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Новости Убийство Гандзюк
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Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский пошел на сделку со следствием, - замначальника департамента ОГПУ Романчук

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский пошел на сделку со следствием, - замначальника департамента ОГПУ Романчук

Подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и дает показания по делу.

Об этом сказал на брифинге в понедельник, 27 апреля, заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Роман Романчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского рассматривается Приморским районным судом города Одессы. Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении разоблачительных показаний в отношении организаторов преступления", - сообщил прокурор.

Романчук также отметил, что следующее заседание по делу Павловского должно состояться в начале мая.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня

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В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы. 

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

следствие (234) Павловский Игорь (115) Гандзюк Екатерина (549) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+5
"Подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и дает показания по делу. Об этом сказал на брифинге в понедельник, 27 апреля, заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Роман Романчук" - так він пішов і дав покази ще в позаминулому році, завдяки чому було арештовано Мангера!
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27.04.2020 17:46 Ответить
+2
Обычная практика. Ловят более крупную рыбу за счет выпуска более мелкой.
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27.04.2020 17:43 Ответить
+1
треба... але скоріш за все, будуть торгуватися, і з жклькою - також...
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27.04.2020 17:47 Ответить
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Что Мангера посадят ?
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27.04.2020 17:41 Ответить
треба... але скоріш за все, будуть торгуватися, і з жклькою - також...
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27.04.2020 17:47 Ответить
Обычная практика. Ловят более крупную рыбу за счет выпуска более мелкой.
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27.04.2020 17:43 Ответить
Так то*спортивна риболовля * ..з нашими *реХформованими * судами
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27.04.2020 17:47 Ответить
это мы скоро узнаем
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27.04.2020 17:48 Ответить
Буде вказівка ...зроблять *показовим * !
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27.04.2020 17:55 Ответить
"Подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и дает показания по делу. Об этом сказал на брифинге в понедельник, 27 апреля, заместитель начальника департамента Офиса Генпрокурора Роман Романчук" - так він пішов і дав покази ще в позаминулому році, завдяки чому було арештовано Мангера!
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27.04.2020 17:46 Ответить
Заказные преступления по другому невозможно раскрыть.
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27.04.2020 17:46 Ответить
Це механізм продажу справ...
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27.04.2020 18:12 Ответить
Павловському пообіцяли "зкостити" як мінімум, або взагалі умовно, щоб оббрехав Мангера, який до справи ніяким боком, бо фсбеушникам потрібно вивести з під удару справжнього організатора вбивства позаштатного співробітника фСБ(у) - генерала Доценка, їхнього "колегу" по злочинам. Взагалі від справи не тхне, а просто СМЕРДИТЬ злочинцями-феесбеушниками.
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27.04.2020 18:45 Ответить
Кац предлагает сдаться.
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27.04.2020 18:48 Ответить
Венедіктову пора вже вішати за яйця, яких в неї немає!!!
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28.04.2020 11:00 Ответить
 
 