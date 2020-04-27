При смягчении условий самоизоляции на Пасху число больных коронавирусом снова выросло, - врачи, вернувшиеся из Италии. ВИДЕО
Несмотря на строгий карантин в некоторых регионах Италии заметили увеличение количества инфицированных COVID-19. Так количество больных в итальянском госпитале, где работали украинские врачи, увеличилось почти вдвое с 10 до 20 человек в сутки. Медики связывают такой скачок инфицирования со смягчением условий самоизоляции на период Пасхальных праздников. 23 апреля команда украинских врачей и медсестер вернулась домой. Медики поделились свежими данными по противодействию коронавируса рубежом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала Еспресо ТВ.
"Тяжелые больные они могут несколько недель находиться и на искусственной вентиляции и в госпитале в стационарных условиях, так как там могут быть осложнения как ранние так и поздние", - рассказывает инфекционист Вячеслав Бушуев.
Врач из системы МВД вместе с коллегами работал в госпитале города Пезаро. Он отметил, что самому молодому пациенту, с которым они имели дело было 47 лет. Мужчина имел двустороннюю пневмонию, впрочем благодаря своевременному вмешательству и медикаментозному лечению препаратом "Тоцилизумаб" пациент довольно быстро преодолел болезнь.
Основная группа риска инфицирования коронавирус в Италии - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарным диабетом, или проблемами сердечно-сосудистой системы. Лечение же ковида в этой стране до сих пор экспериментальное, поэтому профилактика превыше всего.
Итальянское правительство сейчас готовится ко второму этапу выхода из карантина. Журналист Марина Чанкова, которая сейчас живет в Риме рассказала, что в стране уже открыли магазины по продаже открыток и детских товаров, хотя другая инфраструктура обслуживания, в том числе салоны красоты до сих пор парализована.
В ближайшее время в Италии планируют провести около 500 тыс. тестов на антитела, чтобы определили какая часть населения уже имеет иммунитет к коронавирусу.
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