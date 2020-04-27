"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП
Под Офисом президента сегодня состоится акция, организаторы которой заявляют о сливе дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом. Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19:00 у Офиса Президента Украины", - говорится в посте.
Отдельно подчеркивается, что "именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений".
Сегодня сталоизвестно, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
Также на Цензор.НЕТ: Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов
21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.
В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.
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Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
До того момента беня получит свои 29 млрд.грн. из кармана зебилов..
По ссылке нет ни слова о том, о чем ты написал - там о том, что суд принял решение вернуть бабки Суркисам.
Працюйте ідіоти за 300 евро на нео-федалів....
Чому оте чьмо не в СІЗО - та не накладений арешт на всі його АКТИВИ ...,,,
Агов - Венедиктова ...
Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів
Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.Переклад https://www.slidstvo.info/investigations/yak-ukrajinski-oliharhy-vyvely-cherez-kiprske-viddilennya-pryvatbanku-ponad-5-5-mlrd/ Слідство.Інфо https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .
То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
По моему да
это преступление собирать людей на такое опасное в связи с коронавирусом мероприятие, чтоб просто собраться и поговорить ни о чем.
заранее нужно продумывать каким образом подобраться к клоуну поближе.
Уже не интересно кто ее убил???
Вже змінили Петю на гірший варіант, бачу, muy незадоволені.
То що робити ? От ЩО ? Обирати менше зло, бо ми лише меншість ? Чи просто умити ручки ?
Ідемо по логічній лінії..Я зараз приведу ідею Кошулинського (одну з...) Не дослівно звичайно. А Ви мені поясніть з якого боку така ідея буде чужою та далекою для УКРАЇНЦЯ і іще одне - чи має право людина для якої така ідея -чужа - принаймні мати паспорт України (бо це право за яке люди гинуть на війні а не "просто аби бути громадянином якої небудь країни) :
" Людина яка балотується або обирається у лідери нації на посаду президента України, або подається лідером країни вже обраним на посаду прем'єр-міністра України , міністрів, особливо силових, очільника Генштабу ЗСУ та тому подібних посад - повинна заходити на посаду під тимчасовий закон який забороняє : мати такій людині на її близькому оточенню будь який бізнес на території України та за її межами, мати будь які рахунки в банках за межами території Украіни, будь яку нерухомість за межами України, законний порядок абсолютної відкритості майна та декларування "кожного сірника" у два рази частіше а ніж для інших громадян країни, та мати зобов'язання мінімум 10 років невиїзду за кордон, виключаючи випадки термінового серйозного лікування яке є неможливим в Україні, рахуючи з моменту вступу на посаду. "
Скажіть мені - хоч одне оте падло яке в нас жерло на посаді президента та інших "золотих" крісел - такій вимозі відповідало? А тепер робимо висновок - чому Україна ,маючи стартові можливості набагато кращі аніж мали деякі сьогодні натівські країни ЕС - має от такий жалюгідний стан ? Може тому що за всю історію країни нею рулили : червоносракі підори імені КПРС, мафіозні злодії, тупі камерні півні - маріонетки кацапської помийки, якесь продажне шмаття без яєць, хитросракі ригівські брехуни та мародери, прокацапські абсолютно тупі та залежні клоуни.. І я в цьому переліку не бачу тільки одних - українських національно свідомих людей іноді з "не зовсім толерантною політикою" по відношенню до ворогів України.
То тепер повертаємося до позиції Кошулинського та не тільки його - що в ній чужого та незрозумілого для УКРАЇНЦЯ? А може той кому це "чуже" повинен здати паспорт та забиратися геть до кацапії ? Це звісно зважаючи на війну, на кризу та на питання просто виживання нації та країни? Може досить сраки лизати різному непотрібу чия вина теж є в тім до чого ми дожилися та довибиралися? Ні?
НАпример 2 основные позиции ракетостроение и антиагрессория=антикацапия должно давать по +40% статуса папаши народа. Пво + 15%(новое +20%, модернизация старого +10%), самолетостроение +15%, космос +15%(носители + спутники), кораблестроение + 15%, подлодки - 20% и торпеды подводные бпла- 15%, бронетехника + 10%. Возрождение или поднятие со дна нужно добавлять до 100-200% до основного процента взависимости от запущенности и сложности.
Восстановление независимой от агрессора религии + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%.Ухудшение -10, уничтожение -40%.
Восстановление независимого от агрессора языка как оружия агрессора под видом чего он нападает + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%. Ухудшение -20, уничтожение -60%.
Восстановление армии + 30%, улучшение + 20%, поддержание + 10%.Ухудшение -20%, уничтожение -70%
Очистка спу от поголовных предателей, +30%, улучшение +20, поддержание -5%.
Индустриализация, цифровизация, производство электроники и прочие новые модернизации по 30/20/10.
За деидустриализацию, децифровизацию, снимать - 30%.
Продажа земель, залог страны в ломбард, сдача яо и подобное - 40%-50%. С расстрелом после президенства. Предатель кравчук с продажей за 200млн$ яо в свой карман, что дало окно к нападению на украину, убийства воинов, отжим земель что-то засиделся с семейством в этом мире долго.Продажа земель даст окно к заходу больных диких капиталистов с войсками и спецслужбами, которые могут вас намеренно стравить и сжечь в будущих войнах, чтобы им не мешали владеть землями и рабами, и завести себе рабов под видом радикальной толерастии с африки, азии или китая.
Восстановление яо с ракетами на 2.5ткм(для охраны армян при распаде парашки и сдерживания парашки) + 100% к статусу отца нации.
Очейчи могут быть больше 100%.
ЗА положительный(от 5% от ввп) внешний торгбалланс + 20, нулевой +5. За отрицательный - 20%. 10-50% торгбалланс + 30-50%.
Рост ВВП + 30/5, спад ввп - 30, если форсмажор -20.
Улучшение развития школьников, например сложность учебы ростет, то +20%,поддерживается-5% снижается -30%.Потому что ученые это тоже воины украины в поле технологий и неотставания от других, даже их превосходства. Если какая-то диверсионная тварь будет снижать таблицу умножения или квадратные уровнения в школе, то его расстреливайте.
За удержания от внедрения негативных антимонолитных влияний по типу квадратов овертона там *****-лгбт и прочее антицельное антинародное дерьмо +10. Выигрыш у них +20, 5-10% проиграш -20%.
За попытки ******* формулы - 60%(президент-диверсант), за случаи 50% имитации - 20% за каждую номинацию.
Эта сверхдебильная власть уже показала всё на что она НЕСПОСОБНА и я вам точно говорю - зелох со своим продажно-дилетантским кодлом до конца этого года будет сметён народным ураганом.
Просто эксперты нашей доблестной прокуратуры пришли к общему мнению, что нападение на Гандзюк было самообороной.
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .
То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .