В Мукачево обнаружили Covid-19 у 16 работников станции экстренной медпомощи: она временно закрыта, - горсовет

Коронавирусную болезнь Covid-19 обнаружили у сотрудников станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи в г.Мукачево Закарпатской области, в настоящее время работа станции временно приостановлена.

Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружено у трех контактных лиц", - говорится в сообщении.

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"Сегодня, комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение принять немедленно все необходимые меры для локализации очага заболевания и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Мукачевской ОТГ. Работников "скорой" отправили на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие ПЦР-тестирования. Всех работников будет протестировано методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые работники. Пока не будут известны результаты исследований, станция скорой медицинской помощи временно закрыта, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям. Также в call-центре медицинского центра "Семья" будут специалисты, которые будут круглосуточно консультировать людей относительно выезда бригад скорой, работниками Центра первичной медико-санитарной помощи по решению семейного врача будет осуществляться оказание медицинской помощи, а также в случае необходимости будут привлекать дополнительных специалистов. Горячая линия call-центра - 0800 503 118", - добавили в горсовете.