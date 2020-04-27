Противочумный институт в Одессе не готов проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о неготовности Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова проводить ПЦР-исследования на коронавирус.

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

По его данным, лаборатория института, которую на прошлой неделе решили привлечь к проверкам на COVID-19 пациентов городских больниц, технически к такой работе сейчас не готова. Кроме того, сотрудники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Как можно нам говорить, чтобы направляли все туда, где ничего не готово?! Там не работает вентиляция, нет холодильника для хранения средств, нет защитных костюмов…", - акцентировал Труханов.

Он также заявил, что сегодня обратится к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с тем, чтобы тот пояснил, чем руководствовался главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в своем решении "замкнуть" ПЦР-исследования в Одессе на противочумный институт.

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