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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Количество действующих в Украине физических лиц-предпринимателей сократилось за время карантина на 277 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", информирует Цензор.НЕТ.

При этом более чем 3/4 приостановивших работу ФЛП — 211 302 — занимались торговлей на рынках.

В сфере плановой медицины и стоматологии без работы остались 14 747 предпринимателей, в сфере образования — 13 864, развлечений — 10 412, туризма — 8 370.

Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот 01

Наименьшее число приостановивших деятельность предпринимателей - среди тех, кто предоставляет транспортные услуги (1791).

Читайте также: В нынешних реалиях украинский бизнес рискует не открыться после карантина, - предприниматель Соколовский

Автор: 

бизнес (1622) карантин (16729) предприниматели (1234) рынок (534) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Это типа официальные данные? Как про 400 тыс.новых безработных по данным службы занятости и которых реально добавилось более 2 млн.?
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27.04.2020 17:39 Ответить
+7
Мабуть після ось таких дзвінків від владних "роботодавців"...
Через карантин призупинили діяльність 277 тисяч ФОПів, 3/4 з них торгували на ринках, - Опендатабот - Цензор.НЕТ 5178
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27.04.2020 18:19 Ответить
+6
Где-то так. Они вложились в воду, агрохимию, горючее и т.д. И уже три недели все идет на свалку. А в Марике редиску просто привезли и бесплатно оставили в мешках на площади. Эти люди сейчас на грани разорения и нищеты, им бы выжить в этом году..
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27.04.2020 18:23 Ответить
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Бывший министр внутренних дел... Ещё один "эпидемиолог"
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27.04.2020 17:47 Ответить
Классный видос, пасибки!
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27.04.2020 18:31 Ответить
Скоро гумконвои попрут.
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27.04.2020 17:39 Ответить
Производителей шиш десятых
Все хотят получать всё и сразу
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27.04.2020 17:39 Ответить
Это левые непонятные данные. Особенно по транспортникам. Хотя если нет реализации -- нет и производства.
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27.04.2020 17:40 Ответить
Яке виробництво у *торгашів * ...А транспортники.. це заборона автосполучення між містами та пригородне .
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27.04.2020 17:43 Ответить
Патамуша. Производство само не торгует в розницу. Торгуют типа "торгаши". Если они не берут товар у производителя -- не будет и производства. А 1791 на перевозчиков межгорода на всю страну - мизер. Разве что все остальные нелегалы.
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27.04.2020 17:47 Ответить
На ринку (базарі ) продуктові *лавки * .згоден .
Там ціни інколи нижчі від маркетів на декілька гривень .
А *промисловики * . які осбливо торгують китайським *ширнепотрібом * . і так будуть в прогарі ..Купівельна спроможність впала . Зараз основні сімейні видатки йдуть на продукти .
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27.04.2020 17:53 Ответить
Вы даже не представляете сколько "китайского" ширпотреба делают Харьков и Одесса. Целые цеха и фабрики. И сколько "китайских" и "европейских" торговых марок реально украинские.
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27.04.2020 18:00 Ответить
производители не в почете...хитрее ж импортное завезти и наварить на растаможке и ценах...
или вот фермеры... свою украинскую продукцию (капуста-редиска-огурцы-цыбулька) вынуждены выбрасывать..чтоб правительство озаботилось...или озолотилось...на поставки такой же но... из-за кордона
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27.04.2020 17:43 Ответить
Фермеры Херсонщины, Мариуполя и Закарпатья уже встали на дыбы. Начали бузить.
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27.04.2020 17:49 Ответить
Мабуть після ось таких дзвінків від владних "роботодавців"...
Через карантин призупинили діяльність 277 тисяч ФОПів, 3/4 з них торгували на ринках, - Опендатабот - Цензор.НЕТ 5178
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27.04.2020 18:19 Ответить
Где-то так. Они вложились в воду, агрохимию, горючее и т.д. И уже три недели все идет на свалку. А в Марике редиску просто привезли и бесплатно оставили в мешках на площади. Эти люди сейчас на грани разорения и нищеты, им бы выжить в этом году..
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27.04.2020 18:23 Ответить
Те, о которых пишут в статье "более чем 3/4 занимались торговлей на рынках" не "производители", а перекупщики, когда то их называли еще "спекулянтами".
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27.04.2020 18:31 Ответить
Ашан, Фоззи Груп, Эпицентр - перекупщики. Почему их не закрыли ?
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27.04.2020 18:55 Ответить
Так эти перекупщики организовывают вам короткое плечо покупок. Что бы вы в радиусе до 500 м от дома имели возможность купить с комфортом все основные товары. Если вам принципиально сэкономить их морду, никто не запрещает поехать за информацию 20-30 на оптовые склады. Если и мелкооптовикам жалко заплатить, можно смотаться в Одессу за контейнером шмоток, или под Херсон за грузовиком овощей. У всех есть выбор. Я выбираю сервис. Вместо совкового принципа 1 магазин на 50 тыс. человек.
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28.04.2020 15:09 Ответить
Это типа официальные данные? Как про 400 тыс.новых безработных по данным службы занятости и которых реально добавилось более 2 млн.?
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27.04.2020 17:39 Ответить
Цель вирусокороны достигнута?
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27.04.2020 17:39 Ответить
Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот - Цензор.НЕТ 5076
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27.04.2020 17:42 Ответить
Купи-продай безробітні.
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27.04.2020 17:43 Ответить
...Будівельники працюють *по повній * ...!
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27.04.2020 17:45 Ответить
3/4 из них занимались торговлей на рынках..

То есть никто нихрена не производит, только спекуляцией занимаются... Страна спекулянтов не может жить хорошо...
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27.04.2020 17:46 Ответить
Хто понесе відповідальність за обман народу України? Чому ДТП вбиває більше людей ніж так звана пандемія? То чи є ця пандемія? І не говоріть про те що це результат карантину! Це просто дякувати богу в нас мало тестів і паніка мінімальна.
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27.04.2020 17:51 Ответить
Відгукніться, люди!!! Саме до людей взиваю про допомогу тим, хто своїми тілами захищають нас від рософашистів!!! Хто скільки може! Не прошу віддати останнє...Розумію, як важко зараз нам всім...Але треба рятувати найкраще, що є в нашій державі,- воїнів!!!
****Бiдa прийшла звідки не чекали: Наші захисники ледь жuвi! У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
УВАГА!
Наш друг та пoбратим Денис Бoрцoв, пoзивний Август та Кравчук Сергiй, пoзивний Крава пoтрапили в бiду та пoтребують нашoї дoпoмoги!

Хлoпцiв булo пoраненo внаслiдoк вoрoжoгo oбстрiлу пoблизу с. Славне (Дoнецький напрямoк). Вoни прoхoдили службу в 74 батальйoнi, рoтi глибиннoї рoзвiдки.
Нашi захисники зараз знахoдяться у лiкарнi iм. Мечникoва. У Крави залишилась мати, вiн був єдиним гoдувальникoм у рoдинi.
Реквiзити для дoпoмoги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Бoрцoв Д.С.
Максимальний репoст! Дoпoмoжемo разoм!http://pandushka.info/wp-content/uploads/2020/04/94977616_2612966328945023_4165964792168710144_n.jpg поранені герої

http://pandushka.info/wp-content/uploads/2020/04/94285699_2612966358945020_8877440780831031296_n-1.jpg Поранені
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27.04.2020 17:53 Ответить
да скоро все закроются, с завтрашнего дня фин мониторинг вводится если перечисление на карту больше 5000 грн с июня обязательно РРО для всех, так что зелень не просто так пришол, хочет залезть каждому в карман что б обогится в 150 раз
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27.04.2020 17:55 Ответить
Треба робити сайти , будувати поштомати під кожним будинком , організовувати логістику доставки і нехай люди замовляють . Людина не повинна бігати по місті по магазинах і базарах як мавпа в пошуках їжі в 21му столітті . Це все можна замовляти з хати з дивану . Може хоч ця криза змінить трошки людям мізки в кращу сторону , щоб люди розвивались якось . Бо базари , супермаркети і магазини - це абсолютно не потрібна річ в ********* світі . Всі покупки - тільки через нет , освіта і вибори - також .
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27.04.2020 18:01 Ответить
ты о чем говоришь? В Киеве уже лет десять как минимум можно жить, не выходя из квартиры вообще, все заказываешь по интернету с доставкой.
А почтоматы - нафиг. Я до сих пор помню, как 15 минут провисел на телефоне в ожидании соединения с девочкой, чтобы она мне поштомат открыла. Дождался, терпения хватило, но мысленно проклял все эти поштоматы. И это ведь не первый раз, постоянно, то у них апка не срабатывает, то девочки все заняты, то электричества нет в помещении. Мист-экспресс - говно.
И это только юзер экспириенс, это мы еще не затрагивали вопрос безопасности...
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27.04.2020 18:08 Ответить
и когда заказываешь хавку из супермаркета, будь готов, что тебе привезут просроченное или впритык по сроку годности молоко, не первой свежести мясо и всё такое - именно наступив на такие грабли я предпочитаю ходить в супермаркет самостоятельно.
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27.04.2020 18:10 Ответить
Килограмм 150 уже весишь?
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27.04.2020 18:32 Ответить
Ну да, зачем иметь возможность выбрать свежий продукт, если можно заказать полупропавшее молоко и мясо, а также гнилые/недоспелые овощи и фрукты, ты красавчик просто. Также гулять по маркету/рынку среди людей это классно, я могу пару кругов намотать, даже если купил все нужное
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27.04.2020 19:14 Ответить
Які проблєми ? Зєля дасть команду,-ввімкнуть станок,-грошей напечатають ,вистачить усим !
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27.04.2020 18:28 Ответить
В Украине официально объявлен карантин?
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27.04.2020 18:29 Ответить
Справедливости ради следует отметить отсутствие в этой диаграмме предпринимателей, торгующих в небольших магазинах. А если пройтись по городу, таких в сумме - не меньше, чем торговцев на рынках.
Или их куда-то "приравняли"?
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27.04.2020 19:26 Ответить
Это заговор)))

https://bykvu.com/ru/mysli/festyval-konspyrolohyy-teoryy-zahovora-o-koronavyruse-y-otkuda-ony-berutsia/
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27.04.2020 19:38 Ответить
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
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27.04.2020 19:41 Ответить
Вот, еще раз предлагаю создать коллективный иск против властей и самого президента.. и потребовать 100% компенсации убытков + моральный ущерб!!!!! И такой же отдельный иск к Китайским властям. Ибо нехер всякую херню выращивать!
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27.04.2020 21:27 Ответить
 
 