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Новости Убийство Гандзюк
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"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП

Под Офисом президента сегодня состоится акция, организаторы которой заявляют о сливе дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом. Мы не станем это терпеть. Собираемся в 19:00 у Офиса Президента Украины", - говорится в посте.

Отдельно подчеркивается, что "именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений".

Смотрите также: Почти 400 допросов, 200 обысков, 90 экспертиз и следственных действий, - Офис Генпрокурора отчитался о расследовании дела Гандзюк. ИНФОГРАФИКА

Сегодня сталоизвестно, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

Требуем от Зеленского объяснений: активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП 01

акция (2425) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+23
пока моника устраивает шоу с грузином - суд бени вынес решение вернуть Приват - бене
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 17:06 Ответить
+22
"именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк.
Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
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27.04.2020 17:07 Ответить
+22
"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП - Цензор.НЕТ 3977
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27.04.2020 17:12 Ответить
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пока моника устраивает шоу с грузином - суд бени вынес решение вернуть Приват - бене
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 17:06 Ответить
це було ПРогнозовано після перемоги для Суркісів
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27.04.2020 17:07 Ответить
Зеленой нечисти не до Гандзюк, а его "слуги" в правительстве соболезнуют маньякам, которые пожизненно сидят в тюрьмах. Прямо слезы льют.
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27.04.2020 19:32 Ответить
"именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк.
Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати."
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27.04.2020 17:07 Ответить
"Требуем от Зеленского объяснений": активисты заявляют о сливе дела Гандзюк и собираются под ОП - Цензор.НЕТ 3977
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27.04.2020 17:12 Ответить
это если Украина подаст в м/н суды... Влопрос - КТО именно? моника зелох или его сбу, гпу, гбр и т.д.?
До того момента беня получит свои 29 млрд.грн. из кармана зебилов..
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27.04.2020 17:16 Ответить
порох этого не допустит в любом случае
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27.04.2020 17:25 Ответить
Аха,он в доле)))
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27.04.2020 17:30 Ответить
ну да, уже ж обогитлся в 85 раз... теперь ещё в 358 раз обогатится
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27.04.2020 17:36 Ответить
"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП - Цензор.НЕТ 3750
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27.04.2020 17:44 Ответить
Не бреши.
По ссылке нет ни слова о том, о чем ты написал - там о том, что суд принял решение вернуть бабки Суркисам.
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27.04.2020 17:19 Ответить
Тут главное страху навести
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27.04.2020 17:26 Ответить
Головне- повітря зіпсувати!
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27.04.2020 17:40 Ответить
Решение суда об отмене национализации Приватбанка непубличное, потому что одиозное . https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html ЧитайТе
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27.04.2020 18:15 Ответить
Беню- жида, и весь печерский суд- расстрелять ...! Суркисов- тварей, тоже. И сразу в Украине станет , чуть-чуть, спокойнее.
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27.04.2020 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:29 Ответить
але ж таке зЄдЄбілів не цікавить ...- за таке бабло можна всіх тих хто виносить Рішення КУПИТИ по три рази - що і рбиться...
Працюйте ідіоти за 300 евро на нео-федалів....
Чому оте чьмо не в СІЗО - та не накладений арешт на всі його АКТИВИ ...,,,
Агов - Венедиктова ...

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів



Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.Переклад https://www.slidstvo.info/investigations/yak-ukrajinski-oliharhy-vyvely-cherez-kiprske-viddilennya-pryvatbanku-ponad-5-5-mlrd/ Слідство.Інфо https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
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27.04.2020 18:01 Ответить
Весна ПРийшла ЗЕбобікам турбопідсрачник таки наступить
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27.04.2020 17:06 Ответить
Гои взбунтовались. А Он типа такой доступный. Постоянно к людям выходит поговорить.
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27.04.2020 17:09 Ответить
Зачем так далеко идти. Я вам поясню, что происходит: жопа. Большая, зеленая жопа. Каких пояснений вам еще не достает?
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27.04.2020 17:09 Ответить
зеЛя подонок и предатель!которого скорей нужно гнать на ростов!и так и будет!сразу после карантина!
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27.04.2020 17:10 Ответить
тяжело ему будет бежать с колом в жопе...
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27.04.2020 18:12 Ответить
Какая неожиданность, кто бы мог подумать. Ну зробили їх разом)))
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27.04.2020 17:12 Ответить
Я не пойму, "активисты" требуют назначить виновным кого-то конкретного, или это Мангер с Левиным баламутят воду?
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27.04.2020 17:13 Ответить
мордва, что-то ты какой-то непонятливый.
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27.04.2020 17:27 Ответить
они сами не знают чего хотят. только воду мутят.
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27.04.2020 17:28 Ответить
но те, кто их организовывает, наверняка знает чего хочет.
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27.04.2020 19:26 Ответить
знают чего хотят
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27.04.2020 19:26 Ответить
Они хотят расследования. Прокуроры хотят развалить дело в суде, дав недорасследованое дело.
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27.04.2020 20:16 Ответить
Существуют процессуальные нормы и нельзя бессконечно держать обвиняемого под следствием ...
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .

То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
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27.04.2020 22:21 Ответить
Активисты требуют расследования, а его не было.
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27.04.2020 20:15 Ответить
Так он же главзебил , ничего не должен и говорить не умеет. Шаурмы вот, хотите ?
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27.04.2020 17:16 Ответить
разом із вами ми зробили - как точно сказано. идите уточками покидайтесь, опять вам не то
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27.04.2020 17:18 Ответить
В ООН надо обращаться.Ехать и обращаться.Кругом Зрада!Зеленский прямо заинтересован слить .Наверное, он -тоже заказчик.Скоро 2 года,как он мешает.
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27.04.2020 17:18 Ответить
А еще лучше - в лигу сексуальных реформ!)
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27.04.2020 21:07 Ответить
А разве дело не слили до Зеленского?
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27.04.2020 17:18 Ответить
Тоесть они требуют от президента в нарушение закона совершить давление на прокуратуру и суд.
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27.04.2020 17:21 Ответить
А кто зюзю за язык тянул? Ума нет, придется отвечать за свои слова и пустые обещания.
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27.04.2020 17:28 Ответить
Ну до этого же все эти Тягнибоки, Лещенки, Найемы, Станки, Бабинцы, Шабунины, Нацщенки, УНСОвцы и прочие требовали?. И ничего. И вам даже нравилось
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27.04.2020 17:28 Ответить
Активистам трунш поступил 330 каждому
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27.04.2020 17:25 Ответить
извиняюсь "транш"
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27.04.2020 17:27 Ответить
Ну и в чем суть претензий, досудебное следствие закончено, по заказчику дело за судом, так чего они еще хотят.
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27.04.2020 17:26 Ответить
Елементарно. Хочуть, щоб посадили Порошенка.
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27.04.2020 17:28 Ответить
они определенного ничего не говорят. Просто кричат, что "слили".
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27.04.2020 19:28 Ответить
Вони навіть не розбираються, що злили, і як злили. Для них головне - посадки. Через деякий час захочуть посадок всіх зебілів, включно з тобою. Вже не кажучи за твого клована.
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27.04.2020 21:14 Ответить
Чогось мені здається, що оця група якраз одна з тих, яка намагається розвалити слідство...
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27.04.2020 17:27 Ответить
А шо разве не наказали виновных?
По моему да
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27.04.2020 17:28 Ответить
Не понял.активитсты желают спросить у зели...или спросить с зели?
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27.04.2020 17:29 Ответить
Так вот оно что. Все эти активисты оказались из подтанцовки Магнера.
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27.04.2020 17:30 Ответить
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27.04.2020 19:29 Ответить
Сразу видно, что Зеленский в политике новичок.Что -нибудь пообещает, а потом не знает, как выкручиваться. Совсем другое дело Пётр . Сказал - "Верю, что мы придём в ЕС и НАТО". И всё! (аналог путь к коммунизму) Но Гройсман его переплюнул - "А я вас уверяю - зима будет!" Вот так вот надо...И никаких вопросов)
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27.04.2020 17:41 Ответить
19:00 у Офиса Президента Украины, когда клоуна там уже не будет.
это преступление собирать людей на такое опасное в связи с коронавирусом мероприятие, чтоб просто собраться и поговорить ни о чем.
заранее нужно продумывать каким образом подобраться к клоуну поближе.
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27.04.2020 17:53 Ответить
"Вимагаємо від Зеленського пояснень": активісти заявляють про злив справи Гандзюк і збираються під ОП - Цензор.НЕТ 2378
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27.04.2020 18:08 Ответить
Президент объяснит пацанам, что он не лох в 42 года. С таким количеством бабла быть лохом и не получится
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27.04.2020 18:32 Ответить
Зелебобы, так что там с делом Кати Гандзюк?
Уже не интересно кто ее убил???
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27.04.2020 18:36 Ответить
По версии следствия - Мангер и Левин. Заказали изуродовать, чтобы другим неповадно было, но так получилось, что она умерла.
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27.04.2020 19:32 Ответить
Обірвали розслідування на півдорозі, спеціально щоб адвокати замовника потім його зразу відмили, через місяць буде виправданий з такими "доказами" прокуратури. Договірняк за кеш.
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27.04.2020 18:37 Ответить
Мда....а кого ви бачите на посаді президента ?
Вже змінили Петю на гірший варіант, бачу, muy незадоволені.
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27.04.2020 19:01 Ответить
Я голосував за Кошулинського як що Ви натяками намагаєтеся занизити мій IQ. І зараз слідкуючи за ним впевнююсь що правильно робив.. Бо я теж не совсім скажімо довіряю одразу і назавжди. По ділам! Та й як що відверто - вже на цих виборах вибір БУВ. І порося гнати треба було бо це не президент теж. Скільки можна вже вибирати "менше зло"? Зло - це все одно - зло. І як що по колу вибирати то червонопузих то кацапоідів ,то бандитів , то злодюг то клоунів совкодрочерних ( всі з однієї антиукраїнської помийки) то скільки нам треба років стати країною? 350-500 вистачить?А зараз вже запізно чекати европейского толерантного президента України. Я підозрюю що не буде такого. Буде просто військовий переворот з вішалкою та колами. Бо ми всі не схаменемося вчасно. Вже перевірено не один раз. Ми доведемо себе до крайнього стану відчаю вибираючи старими совковими пердунами різних підорасів а потім рвонемо країну Коліївщиною. Президента не буде. Буде полковник, або генерал Піночетенко в якого підтримка воюючої армії та населення буде 100%. І тоді почнеться вже не Майдан. А розрив срак Ахметову, Авакову, Поросятині, Зеленману Коломойману, покидькам Бужанським, Киві, Березі, Хомчаку та іншій "шанованій" худобі яку тут на той момент упіймають...Треба іноді слухати наприклад Корчинського : " Вже не буде европейського вибору. Спочатку захоплення влади з посадками а потім - европейський уряд по закону" - це про що? Чи Ви вважаєте Корчинського людиною не маючою розуму? Раніше треба було мізки мати перед виборами. Ось це дзвіночки...До того ж я знаю реальні настрої на "нулі" щоб ви розуміли. Вони далеко не такі лояльні до влади як нам малюють. Дуже не такі. І чим далі - тим більш агресивні.
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27.04.2020 19:41 Ответить
Сподіваюсь, ваш Ай-кю дозволить вам збагнути просту річ - народ в своїй більшості голосує за інших кандидатів. Кошулинський для населення незрозуміла людина з чужими і далекими ідеями. Ціниться зовсім інше. Я теж голосувала за нього в першому турі без особливої надії.
То що робити ? От ЩО ? Обирати менше зло, бо ми лише меншість ? Чи просто умити ручки ?
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27.04.2020 19:50 Ответить
Кошулинський для населення незрозуміла людина з чужими і далекими ідеями.

Ідемо по логічній лінії..Я зараз приведу ідею Кошулинського (одну з...) Не дослівно звичайно. А Ви мені поясніть з якого боку така ідея буде чужою та далекою для УКРАЇНЦЯ і іще одне - чи має право людина для якої така ідея -чужа - принаймні мати паспорт України (бо це право за яке люди гинуть на війні а не "просто аби бути громадянином якої небудь країни) :
" Людина яка балотується або обирається у лідери нації на посаду президента України, або подається лідером країни вже обраним на посаду прем'єр-міністра України , міністрів, особливо силових, очільника Генштабу ЗСУ та тому подібних посад - повинна заходити на посаду під тимчасовий закон який забороняє : мати такій людині на її близькому оточенню будь який бізнес на території України та за її межами, мати будь які рахунки в банках за межами території Украіни, будь яку нерухомість за межами України, законний порядок абсолютної відкритості майна та декларування "кожного сірника" у два рази частіше а ніж для інших громадян країни, та мати зобов'язання мінімум 10 років невиїзду за кордон, виключаючи випадки термінового серйозного лікування яке є неможливим в Україні, рахуючи з моменту вступу на посаду. "
Скажіть мені - хоч одне оте падло яке в нас жерло на посаді президента та інших "золотих" крісел - такій вимозі відповідало? А тепер робимо висновок - чому Україна ,маючи стартові можливості набагато кращі аніж мали деякі сьогодні натівські країни ЕС - має от такий жалюгідний стан ? Може тому що за всю історію країни нею рулили : червоносракі підори імені КПРС, мафіозні злодії, тупі камерні півні - маріонетки кацапської помийки, якесь продажне шмаття без яєць, хитросракі ригівські брехуни та мародери, прокацапські абсолютно тупі та залежні клоуни.. І я в цьому переліку не бачу тільки одних - українських національно свідомих людей іноді з "не зовсім толерантною політикою" по відношенню до ворогів України.
То тепер повертаємося до позиції Кошулинського та не тільки його - що в ній чужого та незрозумілого для УКРАЇНЦЯ? А може той кому це "чуже" повинен здати паспорт та забиратися геть до кацапії ? Це звісно зважаючи на війну, на кризу та на питання просто виживання нації та країни? Може досить сраки лизати різному непотрібу чия вина теж є в тім до чого ми дожилися та довибиралися? Ні?
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01.05.2020 13:31 Ответить
От состояния двохрежимного предатель или герой нужно переходить к процентно-бальному отношению (принимать величину важности как знакомые всем проценты, но в общем их может быть больше).ТАк как чекисты эту брешь постоянно используют в свою сторону через передозирование и др инсы(часто важности меньше 10% они выдают за 100% и таким образом ******* всех). Случайные во власти должны ее понимать.
НАпример 2 основные позиции ракетостроение и антиагрессория=антикацапия должно давать по +40% статуса папаши народа. Пво + 15%(новое +20%, модернизация старого +10%), самолетостроение +15%, космос +15%(носители + спутники), кораблестроение + 15%, подлодки - 20% и торпеды подводные бпла- 15%, бронетехника + 10%. Возрождение или поднятие со дна нужно добавлять до 100-200% до основного процента взависимости от запущенности и сложности.
Восстановление независимой от агрессора религии + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%.Ухудшение -10, уничтожение -40%.
Восстановление независимого от агрессора языка как оружия агрессора под видом чего он нападает + 30%, поддержание + 10%. Улучшение + 20%. Ухудшение -20, уничтожение -60%.
Восстановление армии + 30%, улучшение + 20%, поддержание + 10%.Ухудшение -20%, уничтожение -70%
Очистка спу от поголовных предателей, +30%, улучшение +20, поддержание -5%.
Индустриализация, цифровизация, производство электроники и прочие новые модернизации по 30/20/10.
За деидустриализацию, децифровизацию, снимать - 30%.
Продажа земель, залог страны в ломбард, сдача яо и подобное - 40%-50%. С расстрелом после президенства. Предатель кравчук с продажей за 200млн$ яо в свой карман, что дало окно к нападению на украину, убийства воинов, отжим земель что-то засиделся с семейством в этом мире долго.Продажа земель даст окно к заходу больных диких капиталистов с войсками и спецслужбами, которые могут вас намеренно стравить и сжечь в будущих войнах, чтобы им не мешали владеть землями и рабами, и завести себе рабов под видом радикальной толерастии с африки, азии или китая.
Восстановление яо с ракетами на 2.5ткм(для охраны армян при распаде парашки и сдерживания парашки) + 100% к статусу отца нации.
Очейчи могут быть больше 100%.

ЗА положительный(от 5% от ввп) внешний торгбалланс + 20, нулевой +5. За отрицательный - 20%. 10-50% торгбалланс + 30-50%.
Рост ВВП + 30/5, спад ввп - 30, если форсмажор -20.
Улучшение развития школьников, например сложность учебы ростет, то +20%,поддерживается-5% снижается -30%.Потому что ученые это тоже воины украины в поле технологий и неотставания от других, даже их превосходства. Если какая-то диверсионная тварь будет снижать таблицу умножения или квадратные уровнения в школе, то его расстреливайте.
За удержания от внедрения негативных антимонолитных влияний по типу квадратов овертона там *****-лгбт и прочее антицельное антинародное дерьмо +10. Выигрыш у них +20, 5-10% проиграш -20%.
За попытки ******* формулы - 60%(президент-диверсант), за случаи 50% имитации - 20% за каждую номинацию.
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27.04.2020 19:20 Ответить
У этого случайного зебилзенда уже требовали и будут требовать десятки, сотни объяснений по тем или иным вопросам. А в результате как всегда либо игнор, либо какое-то невнятное чавканье...
Эта сверхдебильная власть уже показала всё на что она НЕСПОСОБНА и я вам точно говорю - зелох со своим продажно-дилетантским кодлом до конца этого года будет сметён народным ураганом.
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27.04.2020 19:28 Ответить
Интересно, кто организатор шоблы?
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27.04.2020 19:33 Ответить
То кажеш ... тебе в список не включили ?
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27.04.2020 19:45 Ответить
та він все злив
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27.04.2020 19:51 Ответить
Та какой там слив!
Просто эксперты нашей доблестной прокуратуры пришли к общему мнению, что нападение на Гандзюк было самообороной.
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27.04.2020 19:52 Ответить
Ждите видосик с ответами на вопросы
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27.04.2020 22:08 Ответить
Существуют процессуальные нормы и нельзя бессконечно держать обвиняемого под следствием ...
Мангера уже полтора года держут в этом статусе . Вон Савченко год мариновали , а потом суд отпустил , бо не успели в срок сварганить обвинение и передать его в суд .

То , что Левина осудят даже нет сомнения - против него куча улик .
А на Мангера "нарыли" максимум из того , что могли ... т.е. одне слова и шо зовут его Владислав . Примерно такой же "мощи" улики против Гордеева . Даже наверное больше , с учётом того , что бабосы исполнителям передавал именно чувак связанный с Гордеевым . Но его пока не трогают .
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27.04.2020 22:22 Ответить
А он вам ничего не должен!
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27.04.2020 22:25 Ответить
 
 