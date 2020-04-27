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Новости Борьба с коррупцией
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Завершено досудебное расследование по делу задержанного на взятке в $100 тыс. директора лесхоза Сыса, - САП

Завершено досудебное расследование по делу задержанного на взятке в $100 тыс. директора лесхоза Сыса, - САП

Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование в отношении Виктора Сыса - директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды старшему детективу Национального бюро.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что указанные денежные средства директор предприятия предлагал детективу за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

На сегодня досудебное расследование по делу завершено. 24 апреля 2020 подозреваемому и его защите открыты материалы дела для ознакомления.
После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

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Харьковщина (5577) юстиция (758) САП (2079) Сыса Виктор (3)


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усе - его пОсадю...., с конфискацией
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27.04.2020 16:06 Ответить
Орден дадут наверное.
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27.04.2020 16:09 Ответить
Он еще не в Белгороде?
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27.04.2020 16:52 Ответить
Це фрукт з нашого села. Рідкісний знахабнілий мудак. Одну лісопилку в районі під назвою "Вовки" зупинили, проте якийсь підозрілий движняк там триває, хоча фур і лісовозів не видно. А друга, на старому ринку продовжує функціонувати. Сусіди кажуть, що ліс, правда в значно меншому обсязі, завозять строго уночі. Вночі ж і вивозять готову продукцію. Кажуть, що з дощок сиса тепер перейшов на паркет. Ніхто з місцевих не вірить, що мудака прикриють.
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27.04.2020 19:13 Ответить
Завершили, й що ? Тепер призначать міністром лісового господарства чи віце-прем'єром ?
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28.04.2020 07:28 Ответить
 
 