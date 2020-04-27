Зеленский - Макрону: "Закон о банках для нас в приоритете. Я уверен, что мы его проголосуем"
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, что депутаты поддержат законопроект о банках, открывающий возможности для сотрудничества с МВФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Зеленский в разговоре.Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.
Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом EUR 1,2 млрд для преодоления последствий пандемии COVID-19.
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Юрій Каракай
@karakay67
·https://twitter.com/karakay67/status/1254609767101759495 9 ч
Увага розшук! Зайшли до дому і не повернулися: патріоти, антикорупціонери, феміністки, євробляхери, свідки таємних тюрем СБУ і борці за легалізацію вогнепальної зброї.
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Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1254475637391327232 18 ч
Друзі, чи не приходить Вам на думку, що метою довготривалого закриття Зе-владою продовольчих базарів та оптових ринків - є доведення до розорення і банкруства українських фермерів і селян, щоб примусити їх до продажу за безцінь землі?!
батон, намазанный маслом, колбасы на нем куча нарезанной, и начинает
есть. А еврей из пакетика рыбку сушоную достал и тоже грызет. Хохол
ему:
- Че ж вы евреи, все такие умные и богатые, а жрете рыбу?
- А мы потому ее едим, что в ней много фосфора. А фосфор полезен для
мозга, от него мы и умные такие.
- Че правда?
- А давай поменяемся, поешь рыбки и сам убедишся.
Холох отдал свой бутер, сидит рыбой хрустит, а еврей колбасу с маслом
рубает, довольный.
Хохол подозрительно:
- Слышь, еврей, чето ты меня по-моему на*бал!
Еврей:
- О, вишь, уже умнеть начал!
А с этого дурачка-нелоха, - ну что спрашивать?
https://twitter.com/Tukishvill_UA Голос з натовпу
П'єса "П.здець, або феномен"
Дійові особи: громадяни, Порох, бидло, малороси, вата, блазень.
Дія перша.
Перелякані громадяни обирають Порошенка, бо той переконливо обіцяє захистити Україну від російських загарбників.
Порох починає виконувати обіцянки,
громадяни допомагають Армії, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ, безвіз та Асоціацію з ЄС
Дія друга.
Асоціацію пидписано.
Громадяни: - Ура!
Бидло та малороси: - То тєперь усьо подорожаєт, цени будуть как в Європе, а зарплати укрАинские?
Громадяни: - Цить.
Вата: палає. Порох починає реформувати Армію, громадяни допомагають, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ та безвіз.
Дія третя.
Отримано безвіз.
Громадяни: - Ура!
Ватники: - Тєпєрь укропи будут єздіть унітази мить!
Громадяни: - Цить, бавовна.
Бидло та малороси: - Та хто тим безвізом пользоваться буде, ви бачіли ціни на самольоти?!
Громадяни: - Цить.
Порох починає робити умови для лоукостів, громадяни радіють, вата палає, бидло та малороси очікують усіх благ.
Дія четверта.
Громадяни літають лоукостами пити каву у Відні, зарплатня зростає, Армія насипає, росія під санкціями, гривня не залежить від рубля, та стоіть міцно, банки працюють, Україну починають обережно запрошувати у НАТО та ЄС.
Бидло: - Порох на Мальдівах!
Малороси: - Барига! Збагатився на нас!
Вата: - Свинарчуки крадуть у Росії!
Входить блазень: - Вчителям по чотири тисячі доларів, іншім ще більше, землю селянам, заводи робочим, олігархам тюрми, росії - мир, мені булаву!
Бидло: - Урра-а-а! Халява!
Малороси: - Урра-а-а-а! Мир з росією!
Вата: - І майдаунів посадити!
Громадяни: палають та намагаються переконати бидло та малоросів не голосувати за блазня.
Наші дні:
Громадяни: - Ну, що, підори. Наобирали?
Бидло та малороси: - Нічого, дев'яності якось пережили, і цього разу переживемо.
(Завіса)
зеля принимает с любой стороны
...
Пока что видно дыру в бюджете 300 млрд, спад производства, некомпетентность, элементы неприкрытого реванша...
Зелень, давай собственными усилиями, ты теперь хозяин, работай, с, работай, нехер с протянутой рукой ходить!
Суки, *****, ****** нічтожні сраколизи.***** соромно читати.
"Проти" проголосували троє: Василевська-Смаглюк (Слуга народу), Палиця (За Майбутнє) і Ніколаєнко (Батьківщина). Утримались двоє: Воронько і Кінзбурська (обоє зі Слуги народу).
"Не голосували чи відсутні: Дубінський (Слуга Народу), Герега (За Майбутнє), Абрамович (ОПЗЖ), Козак (ОПЗЖ), Солод (ОПЗЖ), Кулініч (Довіра), Леонов (Слуга Народу), Ляшенко (Слуга Народу), Рєпіна (Слуга Народу)", - повідомили в ЦПК."
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659881/
https://www.youtube.com/watch?v=ER6F70Z_EJI