С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов, - штаб ООС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины действовали адекватно обстановке и принимали меры по подавлению огневых средств противника. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие вовремя и без колебаний прекращали преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечереей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

В ответ на нарушения наши защитники решительно ответили, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины".

Трижды оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Пивденного обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Коварные обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".

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