Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Количество действующих в Украине физических лиц-предпринимателей сократилось за время карантина на 277 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", информирует Цензор.НЕТ.

При этом более чем 3/4 приостановивших работу ФЛП — 211 302 — занимались торговлей на рынках.

В сфере плановой медицины и стоматологии без работы остались 14 747 предпринимателей, в сфере образования — 13 864, развлечений — 10 412, туризма — 8 370.

Наименьшее число приостановивших деятельность предпринимателей - среди тех, кто предоставляет транспортные услуги (1791).

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