Противочумный институт в Одессе не готов проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о неготовности Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова проводить ПЦР-исследования на коронавирус.
Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
По его данным, лаборатория института, которую на прошлой неделе решили привлечь к проверкам на COVID-19 пациентов городских больниц, технически к такой работе сейчас не готова. Кроме того, сотрудники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Как можно нам говорить, чтобы направляли все туда, где ничего не готово?! Там не работает вентиляция, нет холодильника для хранения средств, нет защитных костюмов…", - акцентировал Труханов.
Он также заявил, что сегодня обратится к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с тем, чтобы тот пояснил, чем руководствовался главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в своем решении "замкнуть" ПЦР-исследования в Одессе на противочумный институт.
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Странный какой то.
LOL
Этих тестов списать нужно около миллиона. Вся проблема, их в районной лаборатории (там где баночки и коробочки) не делают. 10 тысяч ПЦР-исследований в день может проводиться в Украине - на больше нет оборудования. Карантин заканчивается, а списывать некуда. Вот Одесса, шото похожее есть. А вот через Одессу списать тысяч 300 тестов. Не знаю почему, но Труханов против.
- какое отношение имеет Труханов к подразделению МОЗ, и схерали он говорит от его имени?
- если противочумной институт не готов проволить тесты!! даже не лечить, а просто делать тесты!! на довольно безобидную по сравнению с чумой инфекцию, то такой Институт надо разогнать к чертям, а здание продать с аукциона.
"Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной Рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило Министерство обороны Украины. Учитывая нынешнюю политическую и военную ситуацию, судьбу единственного научного учреждения в сфере биологической защиты страны, по всей видимости, должно решать не Министерство здравоохранения, а Совет национальной безопасности и обороны Украины и лично президент.А нам пока остается только надеяться на более-менее благополучную эпидемическую ситуацию и на терпение сотрудников института, которых фактически вынуждают заниматься наукой и безопасностью государства за собственный счет. И то, и другое может прекратиться в любой момент...""...С какой проблемой мы можем столкнуться завтра, предсказать трудно, но решать ее будут в первую очередь эти «восемь с половиной ставок». Если их, конечно, не реорганизуют до полной недееспособности.
перевести в городские больницы и поликлиники - хватит сачковать!