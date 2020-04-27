Фракция "ЕС" требует принять закон о страховании медиков и ряд других антикризисных законов

Во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"В пятницу Владимир Зеленский поддержал предложение "Европейской Солидарности" по страхованию медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса. Это нормальная практика, когда власть реагирует на инициативы оппозиции. Жаль, однако, что наше требование оставалось без должного ответа несколько недель. Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков. Поэтому призываем Президента и монобольшинство совместными усилиями ускорить решение вопроса защиты медицинских работников", - говорится в сообщении.

Фракция "Европейской солидарности" настаивает на срочном рассмотрении этого вопроса на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписанные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе Президента с определением проекта как безотлагательного", - отметили в "Европейской солидарности".

Фракция подчеркивает, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавирусу.

"В повестку дня внеочередного заседания требуем включить и законопроект 3380 об обязательном тестировании всех групп риска, среди разработчиков которого и представитель нашей фракции. Мы неоднократно отмечали, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом. Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозврата банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - подытожили во фракции.

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