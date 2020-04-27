СБУ и ОГП спешно завершили расследование дела Гандзюк. Его низкое качество повлияет на приговор суда, - Маси Найем. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора Украины спешно завершили досудебное расследование по делу убийства Кати Гандзюк.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование завершили при том, что не все следственные действия были проведены, которые требовала сторона потерпевших. Собраны не все доказательства причастности В. Мангера и А. Левина. С момента избрания нового Генпрокурора отсутствует коммуникация с адвокатом отца Кати Гандзюк. Такое качество расследования напрямую повлияет на приговор суда", - отмечает Найем.

Он также опубликовал принтскрин с брифинга Офиса Генерального прокурора, "где даже фото исполнителей убийства Кати, Грабчука и Вишневского, просто перепутали".

"Увидимся у Офиса президента Украины. С соблюдением требований карантина. Сегодня в 19:00", - резюмировал Найем.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.