Левин предлагал Торбину $5 тыс. за переломы рук и ног Гандзюк, за обливание кислотой - $2,5-3 тыс., - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

В целях запугивания было указано о необходимости переломать Гандзюк кости рук и ног или облить серной кислотой. За каждое из этих действий предусматривалась разная сумма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что Алексей Левин предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк.

"В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено $5 тысяч, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до $3 тысяч", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Торбин согласился и получил $500 задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА.

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Как оказалось, группа Торбина была раньше знакома с Екатериной Гандзюк, ведь потерпевшая неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

"Чтобы подстрекнуть будущих соучастников к осуществлению преступления, Торбин показал им личную страницу Екатерины Гандзюк в социальной сети Facebook с ее критическими замечаниями в адрес отдельных добровольцев и участников АТО. Кроме того, он сознательно ввел их в заблуждение о ее якобы пророссийской позиции", - добавили в ОГП.

Группа привлеченных лиц в течение нескольких недель следила за ней. Сначала они планировали избить ее, однако им это не удалось, потому что не было удобного момента. Поэтому они решили облить ее кислотой, поскольку подумали, что это займет меньше времени и даст им возможность сбежать от правоохранителей.

За такой способ они попросили $5 тыс. А когда получили согласие - перешли к реализации преступления.

Напомним, сегодня СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк.

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