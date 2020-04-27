Уровень заболеваемости в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный Фронт", заявил о том, что Черновицкой области, как наиболее пострадавшей от коронавируса, нужно предоставить государственную поддержку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

Яценюк отметил: "В моей родной Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом на тысячу человек в 8 раз превышает средний по Украине, а смертность - в 6 раз выше.

Для кого-то это - сухая статистика. Но это человеческие жизни и судьбы людей.

Обращаюсь к правительству и Минздраву: нужна государственная помощь Черновицкой области".

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