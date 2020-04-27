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Новости Коронавирус и карантин
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При смягчении условий самоизоляции на Пасху число больных коронавирусом снова выросло, - врачи, вернувшиеся из Италии. ВИДЕО

Несмотря на строгий карантин в некоторых регионах Италии заметили увеличение количества инфицированных COVID-19. Так количество больных в итальянском госпитале, где работали украинские врачи, увеличилось почти вдвое с 10 до 20 человек в сутки. Медики связывают такой скачок инфицирования со смягчением условий самоизоляции на период Пасхальных праздников. 23 апреля команда украинских врачей и медсестер вернулась домой. Медики поделились свежими данными по противодействию коронавируса рубежом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала Еспресо ТВ.

"Тяжелые больные они могут несколько недель находиться и на искусственной вентиляции и в госпитале в стационарных условиях, так как там могут быть осложнения как ранние так и поздние", - рассказывает инфекционист Вячеслав Бушуев.

Врач из системы МВД вместе с коллегами работал в госпитале города Пезаро. Он отметил, что самому молодому пациенту, с которым они имели дело было 47 лет. Мужчина имел двустороннюю пневмонию, впрочем благодаря своевременному вмешательству и медикаментозному лечению препаратом "Тоцилизумаб" пациент довольно быстро преодолел болезнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасая итальянцев, получили важный опыт: украинские врачи завершили 3-недельную миссию по борьбе с COVID-19 в Италии. ФОТОрепортаж

Основная группа риска инфицирования коронавирус в Италии - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарным диабетом, или проблемами сердечно-сосудистой системы. Лечение же ковида в этой стране до сих пор экспериментальное, поэтому профилактика превыше всего.

Итальянское правительство сейчас готовится ко второму этапу выхода из карантина. Журналист Марина Чанкова, которая сейчас живет в Риме рассказала, что в стране уже открыли магазины по продаже открыток и детских товаров, хотя другая инфраструктура обслуживания, в том числе салоны красоты до сих пор парализована.

В ближайшее время в Италии планируют провести около 500 тыс. тестов на антитела, чтобы определили какая часть населения уже имеет иммунитет к коронавирусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Италии вернулись 20 медиков системы МВД и Минздрава, которые помогали коллегам бороться с COVID-19. ФОТОрепортаж

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Италия (1655) карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
нафига вы это все рассказываете, все равно все откроете когда у людей запасы кончатся
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27.04.2020 18:43 Ответить
+4
Нашу та італійську економіку не порівняти. Тому нам буде гірше.
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27.04.2020 18:46 Ответить
+4
Давайте зупинимо життя, вб"ємо недобиту економіку, знищимо малий, та середній бізнес, отримаємо голод - буде краще? Ніхто навіть не згадує, як там посівна, як фермери і що будемо їсти, вже влітку, розмови тільки про вірус.
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27.04.2020 19:11 Ответить
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Могли бы просто комменты на Цензоре почитать. Дешевле вышло бы для нас.
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27.04.2020 18:38 Ответить
Знову в повідомленні згадується християнське свято Пасха у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань. Може у владі сидять якісь язичники які ненавидять християн? До чого тут Пасха до збільшення захворюваності? Це не новина а якесь лайно, інформаційний шум з метою обісрати християнську Пасху та самих християн! Влада системно утискає релігійну свободу в Україні і починає в ЗМІ дурнувату компанію нагнітання ідіотської антинаукової та антимедичної істерії проти християнських конфесій. Причина збільшення захворюваності не Пасха і не християни. Ті люди які захворіли могли взагалі не ходити до церкви і не спілкуватись з тими хто ходив до храму, але ці дурнуваті тези тиражуються дурнуватими ЗМІ.
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27.04.2020 19:08 Ответить
Будет сильнейший зажим крупных течений по всему миру. Цель - завладение церковными активами и социальной ролью. Ослаблять будут через дискредитацию. Без поддержки людей церкви пощелкают как орешки.
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27.04.2020 19:21 Ответить
Во дворе сегодня вечером гуляют все жители домов.
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27.04.2020 18:38 Ответить
В Польше гуляют все в масках,и максимум по двое.Семьи не учитываються.
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27.04.2020 18:42 Ответить
Пасха,їм повіомила Які,вони,лікарі Звичайні пропагандони
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27.04.2020 18:40 Ответить
нафига вы это все рассказываете, все равно все откроете когда у людей запасы кончатся
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27.04.2020 18:43 Ответить
Нашу та італійську економіку не порівняти. Тому нам буде гірше.
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27.04.2020 18:46 Ответить
Якщо в Італії так - то що нам говорити..
Тільки послаблять карантин, хворих значно збільшиться.
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27.04.2020 18:52 Ответить
з урахуванням того, що в Україні 20% хворих - то лікарі, картина найближчого майбутнього виглядає дуже похмуро...
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27.04.2020 18:58 Ответить
Мурал, присвячений медичним працівникам в Бергамо, Італія

При смягчении условий самоизоляции на Пасху число больных коронавирусом снова выросло, - врачи, вернувшиеся из Италии - Цензор.НЕТ 373

...
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27.04.2020 19:05 Ответить
Давайте зупинимо життя, вб"ємо недобиту економіку, знищимо малий, та середній бізнес, отримаємо голод - буде краще? Ніхто навіть не згадує, як там посівна, як фермери і що будемо їсти, вже влітку, розмови тільки про вірус.
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27.04.2020 19:11 Ответить
да речі.. деякі ферменр всупереч усьому вже закінчують посівну (це ті, хто мав свою техніку и посівний матеріал, а не сподівався на допомогу держави, кредити та пільги)
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27.04.2020 19:15 Ответить
Какой еще голод? Поля сеются и садятся. Так же как и огороды в людей. Заводы и фабрики тоже работают, как и магазины. Так что с голоду сдохнут только ленивые и офисный планктон с менеджерами, которые и до карантина них*я не делали, только кофе пили в своих офисах и задрачивали людей своими навязчивыми не нужными услугами
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27.04.2020 19:21 Ответить
Якщо у тебе наприклад небуде грошей то ти не зможеш купити їжу ,отже будеш голодний , якщо таких що не мають грошей щоб поїсти, в країні більшість -тоді наступає голод!
Уяви собі що рівень споживання скоротиться у рази.
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27.04.2020 19:44 Ответить
При пом'якшенні умов самоізоляції на Великдень кількість хворих на коронавірус знову зросла, - лікарі, які повернулися з Італії - Цензор.НЕТ 7786 https://censor.net/user/461407 А Вы в курсе, что многие фермеры пересеивают свеклу и озимые? Ждем осенью подорожание хлеба и пр, и сахара и пр. И кто знает, какая погода будет летом.
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27.04.2020 22:13 Ответить
 
 