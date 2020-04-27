Фракция "ЕС" требует принять закон о страховании медиков и ряд других антикризисных законов
Во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"В пятницу Владимир Зеленский поддержал предложение "Европейской Солидарности" по страхованию медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса. Это нормальная практика, когда власть реагирует на инициативы оппозиции. Жаль, однако, что наше требование оставалось без должного ответа несколько недель. Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков. Поэтому призываем Президента и монобольшинство совместными усилиями ускорить решение вопроса защиты медицинских работников", - говорится в сообщении.
Фракция "Европейской солидарности" настаивает на срочном рассмотрении этого вопроса на внеочередном заседании Верховной Рады.
"Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписанные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе Президента с определением проекта как безотлагательного", - отметили в "Европейской солидарности".
Фракция подчеркивает, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавирусу.
"В повестку дня внеочередного заседания требуем включить и законопроект 3380 об обязательном тестировании всех групп риска, среди разработчиков которого и представитель нашей фракции. Мы неоднократно отмечали, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом. Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозврата банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - подытожили во фракции.
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Источник: https://censor.net/n3191894
Зе, замени Ермака на Порошенко.
Неизвестно - что там замутят ЮВТ, Медведчук и Бойко, если сместить Зелемойского сейчас, пока он окончательно не утонул в собственном дерьме...
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П - пердімонокль
Ан-225 «Мрія» прибула вранці 27 квітня до німецького Лейпцига із вантажем медичних засобів захисту з Китаю.
В аеропорту найбільший у світі літак зустрічала міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Найбільший у світі транспортний літак доставив сьогодні з Китаю до Німеччини трохи більш як 10 млн масок, що дуже актуально. Це частина з загальної партії в 25 млн масок», - сказала Крамп-Карренбауер, відомство якої здійснює координацію операції на замовлення Міністерства охорони здоров'я на підставі договору SALIS (Стратегічне міжнародне рішення про авіаперевезення).
Вона підкреслила, що українські літаки серії «Антонов», які задіяні у рамках програм НАТО для здійснення перевезень в кризові точки, зараз використовуються, «щоб доставити те, що нам так потрібно», для боротьби з пандемією коронавірусу. ВІДЕО https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013841-ukrainska-mria-dostavila-v-nimeccinu-ponad-10-miljoniv-masok.html
Общество 24-апр, 18:179 2 274 0
От успешных борцов с коронавирусом Украина по тестированию граждан отстает уже в 10-15 раз.
Cтатистика гласит: в среднем в европейских государствах делается порядка 20 тестов на тысячу жителей, в Украине же всего 1,6 теста на 1 тыс. украинцев.
Тогда как в Исландии проводятся 124,47 теста/1000, то есть в 78 раз больше. В 78, Карл!
Количество проведенных тестов - один из самых главных показателей того, насколько глубоко власти контролируют пандемическую обстановку, могут вовремя реагировать на очаги инфекции и своевременно предоставлять квалифицированную медицинскую помощь больным. Так вот спойлер: не верьте Офису президента, утверждающему, что 1,6 - это приемлемый показатель.
Весь интернет полон жалобами сограждан, рассказывающих о том, что до последнего времени заболевшим коронавирусом массово отказывали в тестировании, из-за чего многие больные "сгорали" буквально за несколько дней. Только в апреле ситуация начала меняться.
Статистика во всем мире
К сожалению, Украина возглавила антирейтинг стран по соотношению проведенных тестов к численности населения. Нигде на европейском континенте не делают тестов меньше, чем у нас.
Даже экономически более слабая Молдова опережает Украину, имея статистику в 2,9 на тысячу. В России, несмотря на проблемы с большим количеством зараженных, также решили массово проверять людей.
Известно о 2,4 млн тестов, а это 16,4 тестов на 1 тысячу россиян. Польша показывает относительно неплохие цифры - 6,3 на 1 тысячу человек.
Одним из лидеров по борьбе с коронавирусом является Германия (наряду с Португалией и Швейцарией), которая провела более 2 млн тестов своим гражданам. Это примерно 24,7 на 1 тысячу человек.
И именно поэтому в стране есть позитивная динамика угасания пандемии, а власти уже настроены осторожно снимать карантинные ограничения. С середины апреля там уже открыли часть магазинов, на очереди - некоторые школы и университеты.
Хорошие результаты демонстрирует Италия - полтора миллиона тестов и соотношение 25 тестов на 1 тысячу человек. В Испании ситуация немного хуже - 930 тысяч тестов и соотношение 19,9 к тысяче человек, Чехия с показателем в 18,2, Словакия - 10,5, Франция - 7,1.
К слову, из-за относительно небольшого количества проведенных тестов поддаются критике и многие европейские лидеры. К примеру, британское издание Daily Mail ругает правительство страны за чрезвычайно низкие показатели в 8,2 теста на 1 тысячу. Журналисты подбили свою статистику, сравнили данные с другими странами мира. Оказалось, что Британия сильно отстает.
И власти зашевились. С сегодняшнего дня рядовые британские рабочие получат свободный, бесплатный, доступ к тестам на коронавирус. В правительстве уверены, что этот шаг прямо поможет победить пандемию.
Интересен и опыт Южной Кореи. В стране за несколько недель провели около 400 тысяч тестов и существенно замедлили распространение вируса.
Сейчас там делают намного меньше проверок, но и количество зараженных убавилось - из 10,7 тысяч заболевших уже 8,4 тысячи выздоровели, а умерло 240 человек. Анализы у жителей брали прямо на улицах, а общее количество тестов еще в конце марта достигало 15 тысяч в сутки.
В Южной Корее проверяют на COVID прямо на улицах
Как тестируют на коронавирус
В нашей стране официально только 7170 заболевших. Как показывает практика, точное количество больных не знает никто.
Единственный путь хоть как-то узнать правду - провести массовые ПЦР-тесты. По последним данным, таких тестов в Украине было сделано всего 72 296. Это очень мало.
Примерно 1,6 тысячи исследований на 1 млн населения, или всего 1,6 на 1 тысячу украинцев. Формально тестов больше, так как согласно Министерству охраны здоровья, ежедневно в стране проводится более 5 тысяч таких исследований на всю 38-миллионную страну. Но часто ПЦР-исследования делают повторно, а для заболевших коронавирусом упомянутые тесты могут проводиться 3-4 раза.
К примеру, 21-летнему киевлянину Виктору Фантаеву, перед тем, как поставить диагноз коронавирусной инфекции, врачи сделали целых два теста. Один - в местной поликлинике, второй - при поступлении в городскую больницу №4. Еще два "контрольных" - уже при выписке. В целом за 3 недели это 4 теста. Исходя из статистики МОЗ, непонятно, считали их как один, конкретному пациенту, или нет.
То же самое рассказывает и народный депутат Анна Скороход, которая попала в больницу с COVID-19 вместе со своим новорожденным ребенком. За период болезни она неоднократно сдавала тесты, так как врачи контролировали ее состояние. То есть, фактически, пропорция 1,6 тестов/1 тыс. граждан явно завышена. Реально нужно делить на 3. Получается, тестирование проводилось только 0,53 гражданам из тысячи.
Вопрос масштабного тестирования очень важен. Он прямо влияет на эффективность борьбы с болезнью. Чем больше людей проверилось, тем весомее информация у контролирующих органов. Эпидемиологи могут отследить ход болезни и вовремя минимизировать масштабы заражения.
Если же точных данных нет - коронавирус невероятно сложно контролировать, а тем более побороть, вовремя выявлять как очаги масштабного заражения, так и вновь зараженных пациентов.
Именно поэтому, если власти в Украине планируют оперативно и без особых трудностей побороть пандемию коронавируса - нужно инициировать масштабное тестирование населения. "Поднять" Украину с последнего места Европы и увеличить количество ПЦР-проверок минимум 10-20 раз.
Возможно, тогда мы дойдем до уровня Германии или Южной Кореи, успешно справляющихся с распространием вируса. Ведь если осознанно скрывать проблему и находиться в последних рядах, то коронавирус уж точно сам не уйдет.
Но особо беспокоит поведение Офиса президента в этой ситуации, пытающегося играть роль по сценарию "Все хорошо, прекрасная маркиза".
В то время, как значительному количеству пациентов с подозрением на COVID-19 последнее времени отказывали в исследованиях, официальные лица убеждали страну в том, что "ситуация под контролем", и "в увеличении количества исследований нет необходимости".
Необходимость есть, если мы хотим лечить наших граждан, а не просто позакрывать их по домам и хоронить как "умерших от пневмонии".
Говоря на языке "Квартала 95" - это писец, зверек такой, и он подкрался незаметно.
Тропинку ему проложили некомпетентность и потерянность нашей власти. Она, эта власть, вышла из телевизора через Инстаграм и оказалась один на один с реальностью под названием "COVID-19", но потешаться над президентом и стать им, как оказалось, совершенно разные вещи.
Поэтому нас пока убеждают, что последнее место в Европе, даже похуже ЮАР и Вьетнама, это достаточно для нас, избирателей Зе.