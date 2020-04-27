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Новости Коронавирус и карантин
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Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос "Research & Branding Group". ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос

Доля тех, кто боится заболеть сам или беспокоится о здоровье близких, также упала на 1/3. Половина опрошенных свидетельствуют о снижении уровня доходов семьи.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией "Research & Branding Group", информирует Цензор.НЕТ.

76% опрошенных в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% подчеркивают, что не готовы к более длительным ограничениям.

Доля тех, кто боится заболеть сам или волнуется за близких, также упала - с 40% до 29%.

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос Research & Branding Group 01

По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49%), отказ покидать дом без надобности (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56%).

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос Research & Branding Group 02

Читайте на Цензор.НЕТ: 38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование

Количество украинцев, не имеющих сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают сложности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и т.д.

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос Research & Branding Group 03

Число граждан, испытывающих тревогу, снизилось с 38% до 31%, в то время как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%.

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос Research & Branding Group 04

Оценивая ближайшее будущее, 59% заявили, что пик ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине еще впереди. Оценивают текущий период как худшую часть кризиса 11% опрошенных.

Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос Research & Branding Group 05

Первая волна опроса была проведена в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года. Выборка — 1400 респондентов, ожидаемая погрешность составляет 3,5%.

Автор: 

карантин (16729) опрос (2855) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
У 73% понемногу заканчиваются накопления накопленные при Порохе
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27.04.2020 17:03 Ответить
+11
Вероятность умереть в результате ДТП на дорогах Украины выше в 2-3 раза, чем вероятность умереть от страшного короновируса.
За 2 месяца на автодорогах Украины погибает более 500 человек.
За почти 2 месяца эпидемии короновируса умерло 220 челоек от короновируса в Украине.
Может ввести карантин ещё на автодорогах и запретить ездить любым автомобилям?
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27.04.2020 17:11 Ответить
+10
Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 4593
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27.04.2020 17:14 Ответить
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Таки Шмыгаль и зеленые зебилы забыли что крепосное право отменили "В Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus".
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27.04.2020 17:03 Ответить
Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 2026
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27.04.2020 17:06 Ответить
Вероятность умереть в результате ДТП на дорогах Украины выше в 2-3 раза, чем вероятность умереть от страшного короновируса.
За 2 месяца на автодорогах Украины погибает более 500 человек.
За почти 2 месяца эпидемии короновируса умерло 220 челоек от короновируса в Украине.
Может ввести карантин ещё на автодорогах и запретить ездить любым автомобилям?
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27.04.2020 17:11 Ответить
За 2 месяца на автодорогах Украины погибает более 500 человек.
За почти 2 месяца эпидемии короновируса умерло 220 челоек от короновируса в Украине.
Может ввести карантин ещё на автодорогах и запретить ездить любым автомобилям?

Кто ввел этот психоз- СМИ, подконтрольные власти. Надо менять власть, чтоб другим было не повадно.
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27.04.2020 19:41 Ответить
И как это относится к тем кто не ездит на автомобиле?)
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27.04.2020 20:15 Ответить
У 73% понемногу заканчиваются накопления накопленные при Порохе
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27.04.2020 17:03 Ответить
У 73% понемногу заканчиваются накопления накопленные при Порохе

При Барыге доллар с 10 пошел на 30, всем начали платить 1/3 от прежнего.
Что-то у вас с головой не в порядке...
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27.04.2020 19:45 Ответить
Люди прозревают.
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27.04.2020 17:07 Ответить
Люди уже давно прозрели, а бараны не прозреют никогда, они просто поменяли приоритеты (сейчас холодильник побеждает телевизор)
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27.04.2020 17:53 Ответить
Это очень опасные настроения, народ видит по отчетам медиков, что дело лучше, чем ожидалось, но малейшая расслабуха сейчас запросто вызовет волну болезни, которую гасить ресурсов уже нет. "Последний бой - он трудный самый", именно на ближайшие 2 недели нужно сгруппироваться из последних сил, жаль, что власть об этом не трубит.
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27.04.2020 17:07 Ответить
Дело пахнет керосином и одной волной пандемии тут не обойдешься
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27.04.2020 17:12 Ответить
У вас вже криша їде. Яка волна? Клоуни таких як ви люди скоро посадять в клітки і там будете ховатися від вірусів, придурки
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27.04.2020 17:28 Ответить
А что случится через 2 недели?!
Исчезнет вирус, или у всех появится иммунитет, или может уже есть опробированная вакцина и через 2 недели будет вакцинировано 2/3 населения? Включите наконец логику!!!
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27.04.2020 17:57 Ответить
Если дело будет идти так, как шло, то за 2 недели заметно упадет число новых заражений и число выздоровевших станет много выше числа вновь заболевших, так что вероятность заражения на улице очень заметно снизится. Уже несколько стран через карантин очистились от вируса и у нас есть шанс за 2 недели, но это при сохранении элементарной общественной дисциплины.
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27.04.2020 18:14 Ответить
Для того, чтобы "вероятность заражения на улице очень заметно снизилась" нужно чтобы количество переболевших перевалило за 2/3 населения, в противном случае будет очередной рост (вирулентность данного вируса такова, что 1 носитель заражает 3 человек).
Выхода только 2: всем переболеть или 1-1,5 года сидеть в карантине и ждать вакцину
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27.04.2020 18:23 Ответить
Если и "всем переболеть", то не одновременно, кроме того у нас реальная бессимптомная заболеваемость раз в 10, а то и более, выше фиксируемой.
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27.04.2020 20:05 Ответить
малейшая расслабуха сейчас запросто вызовет волну болезни,

Та да, как же откаты получать и все на вирус спихивать!

Шведы и Лукашенко всю " малину" испортили!...
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27.04.2020 19:47 Ответить
У шведов при населении в 4 раза меньшем уже более 1500 трупов, а сколько в Беларуси, один Х знает. Конечно, Ахметову или молодому задорному алкоголику терять бабло или похмелку гораздо больнее, чем спасать незнакомых стариков. Опять таки, шведы исполняют не только формальные запреты, но и рекомендации, так что даже в работающей пивной не сидят друг на друге и не целуются.
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27.04.2020 20:02 Ответить
У шлюшек одно на уме
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27.04.2020 17:10 Ответить
....
..
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27.04.2020 17:10 Ответить
Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 8225
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27.04.2020 17:13 Ответить
Количество украинцев, поддерживающих карантин, снизилось с 72% до 54%, - опрос "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 4593
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27.04.2020 17:14 Ответить
15000рупий это 2 гривны.
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27.04.2020 17:36 Ответить
100 рупий = 36 грн.
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27.04.2020 17:43 Ответить
Я знаю.
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27.04.2020 17:45 Ответить
Но 2 смешнее.
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27.04.2020 17:46 Ответить
Поцікавився курсом індійської рупії. Виявляється, індійська рупія і кацапська рупія, - як розлучені в дитинстві сестри Зіта і Гіта. )))
Кількість українців, які підтримують карантин, знизилася з 72% до 54%, - опитування "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 7395
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27.04.2020 17:43 Ответить
"Research & Branding Group" - это "Рога и копыта" нбезызвестного Копатько. Нет смысла обсуждать этот вброс.
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27.04.2020 17:23 Ответить
Копатько придворный социолог "Партии регионов" сейчас сидит в *********
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27.04.2020 17:29 Ответить
Так он оттуда не вылазит.видать платят больше.вот...его можно причислить зробитчанам?деньги он домой наверняка шлет.
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27.04.2020 17:49 Ответить
Нарешті секта дурантинщиків втрачає свої членів)
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27.04.2020 17:26 Ответить
Хтось вірить "соціології" цієї риговсько-донєцкої кантори?Засновник цієї шайки-лєйки Євгєній Копатько після Майдану в 2014 втік до Кацапії, отримав кацапське громадянство. Тепер на кацапських інфо-помойках відпрацьовує свої срібняки.
Research & Branding Group - українська неурядова компанія маркетингових і соціологічних досліджень. Співпрацювала з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів протягом кількох виборів.https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-3 [3] .

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Копатько Євген Едуардович - засновник. Є також керівником Донецького інформаційно-аналітичного центру («ДИАЦ»).https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-6 [6] У 2017 р. набув громадянства Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/Research_%26_Branding_Group#cite_note-9 [9] .

Кількість українців, які підтримують карантин, знизилася з 72% до 54%, - опитування "Research & Branding Group" - Цензор.НЕТ 9707
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27.04.2020 17:31 Ответить
Ничего удивительного.понравиться такое времяпровождение может разве что мизантропам.но к счастью их не так уж и много.
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27.04.2020 17:33 Ответить
А цим дурням якби тільки поскоріше в зграї зібратися ! То в церкву мп вони рвуться , то без ринків не можуть місяць прожити . Особливо розумні повторюють казки московських попів про те , що ніякого короновірусу не існує .
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27.04.2020 17:34 Ответить
Треба робити сайти , будувати поштомати під кожним будинком , організовувати логістику доставки і нехай люди замовляють . Людина не повинна бігати по місті по магазинах і базарах як мавпа в пошуках їжі в 21му столітті . Це все можна замовляти з хати з дивану . Може хоч ця криза змінить трошки людям мізки в кращу сторону , щоб люди розвивались якось . Бо базари , супермаркети і магазини - це абсолютно не потрібна річ в ********* світі . Всі покупки - тільки через нет , освіта і вибори - також .
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27.04.2020 17:46 Ответить
Не понимаю. Причем, поддерживает народ карантин или нет. Сам от него страдаю. Но что лучше, умереть на работе или потерпеть дома. Да, тяжело. Но жизнь - это такая штука, которую нельзя не вычеркнуть не поменять
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27.04.2020 17:51 Ответить
Но что лучше, умереть на работе или потерпеть дома.

Я в Запорожье ни одного умершего от гриппа не знаю. Все умирают где-то, возраст которых не сообщают и состояние здоровья тоже.Лапша на уши.
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27.04.2020 19:53 Ответить
Мільйони заробітчан , туристів чи тих кому просто в лом шастати , громадяни різних країн - не беруть участі у виборах в своїх країнах . Мільйони . То нахєра такі вибори , якщо це пасивна фальсифікація гігантського масштабу , якими б чесними вони не були .
Виборча дільниця має бути в смартфоні . **** . Голосувати людина має з точки свого перебування на глобусі . З будь якої точки .
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27.04.2020 17:57 Ответить
Никоим образом. Как раз наоборот. В выборах должны участвовать только резиденты обладающие украинским паспортом исключая пенсионеров. Те не должны голосовать ни в каком случае. P.S. Сам пенсионер, поэтому понимаю токсичность этого среза населения в вопросах выборов.
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27.04.2020 18:15 Ответить
обладающие украинским паспортом исключая пенсионеров. Те не должны голосовать ни в каком случае. P.S. Сам пенсионер, поэтому понимаю токсичность этого среза населения в вопросах выборов.

Золотые слова! Можно оставить 1/4 голоса для особо бойких- и им успокоение и картину не испортят...
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27.04.2020 19:59 Ответить
Умные мысли начинают приходить с голодом? Значит думают жо-пой!
Первый признак отсутствия лишних денег - отказ от поездок на автомобиле. Как минимум уплотнение пассажиров а не только возят себя любимого.
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27.04.2020 17:57 Ответить
За полтора месяца жуткой пандемии умерло меньше чем от гриппа. Давайте в сезон гриппа тоже карантин на пол-года вводить.
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27.04.2020 18:00 Ответить
Давайте в сезон гриппа тоже карантин на пол-года вводить.

А всем идущим по улице одевать мешки на голову!...
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27.04.2020 20:01 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 18:28 Ответить
Чушь собачья. Карантин был необходим. Уровень смертности очень высокий. Сейчас рашку метелит, скоро там будет вторая Италия.
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27.04.2020 20:20 Ответить
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
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27.04.2020 19:59 Ответить
"что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида"(с) - этому есть какие-то доказательства?
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27.04.2020 20:17 Ответить
Безсмертних серед простих людей не буває. Нічого не кажучи про єдиного, який поза усіма правилами і нормами.
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27.04.2020 21:23 Ответить
Смертність від коронавірусу фактично така ж, як і від звичайного грипу.
Встановили недавно тестуванням на антитіла, - у Нью-Йорку вже перехворіло 2 мільйони 100 тисяч жителів. З них, переважна більшість цього навіть не помітила (безсимптомно).
Померли близько 20 тисяч. Це 0,01% від загальної кількості інфікованих. Тобто, це смертність, як і від грипу, - в межах статистичної похибки.
Пруф (інформація від губернатора штату Нью-Йорк станом на вчора), - https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
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28.04.2020 18:43 Ответить
до 11 мая сидим и хорош, поболели и хватит, работать пора
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27.04.2020 22:46 Ответить
Хєрньой постраждали, і досить!
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28.04.2020 18:45 Ответить
 
 