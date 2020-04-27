РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12917 посетителей онлайн
Новости
8 344 11

"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов

Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов. Уроки будут транслироваться на YouTube МОН и еще 4-х телеканалах. Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинскому языку, математике, науки и искусства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Кроме онлайн-версии уроков на YouTube Минобразования, занятия можно будет смотреть и на телеканалах: 1 класс - Пиксель, 2 класс - UA: Первый, 3 класс - UA: Культура и 4 класс - Плюсплюс. Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 9:00 до 10:00.

"В общем для детей начальной школы лучшим является непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы", - заявила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учебные заведения Киева должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно, - Кличко

Автор: 

Минобразования (1739) обучение (536) Мандзий Любомира (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
якісь зелені вчителі уроки проводять
показать весь комментарий
27.04.2020 16:36 Ответить
+4
Буде ще веселіше?

"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов - Цензор.НЕТ 2334
показать весь комментарий
27.04.2020 16:32 Ответить
+3
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
27.04.2020 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде ще веселіше?

"Всеукраинская школа онлайн": с завтрашнего дня стартует трансляция уроков для младших классов - Цензор.НЕТ 2334
показать весь комментарий
27.04.2020 16:32 Ответить
якісь зелені вчителі уроки проводять
показать весь комментарий
27.04.2020 16:36 Ответить
А разве лучше коричневые?
показать весь комментарий
27.04.2020 16:51 Ответить
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
27.04.2020 16:43 Ответить
Хотелось бы, чтобы ОП организовал показ по ТВ уроков игры на фортепиано по методу Зеленского. Для мальчиков старших классов.Сами понимаете почему...
показать весь комментарий
27.04.2020 16:59 Ответить
Думаете, мальчикам, в основной их массе, это будет интересно?
Тут уж скорее будет любопытно разок взглянуть старшекласницам.
показать весь комментарий
27.04.2020 17:17 Ответить
Не пойму, как сельские дети учатся, где проводного интернета нет, и мобильный - никакой. Городские и оценки получают, и самостоятельные пишут. А сельским только и остается зебильных псевдоучителей по телеку смотреть?
показать весь комментарий
27.04.2020 17:10 Ответить
"Всеукраїнська школа онлайн": від завтра стартує трансляція уроків для молодших класів - Цензор.НЕТ 8488
показать весь комментарий
27.04.2020 17:29 Ответить
Сегодня слушала англ для шестиклассников, произношение, конечно, не очень. Оглушала все окончания , что допустимо для любителей, но не когда ты- учитель. Например, говорила не энд , а энт. -муравей. И тд. Резало слух.
В общем, такое.
Для тв можно было б и носителя пригласить. Или того, кто учился в Англии или Штатах.
показать весь комментарий
27.04.2020 17:37 Ответить
Можно обычные школы закрывать!
показать весь комментарий
27.04.2020 17:58 Ответить
 
 