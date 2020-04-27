Стоимость недвижимости, которую подследственный сможет внести, должна быть выше определенной судом суммы залога, - Малюська

Минюст подготовил законопроект, которым предлагается вносить залоги не только деньгами, но и объектами недвижимого имущества.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Это часть законопроекта, который мы разработали, соответственно так быстро, как платные камеры, нам запустить такой процесс не удастся. Мы сейчас передаем его на согласование в другие органы власти, затем его должны рассмотреть на заседании правительства, дальше - рассмотрение в парламенте в двух чтениях", - пояснил он.

По его словам, процесс будет похож на ипотеку. Будут применяться общие ограничения на передачу имущества в залог, обременения внесены в реестр. В случае несоблюдения подследственным требований закона - будет взыскание в бюджет.

Читайте также: По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

Главное условие - оценочная стоимость имущества должна превышать размер определенной судом суммы залога.

Кроме того, он отметил, что со временем ситуация сможет изменится, если появятся финансовые компании, которые будут выдавать кредиты на уплату залогов.

"Мы рассчитываем, что у нас, как в других странах, появится рынок финансовых услуг. Финансовые компании или банки будут предоставлять ссуды под залог имущества. И залог будет выплачиваться за счет средств, предоставленных в кредит финансовым учреждением. Если вы возьмете к примеру аналог нашего СИЗО в США, там доска объявлений заклеена разнообразными предложениями типа: если хочешь найти средства на залог, позвони и мы все оформим. Там даже не нужно закладывать имущество. Оценивается платежеспособность самого заемщика. Это достаточно развитый рынок на Западе", - говорит министр.

Читайте также: Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.