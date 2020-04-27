Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский

Государство ставит цель делать в сутки не менее 10 тысяч ПЦР-тестов для выявления заражений коронавирусом.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ПЦР-тесты украинского производства по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. При этом уже сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч отечественных тестов.

"Своевременное выявление вируса очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - сказал Зеленский.

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Он сообщил, что на этой неделе ожидается также прибытие очередных самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из Китая.