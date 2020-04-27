РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12848 посетителей онлайн
Новости
1 959 13

Стоимость недвижимости, которую подследственный сможет внести, должна быть выше определенной судом суммы залога, - Малюська

Стоимость недвижимости, которую подследственный сможет внести, должна быть выше определенной судом суммы залога, - Малюська

Минюст подготовил законопроект, которым предлагается вносить залоги не только деньгами, но и объектами недвижимого имущества.

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Это часть законопроекта, который мы разработали, соответственно так быстро, как платные камеры, нам запустить такой процесс не удастся. Мы сейчас передаем его на согласование в другие органы власти, затем его должны рассмотреть на заседании правительства, дальше - рассмотрение в парламенте в двух чтениях", - пояснил он.

По его словам, процесс будет похож на ипотеку. Будут применяться общие ограничения на передачу имущества в залог, обременения внесены в реестр. В случае несоблюдения подследственным требований закона - будет взыскание в бюджет.

Читайте также: По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

Главное условие - оценочная стоимость имущества должна превышать размер определенной судом суммы залога.

Кроме того, он отметил, что со временем ситуация сможет изменится, если появятся финансовые компании, которые будут выдавать кредиты на уплату залогов.

"Мы рассчитываем, что у нас, как в других странах, появится рынок финансовых услуг. Финансовые компании или банки будут предоставлять ссуды под залог имущества. И залог будет выплачиваться за счет средств, предоставленных в кредит финансовым учреждением. Если вы возьмете к примеру аналог нашего СИЗО в США, там доска объявлений заклеена разнообразными предложениями типа: если хочешь найти средства на залог, позвони и мы все оформим. Там даже не нужно закладывать имущество. Оценивается платежеспособность самого заемщика. Это достаточно развитый рынок на Западе", - говорит министр.

Читайте также: Некоторые тюрьмы в Украине на уровне хорошего санатория. В СИЗО не хватает даже на постельное белье, - Малюська

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.

залог (518) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Тобто за тяжкі злочини відпрацьовується система, де можна прибарахлитися?
показать весь комментарий
27.04.2020 16:10 Ответить
+2
ну а для тех, кто победнее, можно и трусами, скоро и такой закон будет
показать весь комментарий
27.04.2020 16:10 Ответить
+2
объедините минюст с минфином , при нынешней власти у них общие цели
показать весь комментарий
27.04.2020 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стандартні 2-і суми...!
показать весь комментарий
27.04.2020 16:10 Ответить
Тобто за тяжкі злочини відпрацьовується система, де можна прибарахлитися?
показать весь комментарий
27.04.2020 16:10 Ответить
Дно! Скоро разрешат брать племенными жеребцами и ворованным имуществом!
Украл, поделился - свободен!
Вартість нерухомості, яку підслідний зможе внести, має бути вище визначеної судом суми застави, - Малюська - Цензор.НЕТ 1808
показать весь комментарий
27.04.2020 16:39 Ответить
ну а для тех, кто победнее, можно и трусами, скоро и такой закон будет
показать весь комментарий
27.04.2020 16:10 Ответить
объедините минюст с минфином , при нынешней власти у них общие цели
показать весь комментарий
27.04.2020 16:11 Ответить
Шо за БРЕД!!!!!
Придурок.... Возьми практику БАНКОВ!
Там целые службы по оценке недвижухи! Страховке, изучению истории, что бы за ней никаких проблем не было!
Если делать правильно - то внесение залога на месяц минимум отложится!
показать весь комментарий
27.04.2020 16:16 Ответить
А Малюська точно минист юстиции , а не экономики? Прямо коммерсант какой-то , а не юрист.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:32 Ответить
Изобретатель гильотины под ее лезвием головушку и сложил.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:33 Ответить
пардон гаспада, а если я желаю внести залог картошкой или собакой - так что сразу и голосуйте за собак.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:40 Ответить
Так стоимость Вашей собаки перекроет только брошенный мимо урны окурок. Картошку даже не знаю к чему приравнять.
показать весь комментарий
27.04.2020 17:03 Ответить
жрать захочешь к золоту картошечку приравняешь (подтверждено блокадой ленинграда))
показать весь комментарий
27.04.2020 20:58 Ответить
Иш меркантильный какой...Забрать и поделить!
показать весь комментарий
27.04.2020 16:55 Ответить
 
 