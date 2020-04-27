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Новости Коронавирус и карантин
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Центральную районную больницу в Змиеве закрывают на карантин: там 25 случаев заболевания COVID-19

Центральную районную больницу в Змиеве закрывают на карантин: там 25 случаев заболевания COVID-19

В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвержден у 11 врачей и 14 пациентов, в связи с чем она будет закрыта на карантин.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашло свое подтверждение распространение коронавируса… 25 человек было инфицировано", - сказал Кучер.

Он отметил, что, скорее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией, у которого позднее был подтвержден COVID-19. Кучер отметил, что пробы взяли, пока ребенок еще был на лечении, однако результаты были получены уже после того, как его выписали. Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава в части использования средств индивидуальной защиты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Весь персонал и пациенты Харьковской психиатрической больницы, где произошла вспышка COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

"Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем соблюдали врачи те рекомендации, которые даны Министерством здравоохранения", - сказал Кучер.

По состоянию на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 407 подозрений на COVID-19 (в том числе 49 - за минувшие сутки). Из них 196 случаев - подтверждено, 91 - опровергнут, остальные - на стадии проверки.

Из 196 заболевших 15 человек выздоровели, 4 - умерли.

Из 177 болеющих 83 человека госпитализированы (в том числе 2 человека подключены к ИВЛ).

С подозрением на COVID-19 госпитализировано 97 человек, 23 находятся на самоизоляции.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирусом заразились двое медиков одесской больницы, где умер больной с COVID-19

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Точно. К каждой государственной больнице с ободранными стенами обязательно прилагается главврач , у которого жена заниматься успешно бизнесом или богатая бабушка
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27.04.2020 17:25 Ответить
+4
А коли закінчиться вже це залякування і карантин, який вб'є життя мільйонів людей?
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27.04.2020 17:21 Ответить
+4
Посмотришь на губернатора будто умный человек ,юрист ,а такую чушь порет - врачи не пользуются средствами индивидуальной защиты. А где она _ 100 грамм спирта на месяц ,маску одну в день ,очки если хочешь покупай за свой счет ,прием ведут в некоторых больницах по 2 врача в одном кабинете , далек вы губернатор от реальности...
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27.04.2020 17:34 Ответить
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Этот пример ещё раз подтверждает правило, что больницы являются главными рассадниками короновируса (наровне с магазинами)
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27.04.2020 17:16 Ответить
А коли закінчиться вже це залякування і карантин, який вб'є життя мільйонів людей?
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27.04.2020 17:21 Ответить
Уже никогда похоже.
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27.04.2020 17:29 Ответить
И никто не виноватый. Оно само как-то! Посадите хоть одного главврача. Даже можно с украинской фамилией. И все наладится волшебным образом.
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27.04.2020 17:22 Ответить
Точно. К каждой государственной больнице с ободранными стенами обязательно прилагается главврач , у которого жена заниматься успешно бизнесом или богатая бабушка
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27.04.2020 17:25 Ответить
Глав врачі шарлатани підтримують цю фейкову пандемію
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27.04.2020 17:32 Ответить
Самий час закрити,всі,від Кові19.... Злочином,були наміри,для,цієї,інфекції використовувати структури Загальної медицини Для таких інфекцій використовували спец заклади "чумні бараки"
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27.04.2020 17:26 Ответить
Зрозумійте будь -ласка НЕ ІСНУЄ ніякого "вірусу" це лиш інструмент для знищення всього що заважає.
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27.04.2020 17:57 Ответить
,Невсе так просто,як здається... .Наскільки існує,те,до чого,недоторкнутися... . Ви,адепт,якого вірування ?
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27.04.2020 18:06 Ответить
Обычно жена тоже врач, завотделения другого профиля, даже скорее завлабораторией. И еще свой кабинет частный.
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27.04.2020 17:28 Ответить
Знищення структури й закладів Загальної медицини Триває
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27.04.2020 17:29 Ответить
Посмотришь на губернатора будто умный человек ,юрист ,а такую чушь порет - врачи не пользуются средствами индивидуальной защиты. А где она _ 100 грамм спирта на месяц ,маску одну в день ,очки если хочешь покупай за свой счет ,прием ведут в некоторых больницах по 2 врача в одном кабинете , далек вы губернатор от реальности...
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27.04.2020 17:34 Ответить
Врачи не пользуются рекомендациями минздрава по мерам самозащиты...что за медики такие?что им рекомендации нужны в этом вопросе?чему их учили?если в этой больнице действительно пермонал работал без соблюдения элементарных мер безопасности...таки правильно ее закрывают.лучше навсегда.
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27.04.2020 17:43 Ответить
И как теперь верить предпринимателям, которые не станут распространителями вируса, как незащищённый медперсонал, которые во время акций протеста даже не могут сымитировать, что будут соблюдать меры безопасности, не соблюдая дистанцию и стянув маски с носа?
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27.04.2020 17:43 Ответить
Нет никакой пандемии. Расходимся, нас на...ли.
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27.04.2020 17:47 Ответить
А я думал Годфальт, а не Змиев
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27.04.2020 18:18 Ответить
 
 