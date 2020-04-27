"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов

Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Уроки будут транслироваться на YouTube МОН и еще 4-х телеканалах. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинскому языку, математике, науки и искусства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Кроме онлайн-версии уроков на YouTube Минобразования, занятия можно будет смотреть и на телеканалах: 1 класс - Пиксель, 2 класс - UA: Первый, 3 класс - UA: Культура и 4 класс - Плюсплюс. Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 9:00 до 10:00.

"В общем для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы", - заявила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

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