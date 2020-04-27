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Новости Операция Объединенных сил
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки и тяжелое вооружение наемников РФ на Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки и тяжелое вооружение наемников РФ на Донбассе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировал тяжелую технику и вооружение наемников РФ, которая находилась вне районов отвода на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, рядом с населенным пунктом Греччиное в Донецкой области БПЛА ОБСЕ обнаружил три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82 мм минометы 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин. В этот же период в населенных пунктах Соснивское, Набережное и Пикузы были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированиям РФ общим количеством 770 штук", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что во время плановых полетов над ОРДЛО боевики дважды обстреляли беспилотники Миссии из стрелкового оружия.

Также в Генштабе сообщили об очередной недопуск патрулей СММ неподконтрольных Украине районов. Событие произошло на блокпосту рядом со Станицей Луганской. Еще один случай блокировки деятельности Миссии состоялся на блокпосту вблизи населенного пункта Верхньошироківське.

"В целом, с начала 2020 года было зафиксировано 365 таких случаев препятствования работе патрулей международной организации", - рассказали в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Автор: 

Генштаб ВС (6482) ОБСЕ (4885) ВСУ (6695) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
"А какая разница"...
Да Зеленский?
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27.04.2020 15:52 Ответить
+3
Ну зафиксировали. И что дальше? Что толку? Абсолютно импотентная организация, которую давно пора прогнать пинком под зад...
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27.04.2020 16:20 Ответить
+2
Клоун видел «мир в 👀 х « плешивого окурка 🧐😬🤫
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27.04.2020 15:56 Ответить
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"А какая разница"...
Да Зеленский?
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27.04.2020 15:52 Ответить
Клоун видел «мир в 👀 х « плешивого окурка 🧐😬🤫
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27.04.2020 15:56 Ответить
Нехай ОБСЕ до свого безпілотника візьме ще парочку в турків та знищить все непотрібне , що знаходиться в неналежних місцях !
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27.04.2020 16:01 Ответить
Ну зафиксировали. И что дальше? Что толку? Абсолютно импотентная организация, которую давно пора прогнать пинком под зад...
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27.04.2020 16:20 Ответить
Мышебратья бл!! И с чего это главзебил решил войну заканчивать , войска отводить? Совсем не подозрительно 🤔🤔🤔
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27.04.2020 16:30 Ответить
готовятся к очередному разведению
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27.04.2020 16:52 Ответить
Военнослужащие обязаны по закону не подчиняться преступным приказам и не исполнять их. А отведение войск - это преступный приказ. Он влечёт сдачу территорий врагу и массовые жертвы среди военных и гражданского населения...
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27.04.2020 17:07 Ответить
На второй день их снимут с довольствия, на третий объявят незаконным вооруженным формированием , а на четвёртый приедут разоружать с танками . Или зеля просто попросит своего друга пуйла сравнять их позиции гаубицами и градами, а ответить им будет нечем.
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27.04.2020 18:09 Ответить
Ребята, а у вас на украине все работает! Яндекс, одноклассники...Пока карантин, мы з вашим презедентом договорились. Так и станене потихоньку нашим окугом - окраина.Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8045
Безпілотник ОБСЄ зафіксував танки і важке озброєння найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6979
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27.04.2020 17:15 Ответить
"Громче всех об усталости от войны кричат ​​те, кто ее никогда не видел. Ни от кого из моих знакомых, которые участвовали в ожесточенных боях, я ни разу не слышал подобных фраз. Так как могли устать те, которые сидят дома на диване?"
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27.04.2020 18:34 Ответить
У наёмников никаких танков нет - зачем нам втирать такую чушь ?
Танки российской регулярной армиии.
Цензор кормится из чьих рук вообще ?
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27.04.2020 20:17 Ответить
 
 