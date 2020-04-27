Зеленский - Макрону: "Закон о банках для нас в приоритете. Я уверен, что мы его проголосуем"

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, что депутаты поддержат законопроект о банках, открывающий возможности для сотрудничества с МВФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Зеленский в разговоре.Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Зеленского в этом процессе.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом EUR 1,2 млрд для преодоления последствий пандемии COVID-19.

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