РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9445 посетителей онлайн
Новости Операция Объединенных сил
1 582 6

С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие вовремя и без колебаний прекращали преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечереей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

В ответ на нарушения наши защитники решительно ответили, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".

Трижды оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Пивденного обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Коварные обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Катериновкой, потерь нет, - Минобороны

Автор: 

обстрел (27913) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Га.доны колорадские !
показать весь комментарий
27.04.2020 18:25 Ответить
Досить наживатись на війні.С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, ранено двое украинских женщин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3821
показать весь комментарий
27.04.2020 18:26 Ответить
Яких жєнщин??? Поранення отримали два військових, чоловіки... З перекладом у вас вже повний гаплик7??
показать весь комментарий
27.04.2020 18:33 Ответить
Не зрозуміло кого поранили, та головне, це одужання нашим воїнам. Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
27.04.2020 18:48 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Треба більше вбивати росіян
Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, поранено двох українських жінок, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8886
показать весь комментарий
27.04.2020 20:12 Ответить
 
 