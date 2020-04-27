Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки и тяжелое вооружение наемников РФ на Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировал тяжелую технику и вооружение наемников РФ, которая находилась вне районов отвода на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, рядом с населенным пунктом Греччиное в Донецкой области БПЛА ОБСЕ обнаружил три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин. В этот же период в населенных пунктах Соснивское, Набережное и Пикузы были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированиям РФ общим количеством 770 штук", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что во время плановых полетов над ОРДЛО боевики дважды обстреляли беспилотники Миссии из стрелкового оружия.

Также в Генштабе сообщили об очередной недопуск патрулей СММ неподконтрольных Украине районов. Событие произошло на блокпосту рядом со Станицей Луганской. Еще один случай блокировки деятельности Миссии состоялся на блокпосту вблизи населенного пункта Верхньошироківське.

"В целом, с начала 2020 года было зафиксировано 365 таких случаев препятствования работе патрулей международной организации", - рассказали в Генштабе.

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