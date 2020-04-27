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Новости Коронавирус и карантин
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Уровень заболеваемости в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный Фронт", заявил о том, что Черновицкой области, как наиболее пострадавшей от коронавируса, нужно предоставить государственную поддержку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке. 

Яценюк отметил: "В моей родной Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом на тысячу человек в 8 раз превышает средний по Украине, а смертность - в 6 раз выше.

Для кого-то это - сухая статистика. Но это человеческие жизни и судьбы людей.

Обращаюсь к правительству и Минздраву: нужна государственная помощь Черновицкой области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 35 новых случаев Covid-19, 26 человек госпитализированы, - глава ОГА Осачук

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) Яценюк Арсений (8011) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
А нехрен бьіло его завозить в Украину. На самоизоляцию все ложили, а теперь им из кармана всей страньі помогай.
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27.04.2020 19:41 Ответить
+7
Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3692
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27.04.2020 19:22 Ответить
+7
так було грудьми стати проти заробітчан які повертались з вірусом-подарком . теж мені співчуваючий політик
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27.04.2020 19:41 Ответить
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Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3692
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27.04.2020 19:22 Ответить
Сеня, яка Влада!, де вона! В Україні в останній рік апокаліптичне безвладдя; одні клоуни без цирку!
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27.04.2020 19:28 Ответить
Думаю, що вневдовзі порожний холодильник врешті нокаутує карантин а то й - владу....
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28.04.2020 00:02 Ответить
Яйцевнюх кулявлоб оно везде - видать выборы скоро, пиарится
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27.04.2020 19:29 Ответить
Сеня,не выпрыгни из штанов!
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27.04.2020 19:34 Ответить
Я так думаю, этот " страдалец" должен ещё лет пять содержать Черновецкую область за свой счёт, и то, состояние уменьшится на 30-40%. А Вы, выборы, выборы, кандидаты все пид#ры!!!!
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27.04.2020 19:40 Ответить
А не хилую себе Сеня роль отвёл... Читает где в стране проблемы и кричит караул немедленно!
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27.04.2020 19:41 Ответить
так було грудьми стати проти заробітчан які повертались з вірусом-подарком . теж мені співчуваючий політик
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27.04.2020 19:41 Ответить
А нехрен бьіло его завозить в Украину. На самоизоляцию все ложили, а теперь им из кармана всей страньі помогай.
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27.04.2020 19:41 Ответить
Ну так візьми і допоможи землякам, Сеня. Чи мало накрав?
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27.04.2020 19:54 Ответить
Уровень смертности в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО

******
В заголовку перебрехали цитату Яценюка. Зміст його слів змінився кардинально. На Цензор понабирали якусь неграмотну школоту.
Яценюк сказав, що рівень захворюваності коронавірусом на Буковині у 8 разів більший, ніж у середньому по країні. А з того, що написали в заголовку, виходить, що там загальна смертність більша у 8 разів. Брєд.
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27.04.2020 19:56 Ответить
Таки виправили заголовок, - певно, з'ясували, що "рівень смертності" і "рівень захворюваності", - це, все таки, різні речі.
Але до того багатьох відвідувачів сайту встигли ввести в оману...
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27.04.2020 21:46 Ответить
куля в лоб так куля в лоба))продай все що у тебе є))ти все це вкрав!!!чи ти ждешь коли по тебе прийдуть?)
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27.04.2020 19:56 Ответить
твої земляки кроль не дострелений сьогодні цілий день мітингували в центрі Чернівців, якщо у їх мозгів немає чим їм допоможешь
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27.04.2020 20:05 Ответить
пускай Яценюк берет свой украденный миллиард долларов и помогает родному краю
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27.04.2020 20:36 Ответить
Яйценюх как Параша пиарится, наверное тоже к корыту поближе хочется
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27.04.2020 20:42 Ответить
Не думал что смогу в чем-то поддрежать кроля, но тут я с ним согласен.
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27.04.2020 20:59 Ответить
Спасибо,Арсений ! Твой мозоК и неугомонное желание всем указывать и давать советы - спасет Украину. Без тебя и солнце б не вставало ...
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28.04.2020 00:00 Ответить
та вже ж це, сподіваюсь, всі чули, що виживають лише ті, хто голосуватиме за Арсенія Петровича. Я живий, і я голосую за А.П.
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28.04.2020 00:43 Ответить
это ж вроде родной регион Яценюка, Буковина, если я не ошибаюсь
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28.04.2020 01:07 Ответить
Є декілька думок. 1) Закрити всі карти в Приваті, через сепаратизм господарів 2) відкрити деінде, наприклад у Альфа чи Ощаді
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28.04.2020 01:28 Ответить
так дай регіону ! Ти ж стільки мільярдів вкрав ! Виділи один, там у владі сидять твої соплемінники, які українцям тако ж нічого не дадуть (крім отрути) так як й ти б не дав, ви вмієте тільки красти та брехати, брехати та красти, ви гнійні істоти, вороги нашої нації.
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28.04.2020 07:07 Ответить
 
 