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Уровень заболеваемости в Черновицкой области в 8 раз выше чем по стране, власть должна оказать региону государственную поддержку, - Яценюк. ВИДЕО
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный Фронт", заявил о том, что Черновицкой области, как наиболее пострадавшей от коронавируса, нужно предоставить государственную поддержку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.
Яценюк отметил: "В моей родной Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом на тысячу человек в 8 раз превышает средний по Украине, а смертность - в 6 раз выше.
Для кого-то это - сухая статистика. Но это человеческие жизни и судьбы людей.
Обращаюсь к правительству и Минздраву: нужна государственная помощь Черновицкой области".
Топ комментарии
+8 хтось собі такий
показать весь комментарий27.04.2020 19:41 Ответить Ссылка
+7 NNN
показать весь комментарий27.04.2020 19:22 Ответить Ссылка
+7 всьо клас
показать весь комментарий27.04.2020 19:41 Ответить Ссылка
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В заголовку перебрехали цитату Яценюка. Зміст його слів змінився кардинально. На Цензор понабирали якусь неграмотну школоту.
Яценюк сказав, що рівень захворюваності коронавірусом на Буковині у 8 разів більший, ніж у середньому по країні. А з того, що написали в заголовку, виходить, що там загальна смертність більша у 8 разів. Брєд.
Але до того багатьох відвідувачів сайту встигли ввести в оману...