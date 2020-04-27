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Новости Коронавирус и карантин
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Противочумный институт в Одессе не готов проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Труханов

Противочумный институт в Одессе не готов проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о неготовности Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова проводить ПЦР-исследования на коронавирус.

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

По его данным, лаборатория института, которую на прошлой неделе решили привлечь к проверкам на COVID-19 пациентов городских больниц, технически к такой работе сейчас не готова. Кроме того, сотрудники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Как можно нам говорить, чтобы направляли все туда, где ничего не готово?! Там не работает вентиляция, нет холодильника для хранения средств, нет защитных костюмов…", - акцентировал Труханов.

Он также заявил, что сегодня обратится к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с тем, чтобы тот пояснил, чем руководствовался главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в своем решении "замкнуть" ПЦР-исследования в Одессе на противочумный институт.

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7921) Труханов Геннадий (318) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Готовность в вспышке чумы - 100%!
LOL
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27.04.2020 17:33 Ответить
+5
Трухан - пастух одесский.Ветошью прикинулся и валит всё на Киев.Как бабло стичь - первый,Как обеспечить - на санврача всё спихнул.Нищий.
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27.04.2020 17:31 Ответить
+5
Промолчать - оно, конечно, лучше, но когда читаешь, что в противочумном институте не работает вентиляция, нет мед. холодильника, нет защитных костюмов...в противочумном!...Нет слов. Разве такое может быть вообще??? А здесь - простая констатация факта и - все...
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27.04.2020 18:04 Ответить
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Трухан - пастух одесский.Ветошью прикинулся и валит всё на Киев.Как бабло стичь - первый,Как обеспечить - на санврача всё спихнул.Нищий.
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27.04.2020 17:31 Ответить
Ночной пастух.
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27.04.2020 17:33 Ответить
В чумной? Труханов нормальный вообще такую х...ю сморозить?... Всю мед верхушку области под суд!!
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27.04.2020 17:31 Ответить
А пищеблок общежития КПИ готов их производить в любом количестве!
Странный какой то.
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27.04.2020 17:31 Ответить
Це вже пройшли три місяці пандемії. І ще є люди які думають що влада працює.
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27.04.2020 17:31 Ответить
Готовность в вспышке чумы - 100%!
LOL
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27.04.2020 17:33 Ответить
В то же время наверняка там нормальный штат и вовремя получают зарплату, наверняка выше обычных медиков, всё же инфекционноопасное
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27.04.2020 18:17 Ответить
Любопытно. Чем же чума отличается от короны, в плане безопасности с ней работы.
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27.04.2020 17:34 Ответить
Смертность выше в десятки раз.
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27.04.2020 17:39 Ответить
т.е. к опасной чуме они готовы. А к менее опасной короне - нет??
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27.04.2020 21:12 Ответить
Они готовы к смерти!
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27.04.2020 21:29 Ответить
Как резко пропали с 2019 все Тягнибоки, Нацжены и прочие типа "националисты" которые только и орали раньше про сепаров Труханова и Гепу. Где вы все? Ау, откликнитесь. Или не заплачено?
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27.04.2020 17:36 Ответить
Не для того сделали минус 300, чтобы с ними делиться...
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27.04.2020 17:56 Ответить
шел второй месяц пандемии.... а это п*дло не смогло обеспечить институт (который 100 процентов может пригодиться для диагностики) холодильником (там какой-то особый холодильник?)... лядь, да со своей дачи один из своих привези, козлина!!!
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27.04.2020 17:39 Ответить
Почему из своих, он их и вывез с этого института.
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27.04.2020 17:42 Ответить
та чи он...чи не он...а холодильника в институте нет... и холодильник - это такая неподъемная проблема для труханова....просто ракета в космос..
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27.04.2020 17:45 Ответить
Успокойтесь. Ничего страшного не происходит. Без диагностики обойдёмся. Экономика.
Этих тестов списать нужно около миллиона. Вся проблема, их в районной лаборатории (там где баночки и коробочки) не делают. 10 тысяч ПЦР-исследований в день может проводиться в Украине - на больше нет оборудования. Карантин заканчивается, а списывать некуда. Вот Одесса, шото похожее есть. А вот через Одессу списать тысяч 300 тестов. Не знаю почему, но Труханов против.
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27.04.2020 18:18 Ответить
Дожилися, а 100 тому були у лідерах
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27.04.2020 17:47 Ответить
Лидерах по числу переболевших чумой?
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27.04.2020 17:54 Ответить
Ні, я про науковий і лабораторний потенціал тоді і зараз. Дуже скорочено написала😏
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27.04.2020 18:04 Ответить
Чума штука сильная---лучше промолчать. В конце 19 века она случилась в Одессе. Потом холера гуляла. Там же в последний раз кажись летом 1973 или 71году. Чуть отдохнули горожане от отдыхающих. Когда учился в 1974 г в том городе. то снимал койко-место как тогда говорили у одной пенсионерки возле вокзала жила. было ей тогда 91г. Звали Дора Прокофьевна. Выпускница института благородных девиц но в Киеве. Рассказывала как во время чумы, в разгар крысы уходили из города к морю. Сплошным ковром по улицам к обрывам морским. И тонули в море. Ото с 1971г институт и продержался на гос подачке, не мало диссертаций написано, авторство, соавторство(кто знает) и прочая кипучая деятельность. Но вот загорелось а работать отвыкли. Та оно и к лучшему. Много выплывет, много утонет, многое переоценим, и потеряем крепко. Может и научит---а может и нет, не в первый наука не берёт нас.
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27.04.2020 17:55 Ответить
Промолчать - оно, конечно, лучше, но когда читаешь, что в противочумном институте не работает вентиляция, нет мед. холодильника, нет защитных костюмов...в противочумном!...Нет слов. Разве такое может быть вообще??? А здесь - простая констатация факта и - все...
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27.04.2020 18:04 Ответить
Но и я о том же. Это всё обломки совдепии. Вспомните пожар в Одессе в центре города недавно. Там был другой институт. Вслушайтесь в название, чуть не точно я назову---но смысл поймёте. Институт Южных морей. В смысле НИИ. Изучают и изучали проблемы в южных морях. Чуть посмейтесь. Есть с чего. Всё чин чинарём. Гос-бюджет, ставки. оклады, научные конференции, доклады, диссертации. референты--ржака! Но Одессе простительно. Там умеют. Хорошо хоть не в Донецке. там бы шапкокрада взяли проректором с австралийской тематикой по части корралов на рифе! Кстати в Харькове тоже есть институт микробиологии им Мечникова. Наверно тоже наука бушует. Та и здание красивое---как брежнев на мавзолее в лучшие годы! Его величество совок!
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27.04.2020 18:19 Ответить
Сколько еще таких заведений которые жрут государственные средства, а на деле ни на что не способны? Ну какой он противочумный если там в лаборатории нет средств защиты? Значит там уже никакие исследования не проводят. Смысл его содержать?
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27.04.2020 18:03 Ответить
Труханов вор и его место давно на нарах!! Всё что можно в одессе украил, а теперь включает дурака!!
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27.04.2020 18:28 Ответить
Два вопроса:
- какое отношение имеет Труханов к подразделению МОЗ, и схерали он говорит от его имени?
- если противочумной институт не готов проволить тесты!! даже не лечить, а просто делать тесты!! на довольно безобидную по сравнению с чумой инфекцию, то такой Институт надо разогнать к чертям, а здание продать с аукциона.
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27.04.2020 20:02 Ответить
Заинтересовалась и почитала в и-нете об этом институте и все более менее стало понятно: всем пофиг на этот институт, который, оказывается, с 2016г. находится в процессе ликвидации /реорганизации/ - путаются в показаниях /статья за февраль 2019г./ Всего 12 сотрудников на 8,5 ставок.
"Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной Рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило Министерство обороны Украины. Учитывая нынешнюю политическую и военную ситуацию, судьбу единственного научного учреждения в сфере биологической защиты страны, по всей видимости, должно решать не Министерство здравоохранения, а Совет национальной безопасности и обороны Украины и лично президент.А нам пока остается только надеяться на более-менее благополучную эпидемическую ситуацию и на терпение сотрудников института, которых фактически вынуждают заниматься наукой и безопасностью государства за собственный счет. И то, и другое может прекратиться в любой момент...""...С какой проблемой мы можем столкнуться завтра, предсказать трудно, но решать ее будут в первую очередь эти «восемь с половиной ставок». Если их, конечно, не реорганизуют до полной недееспособности.
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27.04.2020 20:40 Ответить
боюсь, никто там наукой не занимается, несколько человек пытаются досидеть до пенсии и ничего уже давно не делают.
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27.04.2020 21:11 Ответить
Судя по всему, да. Тем более, что для таких исследований, которые описаны в статье, не приходится говорить о какой-то там неработающей вентиляции или холодильнике. Там должно быть современнейшее оборудование с встроенными боксами-камерами со своей вентиляцией и т.д. Просто жаль, что единственный в стране институт довели до ручки. Впрочем, о чем это я?.....
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27.04.2020 21:20 Ответить
Противочумный институт в Одессе - финансирование снять, сотрудников института
перевести в городские больницы и поликлиники - хватит сачковать!
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27.04.2020 21:10 Ответить
Вот что странно - такой заботливый за состояние медицины в области, и на свободе?! Как бабло пилить - труханина первая, как отвечать - их бин больной!
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28.04.2020 04:18 Ответить
 
 