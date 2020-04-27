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Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа

Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа

В Печерском районном суде Киева 27 апреля должно было пройти заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании беглому экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.

"Защита Януковича не явилась. Направили ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Хотя это и категория дел, которая рассматривается безотлагательно. Зато прокуратура подала ходатайство о соблюдении разумных сроков и об онлайн-трансляции заседания. Аналогичные ходатайства подали многочисленные СМИ, ГО, в т.ч. пострадавшие по делам Майдана, их адвокаты. Судья Батрин перенесла заседание на 30 апреля на 11:00. И удовлетворила ходатайство об онлайн-трансляции", - говорится в сообщении.

Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа 01

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Напомним, Государственное бюро расследований вызвало Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий в 10 часов утра 30 апреля. Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.

Автор: 

адвокат (1436) Киев (25685) суд (25140) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+6
так она же сейчас в ГБР тусуется,ей некогда
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27.04.2020 18:10 Ответить
+5
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти.

Это что же получается ГБР и Генпрокурор не явились на заседание?
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27.04.2020 18:12 Ответить
+1
коли вже оманський ішак буде відповідати за узурпацію влади та зраду держави???? Разом зі своєю ********, що нищить все українське та зливає країну кремлівському упирю???
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27.04.2020 18:13 Ответить
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так она же сейчас в ГБР тусуется,ей некогда
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27.04.2020 18:10 Ответить
Надо же...а что.должна была?
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27.04.2020 18:11 Ответить
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти.

Это что же получается ГБР и Генпрокурор не явились на заседание?
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27.04.2020 18:12 Ответить
коли вже оманський ішак буде відповідати за узурпацію влади та зраду держави???? Разом зі своєю ********, що нищить все українське та зливає країну кремлівському упирю???
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27.04.2020 18:13 Ответить
Как ? Ну я не удевлюсь если его оправдают, и https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02cVg1rd9RojYgp0vVXJtXnzQw8GA:1588000362048&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiNkO6r8ojpAhWcw8QBHex7A2QQkeECKAB6BAgMECo постраждалым сделают.
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27.04.2020 18:13 Ответить
Дурдом на кальосіках.
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27.04.2020 18:15 Ответить
При зеленых скоро и сам янык явится и будет оправдан.
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27.04.2020 18:20 Ответить
і призначений губернатором всього ордло (наприклад)
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27.04.2020 18:56 Ответить
Она в ГБР и Офисах Зе сидит.
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27.04.2020 18:30 Ответить
это мимолетное увлечение можно быть крутым ничего не делая
лучше займитесь настоящим
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27.04.2020 18:46 Ответить
Бакланы ЛюдЯм стрелу забили. А кто из блатных к сявкам на стрелу ходил когда? Тут даже Честный Фраер не пошел бы, взападло. И это не шутка.
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27.04.2020 18:54 Ответить
Портнов мав безпосереднье відношення до конституційного перевороту в 2011 році..
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27.04.2020 19:53 Ответить
Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти
потому что теперь рулитпрокуратурой
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27.04.2020 20:53 Ответить
 
 