выезда бригад скорой, работниками Центра первичной медико-санитарной помощи по решению семейного врача будет осуществляться оказание медицинской помощи, а также в случае необходимости будут привлекать дополнительных специалистов. Горячая линия call-центра - 0800 503 118", - добавили в горсовете.

Автор: 

карантин (16729) Мукачево (345) врачи (1518) скорая (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вчора було відомо про + 28, а сьогодні + 16. Тому десь 1700 інфікованих медиків. Скоро не буде кому лікувати!
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27.04.2020 15:56 Ответить
+1
пишут: "в Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников! на 27.04. А точная цифра наверное только к вечеру появится.
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27.04.2020 15:54 Ответить
+1
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27.04.2020 15:57 Ответить
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Вчора було 1676 інфікованих медиків, а скільки сьогодні?
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27.04.2020 15:50 Ответить
пишут: "в Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников! на 27.04. А точная цифра наверное только к вечеру появится.
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27.04.2020 15:54 Ответить
Вчора було відомо про + 28, а сьогодні + 16. Тому десь 1700 інфікованих медиків. Скоро не буде кому лікувати!
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27.04.2020 15:56 Ответить
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27.04.2020 15:57 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.

Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:49 Ответить
Как-то непонятно. А там есть еще одна станция скорой помощи. Мукачево город небольшой.
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27.04.2020 15:50 Ответить
Одна станція. вулиця Римського-Корсакова, 24, Мукачево, Закарпатська область, 89600
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27.04.2020 15:53 Ответить
так у них теперь вообще не будет скорой помощи?
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27.04.2020 15:54 Ответить
Виходить, що так. Я був у цьому місті.
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27.04.2020 15:56 Ответить
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27.04.2020 15:57 Ответить
Я в Мукачево живу, "Скорая" тут была одна, теперь и этой нет...
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28.04.2020 01:42 Ответить
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28.04.2020 08:57 Ответить
Як діти малі...Ледь побачать хворого бігуть інфікуватися...!
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27.04.2020 16:03 Ответить
А они хоть болеют или у них просто шото там нашли?
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27.04.2020 16:13 Ответить
Цікаве питання...Стає принциповим, коли -"продовжують працювати"
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27.04.2020 16:17 Ответить
Не соблюдали карантин. Всем выговор и штраф!
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27.04.2020 16:49 Ответить
 
 