При смягчении условий самоизоляции на Пасху число больных коронавирусом снова выросло, - врачи, вернувшиеся из Италии. ВИДЕО

Несмотря на строгий карантин в некоторых регионах Италии заметили увеличение количества инфицированных COVID-19. Так количество больных в итальянском госпитале, где работали украинские врачи, увеличилось почти вдвое с 10 до 20 человек в сутки. Медики связывают такой скачок инфицирования со смягчением условий самоизоляции на период Пасхальных праздников. 23 апреля команда украинских врачей и медсестер вернулась домой. Медики поделились свежими данными по противодействию коронавируса рубежом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала Еспресо ТВ.

"Тяжелые больные они могут несколько недель находиться и на искусственной вентиляции и в госпитале в стационарных условиях, так как там могут быть осложнения как ранние так и поздние", - рассказывает инфекционист Вячеслав Бушуев.

Врач из системы МВД вместе с коллегами работал в госпитале города Пезаро. Он отметил, что самому молодому пациенту, с которым они имели дело было 47 лет. Мужчина имел двустороннюю пневмонию, впрочем благодаря своевременному вмешательству и медикаментозному лечению препаратом "Тоцилизумаб" пациент довольно быстро преодолел болезнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии. ФОТОрепортаж

Основная группа риска инфицирования коронавирус в Италии - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарным диабетом, или проблемами сердечно-сосудистой системы. Лечение же ковида в этой стране до сих пор экспериментальное, поэтому профилактика превыше всего.

Итальянское правительство сейчас готовится ко второму этапу выхода из карантина. Журналист Марина Чанкова, которая сейчас живет в Риме рассказала, что в стране уже открыли магазины по продаже открыток и детских товаров, хотя другая инфраструктура обслуживания, в том числе салоны красоты до сих пор парализована.

В ближайшее время в Италии планируют провести около 500 тыс. тестов на антитела, чтобы определили какая часть населения уже имеет иммунитет к коронавирусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19. ФОТОрепортаж