РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 033 54

Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский

Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский

Государство ставит цель делать в сутки не менее 10 тысяч ПЦР-тестов для выявления заражений коронавирусом.

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ПЦР-тесты украинского производства по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. При этом уже сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч отечественных тестов.

"Своевременное выявление вируса очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая. ВИДЕО

Он сообщил, что на этой неделе ожидается также прибытие очередных самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из Китая.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
При Брежневе так же было, каждый день гражданам сообщалось о "достижениях" отечественной промышленности, а в магазинах нихера не было, с зеленой бандой тоже самое.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:04 Ответить
+9
зЭля - выйди к своим "избирателям"
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6670
показать весь комментарий
27.04.2020 19:07 Ответить
+6
Государство ставит цель. Государство!

Украинские лаборатории должны за сутки сделать не менее 10 тысяч тестов, и в этом личная заслуга товарища Зеленского! Ура, товарищи!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Брежневе так же было, каждый день гражданам сообщалось о "достижениях" отечественной промышленности, а в магазинах нихера не было, с зеленой бандой тоже самое.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:04 Ответить
Голодаешь?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:05 Ответить
Зубажилое стадо зелебобов, которое выло про дорогую цибулю, уже б молчало б по поводу "голодаешь"!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:11 Ответить
Для того щоб ефективно боротись з коронавірусом та іншими вірусами 10 тис. тестів на добу це замало для країни в якій мешкають 42 млн. громадян! Як мінімум має бути 100 тис. тестів на добу, щоб в стислий термін можна було закрити і перевірити хоча б одне велике місто-мільйонник! Без цього не буде реальної боротьби з вірусом, вірус буде розповсюджуватись швидше ніж влада буде робити тести!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:11 Ответить
Так же Зеленскому достался "жахливий" профицитный бюджет, но тут его гений смог исправить ситуацию и всего за несколько месяцев сделать его дефицитным, про начало текущего года я уже молчу.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:21 Ответить
"профіцит" зроблений за допомогою нахапаних кредитів ?
чомусь одразу згадується що соєвий був міністром економіки в уряді Азарова ! ..))
показать весь комментарий
27.04.2020 19:23 Ответить
Запомни, мамкин экономист, кредиты дают работающей экономике, никто не дает кредитов Венесуэле, КНДР, хочешь так же как они жить, зато без кредитов, а вот например экономика Японии закредитована на 300% ВВП, но никто не верещит. Как же вы бесите, совковые тупые дегенраты!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:29 Ответить
не позорься. Искренне надеюсь, что ты зелебот на зарплате, а не просто настолько вот тупой, что веришь в то, что сказал.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:32 Ответить
після багаторічних "реформаторів" у МОЗі уряду Зеленського дісталася взагалі жахлива ситуація !


действительно !

Досталась куча масок.

Но уряд Зеленского быстро с ними справился.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:57 Ответить
А пи чём голодание к сравнению?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:12 Ответить
И Путин себя вирусологом считает. И наш тоже)))))
показать весь комментарий
27.04.2020 19:05 Ответить
По ракетным программам можно гарантированно узнать что за фрукт у руля.
Зебил - это янык-2. Агент агрессора. Янык с ватным агентом лебедев зарубил сапсан, так и зебил зарубил нептун. В ростов кацапского ублюдка. Выносите это кацапское дерьмо.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:11 Ответить
Государство ставит цель. Государство!

Украинские лаборатории должны за сутки сделать не менее 10 тысяч тестов, и в этом личная заслуга товарища Зеленского! Ура, товарищи!
показать весь комментарий
27.04.2020 19:05 Ответить
ЗЕвласти для запугивания населения и хоть какого-то обоснования дебильного карантина нужно больше выявленных случаев вируса, что они и намерены делать простым увеличением количества произведенных тестов
показать весь комментарий
27.04.2020 19:27 Ответить
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 853
показать весь комментарий
27.04.2020 19:05 Ответить
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7642
показать весь комментарий
27.04.2020 19:06 Ответить
зЭля - выйди к своим "избирателям"
Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6670
показать весь комментарий
27.04.2020 19:07 Ответить
Эпидемия сдувается????
показать весь комментарий
27.04.2020 19:07 Ответить
Как только лидеры мирового уровня сдуваются, так и эпидемия у них сдувается...
показать весь комментарий
27.04.2020 19:14 Ответить
І знову почалося
показать весь комментарий
27.04.2020 19:09 Ответить

Народная примета, если ракетная программа уничтожается, значит президентом есть кацап. И нужно срочно его выносить.
Как кацапа можно вычислить вопросом чейкрым, так президента можно узнать по успехам ракетной программы нептун и гром-2. Петя был проукраинский,***** -ВАТНАЯ СВИНОСОБАКА.
Это архиважный вопрос для кацапов, потому что они на украину нападать не смогут - а это для кацапа хуже смерти.
Обратно тоже верно - Чтобы кацапа сильно заставить волноваться - нужно начать новую ракетную программу.
Год этот "леопольд" проболтался, как говно в проруби, пора его выносить. Кацап рукожопый у власти будет только хуже. Не может украину обезопасить - идет *****. Некуй на всякое говно тратить время.Петю нужно вернуть. А это дерьмо на ростов в изоляцию.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:10 Ответить
я нє понял: так шо, Віва каранавірус ні пабіділ???
показать весь комментарий
27.04.2020 19:10 Ответить
Но у него есть мечта...
показать весь комментарий
27.04.2020 19:15 Ответить
Федеральное агентство медицинских исследований Индии предупредило власти о том, что тесты на коронавирус SARS-CoV-2, поставленные в страну из Китая, оказались бракованными и показывают неточные результаты.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщения о низком качестве китайских тестов пришли из целого ряда регионов и коснулись продукции двух китайских фирм: Guangzhou Wondfo Biotech и Zhuhai Livzon Diagnostics. Тесты, изготовленные этими компаниями, порекомендовали не использовать, а отправить обратно в КНР.
Сообщается, что за последний месяц Индия заказала у Китая более полумиллиона тестов. Хотя проверочные и пробные партии работали как надо, оказалось, что в целом они слишком часто показывают не ту чувствительность, которой от них ожидают
показать весь комментарий
27.04.2020 19:13 Ответить
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:15 Ответить
Плакат на огорожі станції швидкої допомоги у Києві

Украинские лаборатории усиливают мощности, за сутки должны делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8345

...
показать весь комментарий
27.04.2020 19:16 Ответить
Я ніколи не повірю у "подвиг щодня". Це звичайна робота для медиків, які розуміють свое призначення. Так, звичайна, курси підготовки, не дивуйтеся. Специфіка роботи, і не треба робити з них героїв. Так, за специфіку треба доплачувати. Не створюйте "вічну подяку" лікарям, це віддає "совком". Бо, наприклад, на тракторі 6 годин відпрацювати також не легко.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:52 Ответить
так...все так...але добре слово і кішку тішить...
нема нічого поганого сказати "дякую" комусь (будь кому) за його працю
показать весь комментарий
27.04.2020 19:57 Ответить
Згоден, але за останній час цих подяк стало щось занадто багато. А між тим на апаратах ШВЛ по недавній статистиці (в мене є лише опосередковані дані) помирають 88% пацієнтів.
По якій причині: або ШВЛ - це не те, що треба при коронавірусі, або лікарі не вміють ними користуватися, треба постійно слідкувати і т. п.. Остання причина здається мені вагомою особливо серед наших лікарів, тобто далеко не героїчною.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:20 Ответить
так...можливо..
але нічого іншого поки ім не запропонували у боротьбі з цією пошестю...
вони роблять те що можуть (що вміють) хоч і багато нарікань і критики луна на їх голови (бува і справедливої, а бува і суперечливої)
та годі ! нема про що дискутувати...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:42 Ответить
Згоден. Кажуть, похвалити не завадить. А якщо перехвалити, то людина, на жаль, зупиняється у розвитку. Наприклад, щоб прочитати інструкцію з використання ШВЛ 10 разів і напружувати мозок, люди читають інструкцію 1 раз, при тому, що половину тексту не зрозуміли. Це психологія безвідповідальності, бо у нас прийнято вважати, що за все відповідає "начальник", або цей апарат якийсь дурний, і я не вважаю за потрібне його вивчати. У нас взагалі люди не хочуть вивчати культуру обслуговування. Вважається, що когось обслуговувати (тобто грати роль підлеглого) - це нижче власної гідності.
показать весь комментарий
27.04.2020 21:32 Ответить
як я зрозумів ,що краще апарати швл використовувати дуже обмежено-додаткове навантаження на легені
показать весь комментарий
27.04.2020 20:48 Ответить
"При этом уже сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч отечественных тестов.
... Наша цель - делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", - сказал Зеленский."
Я один не догоняю куда денут 190 тыс. тестов?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:16 Ответить
Навіщо? Тестова потужність має бути хоча б 0,5% від чисельності населення за добу, а такими темпами її ніколи не наростять до необхідного рівня, так й сенсу вже не стане в тестах, коли буде понад чверть заражених...
показать весь комментарий
27.04.2020 19:20 Ответить
Увеличение количества тестов приведёт к более широкой картине заболеваний. На основании этого Кабмин собирается ослаблять карантин? Или у нас есть возможности госпитализации всех заболевших?
показать весь комментарий
27.04.2020 19:30 Ответить
у рашці цього не сталось..
Білорусі теж...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:19 Ответить
Не сталось? Скажіть покляніться, що цього не станеться у найближчому майбутньому. Зуб даєш?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:26 Ответить
я про те,що у рашці і білорусі велика смертність прикрита 'внєбольнічной \неустановленной пневмонией',що не корелюється з кількістю в основному малочутливих тестів..
показать весь комментарий
27.04.2020 20:42 Ответить
пік можливо буде пройдено за пару днів
( у рашці,індії,Білорусі це не так скоро)
показать весь комментарий
27.04.2020 20:26 Ответить
Не розумію, чому треба користуватися саме найоптимістичними сценаріями.
Дивно також (не по темі) чому у країнах з великою щільністю населення не було страшенного вибуху єпідемії коронавірусу). Чи може у них все попереду? Не зустрічав пояснення.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:34 Ответить
може тому що досить велика заразність,і карантин помічний виключно з згладжуванням піку навантаження на медсистему
показать весь комментарий
27.04.2020 20:45 Ответить
сценарій майже всюди однаковий.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:46 Ответить
Оце ж і дивно. Китай і Індія з їх щільністю населення по сценарію повинні були лягти майже повністю, у всякому разі більше, ніж США, але не лягли. Чи може я помиляюся?
показать весь комментарий
27.04.2020 20:54 Ответить
Китай.
статистики там зараз НЕМАЄ.ЛИше офіційні цифри компартії,котрій основне -відновити виробництво..
Гірше лише -Немає зовсім інфікованих у КНДР,Туркменистані і Таджикистані.РІшення Лідерів.

Індія.. там просто мало протестованих на мільйон населення..
плюс вироблена ШАЛЕНА імунна система.. як і у ромів..П"Ють з ріки Ганг -і одночасно там ховають трупи...
показать весь комментарий
28.04.2020 09:11 Ответить
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
показать весь комментарий
27.04.2020 19:40 Ответить
«Мы движемся к смертности, которая, скорее всего, будет между 30% и 40%. Это огромная цифра» , - комментирует Матье Шмидт, реаниматолог из Пити-Сальпетриере в Париже и координатор REVA. «Есть еще данные для анализа из определенных центров, чтобы уточнить эту цифру, но она будем в пределах этой тенденции, по всех реанимациях во Франции», сказал д-р Шмидт . Он не ожидал таких высоких показателей, когда начал исследование: «Мы никогда не видели таких показателей смертности. С H1N1, даже с самыми серьезными формами, мы были на 25%.
«-Отражает ли эта высокая смертность ограниченность возможностей французских отделений интенсивной терапии?
-Я так не думаю. Мы, конечно, были близки к катастрофе, но мы не знали ситуации наших итальянских коллег, которые должны были интубировать в коридорах», - говорит Матье Шмидт.
Для координатора Европейской исследовательской сети по искусственной вентиляции легких это объясняется https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/25/le-covid-19-maladie-virale-multicible_6037777_1650684.html серьезностью и многогранностью заболевания :
-Мы фиксируем не только воспаление легких, простое поражение легочных органов, но и тяжелую патологию, которая также имеет большой сосудистый компонент, или которая также может поразить почки».https://defence-line.org/2020/04/pandemiya-pejzazh-v-seryx-tonax-chast-2/
показать весь комментарий
27.04.2020 20:31 Ответить
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид.

люди загинули на 'титаніку' не від зіткнення з айсбергом..
а від довгого перебування у холодній воді
показать весь комментарий
27.04.2020 20:22 Ответить
Речь о Чем? звонишь в скорую и ответ: когда здохните тогда и приедем.
показать весь комментарий
27.04.2020 20:51 Ответить
https://durdom.in.ua/public/sys2/2020_04/img_5ea6acc83d5f2.jpg как то так
Українські лабораторії посилюють потужності, за добу мають робити не менше 10 тисяч ПЛР-тестів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2127
показать весь комментарий
27.04.2020 21:06 Ответить
 
 