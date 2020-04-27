Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа

В Печерском районном суде Киева 27 апреля должно было пройти заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании беглому экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.

"Защита Януковича не явилась. Направили ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Хотя это и категория дел, которая рассматривается безотлагательно. Зато прокуратура подала ходатайство о соблюдении разумных сроков и об онлайн-трансляции заседания. Аналогичные ходатайства подали многочисленные СМИ, ГО, в т.ч. пострадавшие по делам Майдана, их адвокаты. Судья Батрин перенесла заседание на 30 апреля на 11:00. И удовлетворила ходатайство об онлайн-трансляции", - говорится в сообщении.

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Напомним, Государственное бюро расследований вызвало Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий в 10 часов утра 30 апреля. Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане.